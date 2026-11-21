/Поглед.инфо/ Срещата между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп в кулоарите на форума на АТИС в Шънджън предизвика остри реакции и противоречиви оценки, твърдят руски медийни публикации. Докато официалните комюникета остават лаконични, военни и политически анализатори в Москва коментират сигналите за ядрен контрол, критиките към Международния наказателен съд и липсата на пробив за Украйна на фона на скептицизма в Брюксел и Киев относно преговори без европейско участие.

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Дипломатическата илюзия за бързо примирие

Час и половина разговори при закрити врата в китайския технологичен център Шънджън се оказаха достатъчни, за да разрушат масовите очаквания за незабавна сделка по войната в Украйна, но не и да очертаят параметрите на траен мир. Според публикации в руски информационни източници и коментари в предаването „Итоги на дъното“, водено от икономиста и депутат Михаил Делягин, срещата между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) е имала преди всичко символен и разузнавателен характер.

Очакванията на широката публика в различни държави, че трима лидери с решаващо влияние върху глобалните ресурси и ядрени арсенали могат с едно сядане на масата да прекратят бойните действия в Източна Европа, се разминават с реалната динамика на конфликта. По оценка на депутата от Държавната дума и ръководител на Съюза на доброволците от Донбас Александър Бородай, подобни надежди са били обречени още в зародиш.

Тук се сблъскват две коренно противоположни логики на конфликтното уреждане. От една страна стои руската теза, артикулирана от Бородай, че докато в Киев и в европейските столици съществува политическа воля за продължаване на съпротивата с военни средства, дипломатическото замразяване е невъзможно без пълно военно надмощие. От друга страна стои позицията на Украйна и Европейския съюз, изградена около принципа „нищо за Украйна без Украйна“ — според Брюксел и Киев всяко споразумение, договорено зад гърба на пряко засегнатите държави, не носи гаранции за сигурност, а само създава оперативна пауза за прегрупиране на силите.

Шънджън и форматът на АТИС като геополитически филтър

Изборът на Шънджън за провеждане на подобен контакт носи специфична политическа и икономическа натовареност. Създаден през 1980 г. като първата специална икономическа зона на Китай непосредствено срещу Хонконг, градът е витрината на китайската индустриална и технологична трансформация, където са базирани корпорации като „Хуауей“, „Тенсент“ и BYD.

Самият форум на АТИС обединява 21 икономики от Тихоокеанския басейн — включително САЩ, Китай и Русия — и по устав няма мандат да решава военни конфликти в Европа. Именно липсата на формален дневен ред по сигурността превръща кулоарите на срещата в удобен инструмент за сондажи без предварителни условия.

По данни от цитираните медийни публикации, в откритата част на разговора всеки от тримата лидери е маркирал собствен приоритет:

Владимир Путин е поставил акцент върху двустранните и тристранните икономически връзки, енергийната сигурност и съвместното противодействие на международния тероризъм и транснационалната престъпност.

Доналд Тръмп е акцентирал върху необходимостта от пряк диалог, повдигнал е темата за съкращаване на ядрените оръжия, споменал е украинския конфликт като един от елементите в дневния ред и е отправил остри критики срещу наднационални организации, сред които Международния наказателен съд.

Си Дзинпин е заел декларативна позиция в подкрепа на пълната забрана и унищожаване на ядрените арсенали, описвайки ги като надвиснала заплаха пред човечеството.

Нито една от трите делегации обаче не публикува стенограма от последвалата закрита сесия. Тази информационна празнота оставя отворен въпроса доколко заявените встъпителни тези са били подплатени с конкретни предложения и дали въобще е имало съгласие по процедурните стъпки.