/Поглед.инфо/ Срещата между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Шънджън върна руския президент на общата снимка на АТИС след деветгодишно отсъствие и отприщи вълна от разнопосочни тълкувания. Докато западни и руски анализатори спорят за ъгъла на дланите, закъснението на американския президент и протоколните отклонения, истинският залог остава зад затворените врати — в състава на финансовите и дипломатическите делегации и в нерешения възел след разговорите в Анкъридж от август 2025 година.

По публикации на агенция „Блумбърг“, британския вестник „Дейли Експрес“, канала „Кремъл Нюз“ и коментари на специалисти по поведенчески анализ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Протоколната витрина в Шънджън и хората с папките зад затворените врати

Камерите в Шънджън уловиха пет секунди ръкостискане, един вдигнат палец и шепот край ухото, но истинската тежест на срещата в кулоарите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) стоеше в списъка на чиновниците, влезли в залата без право на изявления след края. Разговорът между руската и американската делегация продължи по-малко от един час. Съвместна пресконференция не последва, а официалните ведомства в Москва и Вашингтон не разпространиха общ заключителен документ.

По данни от публикуваните съобщения от руска страна в разговорите са участвали министърът на външните работи Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков, заместник министър-председателят и министър на финансите Антон Силуанов, както и специалният представител на президента Кирил Дмитриев, оглавяващ Руския фонд за преки инвестиции. Американската делегация е била представена от държавния секретар Марко Рубио и министъра на финансите Скот Бесент.

Погледнете този състав без излишни емоции. Редом до класическите дипломатически фигури (Лавров, Ушаков и Рубио) и двете столици са поставили ръководителите на своите финансови и инвестиционни механизми — Силуанов, Дмитриев и Бесент. В международните преговори присъствието на финансовите министри на среща под шестдесет минути рядко е протоколна украса.

Американското министерство на финансите контролира Службата за контрол на чуждестранните активи (ОФАК), санкционните списъци, достъпа до доларовия клиринг и вторичните ограничения срещу банки в трети държави. Руското министерство на финансите отговаря за бюджетната устойчивост, обслужването на държавния дълг и алтернативните разплащателни коридори, а Кирил Дмитриев от години поддържа делови канали с американски и близкоизточни инвестиционни кръгове.

Тук обаче възниква първото сериозно съмнение. Дали влизането на Бесент и Силуанов в една стая означава практическо обсъждане на санкционни облекчения, енергийни тавани или замразени активи — или точно обратното, показва, че Вашингтон използва финансовия натиск като директен лост в разговор, в който дипломатите са стигнали до задънена улица? Няма публично огласена стенограма, която да даде еднозначен отговор.

От Анкъридж до Шънджън: петнадесет месеца без подписан документ

Според цитираните публикации настоящата среща в Шънджън е първият пълноценен пряк разговор между президентите на Русия и Съединените щати след срещата им в Анкъридж на 15 август 2025 година. Тогава, на американска територия в Аляска — място, избрано заради географската близост между двете държави и отдалечеността му от европейските институции в Брюксел — страните обсъдиха уреждането на въоръжения конфликт в Украйна, но се разделиха без окончателно споразумение.

Между август 2025 г. и ноември 2026 г. изминаха петнадесет месеца, през които нито една от фундаменталните разделителни линии не беше заличена. Териториалните параметри, гаранциите за сигурност, статутът на Украйна спрямо Северноатлантическия алианс (НАТО) и последователността при евентуално вдигане на икономическите ограничения останаха предмет на тежки пазарлъци.

В този контекст продължителността на срещата в Шънджън говори повече от усмивките пред обективите. При разговор под един час — особено когато се използва последователен превод — чистото време за излагане на позициите се свива до двадесет-двадесет и пет минути на страна. За толкова време не се договаря мирен договор, нито се разписва архитектура за сигурност в Източна Европа; в най-добрия случай се проверява дали отсрещната страна е готова да отстъпи от червените си линии или просто печели време.