/Поглед.инфо/ Срещата на върха на АТИС в Шънджън събра лидерите на Китай, САЩ и Русия на фона на ръст от 25,4% в китайската търговия с региона и засилени тарифни ограничения. Докато Пекин прокарва рамка за дигитална търговия до 2030 г. и инициатива за крайбрежните икономически зони, тристранните разговори очертават опит за договаряне на предпазни механизми около Тайван, Източна Европа и енергийните маршрути без връщане към логиката на сферите на влияние.

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Шънджън като предпазен клапан, а не като нова Ялта

Най-същественият резултат от форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън не се съдържа в официалните комюникета за митническо улесняване, а в самия факт на тристранния контакт между държавните глави на Русия, Китай и Съединените щати. Според изходната публикация, разпространена в чуждестранни аналитични канали, срещата в кулоарите на срещата на върха не е била замислена за вземане на съдбоносни решения, нито за чертаене на нови разделителни линии по модела на конференцията в Ялта от февруари 1945 г.

Историческият паралел с Ялта често се използва в политическата публицистика, но фактологията на съвременната икономика го опровергава. През 1945 г. три държави разпределят окупирани територии и континентални зони на контрол в свят с разрушена инфраструктура и минимален трансграничен капиталов оборот. През 2026 г. нито Пекин, нито Москва, нито Вашингтон имат интерес от затваряне в херметични географски блокове.

Причината е чисто счетоводна. Приемането на твърда „сфера на влияние“ означава доброволен отказ от достъп до пазари и ресурси извън нея. Китай е вложил стотици милиарди долари в пристанищни терминали, телекомуникационни мрежи и индустриални паркове от Латинска Америка (като мегапристанището Чанкай в Перу) до Близкия изток и Европа — инвестиции, които изискват глобална възвръщаемост. Русия от своя страна остава ключов доставчик на енергоносители, торове, обогатен уран и метали, чиято рентабилност зависи от присъствието на максимален брой пазари.

Изборът на Шънджън за домакин на форума подчертава именно тази двойственост. През 1980 г. това е рибарско селище в окръг Баоан с около 30 000 жители, превърнато с декрет на Дън Сяопин в първата специална икономическа зона на Китай. Днес градът, разположен непосредствено на север от река Шънджън и административната граница с Хонконг, е централата на технологични гиганти като Huawei, Tencent, BYD и DJI — компании, които са едновременно витрина на китайския растеж и преки мишени на американските технологични санкции.

Аритметиката на АТИС и структурният глад на китайския износ

Зад дипломатическите формулировки в Шънджън стои суха макроикономическа статистика. Държавите от АТИС — общо 21 икономики по двата бряга на Тихия океан — формират над 60% от световния брутен вътрешен продукт, 36% от населението на планетата, 50% от глобалната търговия със стоки и 35% от търговията с услуги.

На този фон данните за китайския стокообмен през първите десет месеца на 2026 г. показват отчетливо пренасочване на търговските потоци. Според приведените в публикацията числа търговията на Китай с останалите членки на АТИС е нараснала с 25,4% на годишна база и е достигнала 4,06 трилиона долара, което вече представлява над 60% от целия външен стокообмен на страната.

Защо този скок се случва точно сега? Отговорът се крие в тарифните стени, издигнати в Северна Америка и Европейския съюз — от американските мита по Раздел 301 и ограниченията върху електромобилите, батериите и соларните панели до европейските антисубсидийни процедури. Когато прекият достъп до западните потребители се оскъпява административно, китайските производители пренасочват компоненти, междинни стоки и капитали към държави от АТИС като Виетнам, Малайзия, Индонезия, Мексико и Чили. Част от този стокообмен обслужва местното потребление в Азия, но значителен дял представлява удължаване на веригите за доставки с цел заобикаляне на митническите бариери.

В същото време вътрешната икономика на Китай остава структурно зависима от външните пазари. Потреблението на домакинствата в страната продължава да заема около 38–40% от БВП (при средно около 60% в развитите икономики и над 65% в САЩ), докато секторът на недвижимите имоти преминава през продължително свиване, а местните власти са обременени с високи дългове. При положение че вътрешното търсене не може да погълне огромния производствен капацитет на китайската индустрия, всяко свиване на световната търговия удря пряко по заетостта и фискалната стабилност на Пекин.

Оттук произтича и двойната задача на китайския президент Си Дзинпин на форума. От една страна, той използва Бизнес срещата на върха на АТИС, за да призове чуждестранните корпорации да инвестират повече в Китай и да „печелят“ от отварянето на китайския пазар — директен опит да се обърне тенденцията към отлив на преки чуждестранни инвестиции и изнасяне на производства по схемата „Китай плюс едно“. От друга страна, Пекин се позиционира като главен защитник на многостранната търговска система и правилата на Световната търговска организация (СТО), въпреки че Апелативният орган на СТО е парализиран още от декември 2019 г. заради блокираните назначения на съдии от страна на Вашингтон.