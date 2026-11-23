/Поглед.инфо/ Петродоларът, изграден върху договорките от 70-те години между Вашингтон и Рияд, е изправен пред сериозно изпитание. В ново интервю американският инвеститор и анализатор Дъг Кейси предупреждава, че саудитската монархия е уязвима заради вътрешна корупция, скъпи мегапроекти и асиметричната война с йеменските хути. Според него евентуален срив в кралството ще удари петролната инфраструктура, ще обезсмисли американските гаранции за сигурност и ще ускори кризата на долара.

По публикации на „Интернешънъл мен“ (International Man) и коментари в руския портал „Военно обозрение“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектурата на петродолара пред разпад

Световната финансова система от последния половин век почива върху една проста, но желязна размяна. През 1974 г. администрацията на Ричард Никсън и крал Фейсал сключват неформалното споразумение, което обвързва търговията със саудитски суров петрол изключително с американския долар срещу военна защита и технологична подкрепа от Вашингтон. Този механизъм осигури постоянно глобално търсене на американска валута и позволи на Федералния резерв и Министерството на финансите на САЩ да финансират огромни бюджетни дефицити чрез продажба на държавни ценни книжа на износителите на петрол. Днес този фундамент започва да се пука по шевовете. Според оценката на известния американски инвеститор и анализатор Дъг Кейси, изложена в интервю за изданието „Интернешънъл мен“, евентуален вътрешен срив на саудитската монархия, съчетан с хаос в добивната промишленост, би нанесъл тежък удар едновременно върху долара и върху геополитическата тежест на Съединените щати.

Дълговете, деноминирани в американска валута по целия свят, остават единствената спирачка, която все още задържа централните банки и големите корпорации от масово разпродаване на доларови активи. За да обслужват тези кредити, държавите са принудени да купуват долари. Но доверието в една книжна валута, която не е обезпечена с реален актив, е променлива величина. Когато самите Съединени щати продължават да емитират трилиони долари нов дълг всяка година, за да избегнат техническа неплатежоспособност, всеки външен шок в Персийския залив може да превърне постепенното отдръпване от долара в лавина. Кейси формулира този риск без дипломатически заобикалки: доверието се разпилява лесно, когато военният чадър, който го гарантира, се окаже пробит.

Защо американският военен чадър вече изглежда като пасив

През последните години държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, включително Абу Даби, Дубай и Катар, станаха свидетели на нещо, което промени сметките им за национална сигурност. Оказа се, че присъствието на американски военни бази и закупуването на скъпи системи за противовъздушна отбрана не гарантират неприкосновеност. Според Кейси военните сблъсъци около Иран и действията в региона са показали границите на американската военна мощ. Армия, проектирана за мащабни конвенционални сблъсъци от двадесети век, с тежки самолетоносачни групи и стратегически бомбардировачи, изпитва сериозни затруднения в условията на асиметрична война. Когато срещу теб стоят мобилни формирования, използващи евтини безпилотни апарати и балистични ракети, сметката не излиза: свалянето на дрон за няколко хиляди долара с ракета прехващач за няколко милиона води до финансово изтощение и политическо унижение.

В този контекст близките отношения с Вашингтон започват да изглеждат не като застраховка, а като директен риск. Да бъдеш съюзник на САЩ в Близкия изток означава автоматично да се превърнеш в мишена за регионалните им противници. Точно това обяснява и защо през последните години Рияд, въпреки десетилетията на военна зависимост от Пентагона, започна да търси балансиране чрез сближаване с Пекин и координация на добивите с Москва в рамките на формата ОПЕК плюс. Но тези дипломатически маневри не решават вътрешните структурни дефекти на самата саудитска държава.

Държавата на петте хиляди принца и цената на мегапроектите

Саудитска Арабия е уникален политически феномен в съвременния свят. Тя е единствената държава, кръстена на управляващата я фамилия. Възходът на рода Ал Сауд не е резултат от естествено национално обединение, а следствие от британската имперска политика по време и след Първата световна война, когато Лондон залага на пустинни племенни вождове, за да разбие Османската империя. Въпреки че населението споделя общ език и религия, под повърхността тлеят стари племенни и кланови вражди. В страната има десетки племена и фамилии, които гледат с неприязън на монопола върху властта и петролната рента, упражняван от приблизително пет хиляди принцове и техния антураж.

Престолонаследникът Мохамед бин Салман се опита да преформатира този модел чрез програмата „Визия 2030“, целяща да намали зависимостта от суровия петрол и да ограничи влиянието на крайното уахабитско духовенство. Проблемът е в изпълнението и в икономическата логика на тези реформи. Огромни финансови ресурси от Публичния инвестиционен фонд бяха насочени към амбициозни, но спорни от пазарна гледна точка начинания като футуристичния линеен град Неом в пустинята. Вместо да създадат устойчива диверсифицирана икономика, тези разходи изпиват валутните резерви на кралството в момент, когато цените на енергоносителите не винаги покриват бюджетните нужди. Кейси директно посочва, че инвестициите на престолонаследника носят загуби и че десетки милиарди долари са похарчени за нерентабилни проекти, което засилва социалното напрежение вътре в страната. Дали реформите на Бин Салман успяват да модернизират обществото, или всъщност премахват традиционния религиозен стълб, върху който се крепеше легитимността на трона? Отговорът на този въпрос все още виси във въздуха, но недоволството сред консервативните кръгове и обикновените граждани е осезаемо.