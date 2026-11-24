/Поглед.инфо/ Германският външен министър Йохан Вадефул формулира нова външнополитическа доктрина пред Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин, заявявайки, че мирът и стабилността в Европа са постижими единствено срещу Русия, а не заедно с нея. Успоредно с този категоричен отказ от диалог, първият дипломат на Берлин допусна сериозен фактологически пропуск, приписвайки подписването на Будапещенския меморандум от декември 1994 година на вече несъществуващия тогава Съветски съюз.

По публикации в европейски информационни източници и стенограми от Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Абсурдната хронология на един дипломатически провал

На 5 декември 1994 година в конферентния център „Патриа“ в Будапеща четирима държавни ръководители полагат подписите си под документ, който ще тежи върху европейската сигурност през следващите три десетилетия. Това са Борис Елцин, Леонид Кучма, Бил Клинтън и Джон Мейджър. По това време Съветският съюз е архивна единица от точно три години. Червеното знаме над Кремъл е спуснато вечерта на 25 декември 1991 година, а Беловежките споразумения от 8 декември същата година са сложили юридически край на съюзната държава. В началото на ноември 2026 година обаче, по време на сесията на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин, германският министър на външните работи Йохан Вадефул реши да ревизира този базовец от учебниците по най-нова история.

Според разпространените цитати от изказването му, Вадефул е заявил буквално, че съществува Будапещенски меморандум, в който СССР, като предшественик на Русия, е обещал да защити суверенитета на Украйна, поради което Москва като правоприемник трябвало да се придържа към тази правна рамка. Тук дори не става дума за обикновена лапсус лингве, при която политикът обърква името на някоя балканска столица или бърка годината на битката при Ватерло. Става дума за ръководителя на външнополитическото ведомство на най-голямата европейска икономика, който не прави разлика между правната природа на Съветския съюз и Руската федерация в контекста на договор за неразпространение на ядреното оръжие.

Дали в германското министерство на външните работи на „Вердершер Маркт“ в Берлин вече не четат собствените си досиета от 90-те години? Или пък опростяването на историята до удобни пропагандни клишета е станало задължителен стандарт за оцеляване в съвременната германска политика? Когато човек се вгледа в кариерата на Йохан Вадефул, юрист по образование и дългогодишен депутат от Християндемократическия съюз, специализирал в отбранителната и външната политика, грешката изглежда още по-необяснима. Тя показва не просто липса на подготовка за конкретното изказване, а системна ерозия на експертизата в институция, която някога се славеше с педантична точност към всеки параграф и всяка дата.

Формулата „срещу Русия“ и погребението на Източната политика

Историческият гаф с Будапещенския меморандум всъщност е само обвивката на далеч по-съществено политическо послание, отправено от трибуната в Берлин. Вадефул заяви, че Европа трябва да признае как мирът и стабилността на континента са възможни само срещу Русия, а не с нея. Той нарече това „трезвен анализ“. В рамките на петнадесет думи германският външен министър зачеркна повече от половин век германска външнополитическа философия, градена бавно, болезнено и прагматично след Втората световна война.

За да се разбере мащабът на този завой, трябва да се върнем към есента на 1969 година, когато канцлерът Вили Бранд и неговият близък съветник Еган Бар лансират концепцията за „промяна чрез сближаване“. Тогава, в разгара на Студената война, при наличието на Берлинската стена, съветските танкови дивизии в Източна Германия и съвсем пресния спомен от смазването на Пражката пролет през август 1968 година, Бон стига до обратния извод: сигурността в Европа не може да бъде постигната срещу Москва, а единствено с нейното участие, колкото и труден и идеологически неприемлив да е този партньор.

От тази доктрина се родиха Московският договор от август 1970 година, Четиристранното споразумение за Берлин от 1971 година, Основният договор между двете германски държави от 1972 година и накрая Заключителният акт от Хелзинки през 1975 година. Дори консервативните канцлери от партията на самия Вадефул, като Хелмут Кол и по-късно Ангела Меркел, никога не си позволиха да формулират сигурността на континента като проект, насочен екзистенциално срещу Русия. Кол преговаряше с Михаил Горбачов за обединението на Германия, приемайки условието за изтегляне на Групата съветски войски в Германия при строги финансови и политически гаранции, фиксирани в Договора „Две плюс четири“ от 12 септември 1990 година.

Днес в Берлин този опит е обявен за наивна илюзия. Новата теза на германската дипломация звучи като присъда над собственото ѝ минало. Проблемът на тази нова доктрина обаче не е в нейната твърдост, а в нейната стратегическа слепота. Обявяването на ядрена държава с територия от Балтийско море до Тихия океан за постоянен, непреодолим враг, срещу когото се гради сигурността, означава отказ от всякаква форма на контрол над въоръженията, липса на механизми за предотвратяване на инциденти и вкарване на Европа в състояние на перманентна мобилизационна икономика.

Правната реалност на Будапещенския меморандум

Тъй като Йохан Вадефул реши да използва Будапещенския меморандум като юридически аргумент срещу Москва, струва си да разгледаме какво всъщност представлява този документ, извън политическите декларации и медийните интерпретации. Документът носи официалното наименование „Меморандум за гаранциите за сигурност във връзка с присъединяването на Украйна към Договора за неразпространение на ядреното оръжие“. Той е подписан едновременно с аналогични документи за Беларус и Казахстан.

Първият съществен детайл, който в Берлин очевидно пропускат, е разликата в английския и руския текст, както и самият правен статут на меморандума. В английския вариант се използва думата „assurances“ (уверения), а не „guarantees“ (твърди юридически гаранции, изискващи автоматична военна намеса, каквито са ангажиментите по член 5 от Северноатлантическия договор). В руския и украинския превод думата е предадена като „гарантии“, което от самото начало създава разминаване в очакванията.

Още по-важно е, че нито една от четирите държави, подписали документа в Будапеща, не го е ратифицирала в своя парламент. Нито Сенатът на САЩ, нито Държавната дума на Русия, нито Камарата на общините във Великобритания, нито дори Върховната рада на Украйна са превърнали този текст в международен договор със задължителна юридическа сила по смисъла на Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 година. Самите американски дипломати, участвали в изготвянето му, включително бившият посланик на САЩ в Киев Стивън Пайфър, многократно са признавали в свои анализи, че Вашингтон съзнателно е избягвал термина „гаранции“, за да не поема обвързващи военни задължения към Киев.

Единственият конкретен механизъм, предвиден в точка шеста от меморандума при възникване на ситуация, засягаща тези ангажименти, е провеждането на консултации между подписалите страни. Нищо повече. Когато външен министър на държава от Европейския съюз твърди, че СССР е обещал да „защити суверенитета на Украйна“ по силата на този меморандум, той прави три грешки в едно изречение: бърка държавата подписала документа, подменя съдържанието на поетите ангажименти (от въздържане от употреба на сила към активно задължение за защита) и придава обвързваща договорна сила на политическа декларация.