/Поглед.инфо/ Безпрецедентна концентрация от седем разузнавателни самолета и дрона на НАТО е регистрирана в небето над Западното Черно море и край бреговете на България и Румъния. Според данни от авиационния мониторинг полетите съвпадат със серия атаки на морски дронове срещу търговски съдове, пътуващи към дунавските пристанища. Вместо подготовка за удар по Кримския мост, операцията все повече прилича на спешно прочистване на морските коридори от труднооткриваеми надводни цели.

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Географията на една аномалия в небето

Когато в рамките на едно денонощие над акватория с размерите на Черно море се засекат едновременно седем специализирани разузнавателни платформи на пет държави от Северноатлантическия алианс, стандартните обяснения за „рутинно патрулиране“ звучат несериозно. Според публично достъпните данни от транспондерите за проследяване на въздушния трафик и наблюденията на специализирани мониторингови платформи, въздушното пространство над централната и западната част на басейна е било наситено до краен предел.

В операцията са участвали италианският самолет за ранно предупреждение и управление Gulfstream E.550 CAEW, френският лек разузнавателен самолет Beechcraft 350ER ALSR Vador, стратегическият безпилотен апарат RQ-4D Phoenix, американският патрулен и противоподводен самолет Boeing P-8A Poseidon, турският самолет за далечно радиолокационно откриване Boeing E-7T Peace Eagle, турски безпилотен апарат Bayraktar TB2, както и шведският разузнавателен Saab 340B ISR.

Първата инстинктивна реакция на повечето коментатори беше да свържат тази въздушна навалица с поредната серия ракетни и дронови удари срещу Кримския мост. Логиката изглеждаше праволинейна – три масирани атаки вече бяха тествали противовъздушната отбрана в Керченския проток, следователно се подготвя четвърта. Само че траекториите на полетите разказват съвсем различна история.

Ако целта беше доразузнаване на обекти в Крим или Краснодарския край, орбитите на тези машини щяха да бъдат изнесени максимално на изток – около 35-ия и 37-ия меридиан, южно от полуострова. Вместо това най-плътните осморки и патрулни коридори са фиксирани между 28-ия и 32-рия меридиан източна дължина. Точно срещу румънското и българското крайбрежие, пред делтата на Дунав, нос Калиакра, Варна и Бургас.

Промяната в морската война край българския бряг

Тук възниква неудобният въпрос, който официалните комюникета в София, Букурещ и Брюксел предпочитат да заобикалят: какво точно търсят най-скъпите летящи радари на Запада на стотина километра от българските курорти?

Отговорът, според редица военноморски анализатори и данни от инциденти в корабоплаването, не лети във въздуха, а плува на сантиметри над вълните. През последните два месеца в западната част на Черно море се води тиха, но методична война на изтощение срещу търговския и логистичния трафик, обслужващ украинските пристанища на Дунав. По неофициални данни и сведения на морски наблюдатели около петнадесет плавателни съда са били поразени или потопени при атаки с безекипажни надводни катери с неустановен официално произход.

Особено показателен е случаят от нощта на 17 ноември, когато газовозът GAS HUSKY е бил атакуван от четири безекипажни катера край бреговете на България. Липсва официално потвърждение от военен щаб кой точно е изстрелял апаратите, но самият факт, че подобен удар се случва в непосредствена близост до българската изключителна икономическа зона, променя изцяло картината на сигурността.

Не става дума за единичен инцидент или за отклонила се стара морска мина от началото на конфликта през 2022 година. Става дума за координирани групови атаки – тактика на „вълчи глутници“, при която няколко нископрофилни дрона нанасят последователни удари в една и съща зона на корпуса, докато корабът загуби плаваемост. В някои от описаните случаи екипажите са успели да се евакуират, но в други потъването е настъпило твърде бързо.