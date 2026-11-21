/Поглед.инфо/ След десетилетия на хронично пресъхване, пресушени блата и тревожни доклади за спадащи нива, най-дълбокото сладководно езеро на планетата изведнъж обърна посоката. От 2017 година насам притокът на вода в Байкал скочи драстично, отбелязвайки най-мощното възстановяване за последните три века и половина. Зад тази суха хидроложка статистика обаче не стои някакъв внезапен екологичен рай, а сложна сметка между монголските степи, турбините на ангарските ВЕЦ-ове и странното поведение на ледовете в далечния Север, което кара изследователите да гледат на данните с основателен скептицизъм.

Когато човек се зарови в хидроложките дневници на Сибир, бързо разбира, че езерото Байкал никога не е било просто романтичен природен резерват, а огромна, тежка водна машина с безмилостна логистика. В тази тектонска падина се събира около една пета от всичката незамръзнала повърхностна сладка вода на Земята, а управлението на този обем е въпрос на оцеляване за цели индустриални региони. По-голямата част от постъпващата вода идва от юг по течението на река Селенга, която пресича сухите пространства на Монголия, преди да се влее в езерото, а единственият изход на цялата тази водна маса е река Ангара на север. По поречието на Ангара е изградена цяла каскада от мощни водноелектрически централи – Иркутската, Братската и Уст-Илимската, които захранват с евтин ток алуминиевите заводи и тежката индустрия на Източен Сибир. Когато между 1995 и 2016 година водният баланс на басейна влезе в тежка, продължителна суша, проблемът не беше в красивите гледки по брега, а в реалната опасност турбините да останат на сухо, докато монголските фермери и руските енергетици се надлъгват за всеки кубичен метър. Изведнъж, някъде около 2017 година, хидрографите започнаха да отчитат съвсем различна картина, при която речният приток скочи до близо сто четиридесет и пет процента над дългосрочната норма.

За да разберат дали това рязко пълнене е някакъв обичаен природен каприз или събитие без аналог, екипът на Шиджие Уанг от китайския университет Юнан прибегна до метод, който изисква повече търпение в гората, отколкото седене пред суперкомпютри. Тъй като преките инструментални измервания на речния дебит в този суров край започват едва през двадесети век, изследователите трябваше да бръкнат в живото архивно гробище на сибирската тайга чрез методите на дендрохронологията. Те събраха петдесет и две ядки от стари борове, растящи по скалистите склонове около Байкал, и ги кръстосаха с вече съществуващи данни от още дванадесет съседни района. В тези сурови, бедни на хумус почви ширината на годишния дървесен пръстен се определя почти изцяло от наличната влага през краткото сибирско лято, което превръща всяко старо дърво в безпристрастен самопишещ уред. Резултатите от тази триста четиридесет и три годишна реконструкция, публикувани в специализираното издание Geophysical Research Letters, показаха нещо доста смущаващо за привържениците на простите обяснения. През по-голямата част от миналия век речният отток към езерото постепенно е отслабвал, като половината от всички екстремно сухи години за последните три столетия са се струпали именно след 1900 година, а след 2017 година кривата изведнъж излита нагоре по начин, който дърветата не са записвали от края на седемнадесети век.

Тук обаче започват сериозните пробойни в теорията, защото стандартните метеорологични обяснения отказват да сглобят целия пъзел. Когато учените от Юнан заложиха в своите модели локалните валежи, температурата на въздуха, влажността на почвата и пролетното топене на снеговете в самия басейн на Байкал, се оказа, че всички тези преки фактори заедно обясняват едва около шестдесет процента от резкия скок във водата. Останалите четиридесет процента висят във въздуха и принудиха изследователите да вдигнат поглед далеч на север и изток, към ледените води на Берингово, Чукотско, Източносибирско и Охотско море. Според анализа на екипа, внезапният потоп в басейна на Селенга съвпада подозрително точно с период на регионално забавяне на затоплянето в Арктика, при което повърхностните води в тези северни морета са останали по-студени, а площта на морския лед се е увеличила. Предположението е, че този термичен контраст е пренаредил атмосферната циркулация над Евразия и е пренасочил влажните въздушни маси дълбоко навътре в континента, точно над водосборния басейн на Байкал. Подобни мащабни размествания на въздушните течения вече сме наблюдавали при други климатични аномалии в Азия, където промените в ледената покривка на север преобръщат мусонните цикли на хиляди километри разстояние.