Яков Кедми: Новата Ялта вече се състоя! Европа загуби мястото си сред великите сили!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Светът вече няма да бъде същият! В разговора ми с Яков Кедми разкриваме защо срещата на Путин, Тръмп и Си Дзинпин може да се окаже историческият край на еднополюсния свят. Защо Европа остана извън големите решения? Може ли Русия да бъде пречупена със санкции? Какво означава предупреждението на Москва за европейски войски в Украйна? И колко близо е континентът до ядрена катастрофа? Кедми прави безпощаден анализ на новото световно разпределение на силите, отношенията между Русия, Китай и САЩ и опасните илюзии на европейските лидери.