/Поглед.инфо/ Съвместната декларация на Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на АТИС крие директен икономически разчет отвъд дипломатическата протоколност. Включената клауза за сигурност на енергийните доставки и ръст в износа на рафинирани продукти засяга пряко ударите с дронове по руските рафинерии, дефицита на дизел на западните пазари и уязвимостта на китайските трасета. Каква е реалната тежест на този документ и ще спре ли той атаките срещу заводите?

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Защо дизелът на американската бензиностанция се оказа по-силен от санкционните списъци

Когато лидерите на Русия, Съединените щати и Китай седнат на една маса в кулоарите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и излязат с общ текст за стабилността на енергийните доставки, дипломатическият речник веднага започва да замазва острите ръбове. Зад сухите формулировки за „непрекъснати енергийни доставки“ и „увеличаване на производството и износа на рафинирани петролни продукти“ обаче стои чиста счетоводна паника.

Според публикация на изданието News.ru, позоваваща се на оценката на Игор Юшков — водещ анализатор във Фонда за национална енергийна сигурност и преподавател във Финансовия университет към правителството на Руската федерация — въпросната разпоредба обслужва едновременно три на пръв поглед несъвместими интереса. Още по-конкретно: по оценка на експерта текстът може да се разчете като директен политически сигнал, че ударите срещу инфраструктурата за рафиниране на петрол са нежелателни.

Тук трябва веднага да се направи разграничение между официално подписан правен ангажимент и политическо тълкуване. В публикуваната част от съвместното изявление на Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп липсват думи като „дронове“, „забрана за обстрел“ или „неприкосновеност на руските заводи“. Няма публично потвърждение, че в закритата част на разговорите са договаряни конкретни параметри за прекратяване на въздушните удари по тилови енергийни обекти. Юшков формулира своята теза като експертна интерпретация на дипломатическия подтекст — и точно в този подтекст се крие истинската механика на световния горивен пазар.

Светът отдавна не се клати толкова от недостига на суров нефт в земните недра, колкото от липсата на стоманени колони, които да го разделят на фракции. Можете да изпомпвате милиони барели суровина от Западен Сибир или Пермския басейн в Тексас, но ако нямате работещи инсталации за каталитичен крекинг и хидрокрекинг, тази гъста черна течност не може да влезе в резервоара на нито един камион или комбайн.

Какво всъщност гори, когато безпилотник удари ректификационна колона

За да се разбере защо Москва има остра нужда от международна формулировка срещу ударите по преработвателни мощности, трябва да се погледне технологичната карта на руската петролна индустрия. През последните две години вълната от атаки с безпилотни летателни апарати се насочи не към нефтените находища в Ханти-Мансийския автономен окръг — те са твърде далеч и твърде разпръснати — а към големите рафинерии в европейската част на Русия и по черноморското крайбрежие.

Става дума за ключови предприятия като заводите в Туапсе, Рязан, Волгоград, Кстово (Нижегородска област), Илски, Славянск-на-Кубани и Новошахтинск. Когато безпилотник с бойна част от петдесет или сто килограма експлозив уцели инсталация за първична преработка на нефт (така наречените АВТ — атмосферно-вакуумни тръбни инсталации), заводът не изчезва от картата. Но ректификационната колона се деформира, топлообменниците изгарят, а заводът спира за седмици или месеци.

Ремонтът на подобни съоръжения не е заваряване на обикновена водопроводна тръба. Вторичните процеси на дълбока преработка разчитат на специализирани компресори, топлоустойчиви сплави и скъпи катализатори, чийто внос от западни доставчици като американската UOP или френската Axens беше блокиран от санкционните пакети след 2022 година. Заместването им с местни или китайски аналози изисква време, пренастройка на технологичния режим и често води до по-нисък добив на светли нефтопродукти за сметка на тежкия мазут.

Именно тук се появява сметката, която Игор Юшков изважда на преден план. Когато руските рафинерии излизат в извънпланов ремонт заради повреди от дронове, вътрешният пазар в Русия моментално усеща недостиг. За да не допусне скок на цените по бензиностанциите вътре в страната — особено по време на пролетната сеитба и есенната жътва — руското правителство многократно прибягва до административни забрани за износ на бензин и дизелово гориво.

Получава се парадоксална верижна реакция. Русия е принудена да пренасочва непреработен суров петрол (сортовете Urals и ESPO) към пристанищата в Приморск, Уст-Луга, Новоросийск и Козмино, вместо да продава скъпи, високомаржови преработени горива. Износът на готови петролни продукти спада. В този контекст — твърди се в анализа на Юшков — Москва получава основание да тълкува съвместната декларация от АТИС като международно признание, че изваждането от строя на преработвателни заводи е дестабилизиращ фактор, който противоречи на общите интереси на големите сили.

Дали обаче една дипломатическа формула, изкована в Азия, може да промени физическата реалност над Черно море и поречието на Волга? Никой в Москва не си прави илюзии, че текстът от АТИС притежава магическа сила. Но в международната политика подобни фрази служат като легитимен лост, когато се водят закрити разговори за правилата на играта.