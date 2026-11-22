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Саймън Ципис: Западът ще рухне отвътре, Европа ще се разпадне, Изтокът ще се възроди!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми със Саймън Ципис поставяме въпроса за историческата съдба на Европа и западния капитализъм. Защо според него разпадането на ЕС е неизбежно? Могат ли технологичните мегакорпорации да предизвикат финансов апокалипсис? Оказва ли се Карл Маркс прав повече от век след смъртта си? Ще напусне ли Турция НАТО и ще се превърнат ли Русия и Китай в притегателен център за Източна Европа? Какво вещае срещата в Шънджън за бъдещето на националните държави и пред какъв съдбовен избор ще бъде изправена България?
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