Особено важна е идеята за изграждане на общност на споделена съдба на човечеството – свят, в който държавите са взаимно свързани и носят обща отговорност за бъдещето на планетата. Тази визия поставя акцент върху диалога, взаимното уважение, мирното съвместно съществуване и взаимноизгодното сътрудничество. Но най- същественото е тези принципи да се превръщат в конкретни резултати за хората. Многополюсният свят не трябва да бъде просто система с няколко центъра на политическа и икономическа мощ. Той трябва да предоставя повече възможности на всички държави, включително на по-малките, да участват в международните процеси и да определят собственото си развитие. В съвременния свят, изправен пред сериозни геополитически, икономически и технологични промени, международното сътрудничество придобива все по-голямо значение. Визията на председателя на ККП Си Дзинпин за изграждане на общност на споделена съдба на човечеството поставя пред международната общност важния въпрос: как държавите могат да преодоляват различията помежду си и да работят за общо развитие, мир и благоденствие. Идеята за общо бъдеще на човечеството има особено значение за всички държави – както за най-големите, така и за по- малките. За тях международното сътрудничество не е просто дипломатически избор, а реална възможност за икономическо развитие, модернизация и по-добър живот на гражданите.

България и Китай – мост между Европа и Азия

Именно в отношенията между България и Китай съществува значителен потенциал за реализиране на тези принципи. България може да бъде активен участник в подобно сътрудничество. Стратегическото партньорство между България и Китай има дълга история. Двете страни имат дългогодишни дипломатически отношения, изградени върху взаимно уважение и традиции на приятелство. През 2019 г. президентите Си Дзинпин и Румен Радев подписаха съвместна Декларация, с която издигнаха двустранните отношения до равнище стратегическо партньорство.Това е важна основа, върху която двете страни могат да изграждат нов етап на сътрудничество. През октомври 2026 г. по време на посещението на китайския външен министър Ван И в България отново беше поставен акцент върху развитието на икономическите, инвестиционните, транспортните, образователните и културните отношения. Обсъдени бяха и възможности за конкретни съвместни проекти, както и перспективата за директна въздушна връзка между София и Пекин.Тези разговори показват, че съществува основа за преминаване от политически диалог към по-конкретни икономически резултати. Сега е важно тази възможност да бъде реализирана.

България – естествена връзка между Китай и Европа

Географското положение на България предоставя възможности, които все още не използваме пълноценно. Страната се намира на кръстопът между Европа, Черноморския регион, Балканите и Азия. Развитието на транспортните и търговските коридори може да превърне България в значим логистичен и производствен център. Инициативата „Един пояс, един път“, предложена от председателя Си Дзинпин, поставя свързаността и инфраструктурното сътрудничество сред важните направления на международното развитие.

Какво означава това за България:

• развитие на железопътните, автомобилните и пристанищните връзки;

• участие в транспортните коридори между Азия и Европа;

• модернизация на логистичната инфраструктура;

• развитие на дигиталната свързаност;

• създаване на нови производствени и технологични предприятия.

Особено важно е България да не бъде само територия, през която преминават стоки, а държава, в която се създава добавена стойност, откриват се работни места и се развиват местни производства. Нашата цел трябва да бъде да превърнем географското си положение в икономическо предимство.

Какви могат да бъдат ползите за българската икономика?

Сътрудничеството с Китай трябва да бъде насочено към отрасли, в които България има реален потенциал, а китайската икономика разполага със значителен опит и технологични възможности. Като приоритетни сред тях са:

- Земеделие и хранително-вкусова промишленост - България има традиции в производството на розово масло, етерични масла, вина, мед, млечни продукти, плодове и зеленчуци. Китайският пазар предоставя възможности за разширяване на износа на качествени български продукти.Но не е достатъчно само да продаваме суровини. Трябва да развиваме преработката, собствените марки и продуктите с висока добавена стойност.Бихме могли да развием и съвместни проекти в хранителната промишленост, научните изследвания в земеделието и модерните технологии за производство.

- Енергетика и зелени технологии -

Китай има значителен опит в областта на възобновяемите енергийни източници, съхранението на електроенергия и модерните енергийни технологии. България може да използва този опит за модернизация на енергийната си инфраструктура и за развитие на нови производствени мощности. Особено перспективни са проектите за съхранение на електроенергия, интелигентни електрически мрежи и технологично обновяване на енергетиката. Важно е подобно сътрудничество да включва обучение на български специалисти и развитие на местни производства.

- Индустрия и високи технологии - Съвременната икономика се нуждае от инвестиции в автомобилни компоненти, електрическа мобилност, електроника, автоматизация и изкуствен интелект.България може да предложи квалифицирани специалисти, инженерни кадри, научен потенциал и достъп до европейския пазар. Китайските компании, от своя страна, могат да намерят надеждни партньори за производствени и научноизследователски проекти. Целта трябва да бъде не просто внос на готови технологии, а обмен на знания, съвместни разработки и създаване на работни места в България.

- Туризъм, образование и култура- пряката въздушна връзка между София и Пекин би могла да даде нов импулс на туризма, бизнеса и академичния обмен. България има какво да предложи на китайските посетители: богата история, културно наследство, природни забележителности, минерални извори, розопроизводство и традиции. От своя страна китайските университети, научни институти и културни организации могат да бъдат партньори в образователни програми, научни изследвания и обмен на студенти.Това е инвестиция не само в икономиката, но и в приятелството и взаимното разбирателство между двата народа.

Как българските граждани ще усетят ефектите от това партньорство?

Международното сътрудничество има смисъл само когато резултатите достигат до обикновените хора.За България това означава:

• повече качествени работни места;

• нови възможности за малките и средните предприятия;

• достъп до нови пазари за българските производители;

• развитие на професионалното и университетското образование;

• по-добра транспортна и дигитална инфраструктура;

• модернизация на енергетиката;

• повече туристи и приходи за местните общности.

Особено важно е малките български предприятия да получат реален достъп до китайския пазар. Необходимо е да се развиват програми за намиране на бизнес партньори, сертифициране на продукцията, участие в търговски изложения и логистична подкрепа. Не трябва икономическото сътрудничество да бъде привилегия само на големите компании. То трябва да отваря врати и за българските семейни предприятия, земеделските производители, младите предприемачи и специалистите.

Какво може да предложи България на Китай

България не трябва да разглежда отношенията с Китай единствено като възможност за получаване на инвестиции, защото страната ни също има какво да предложи. Можем да бъдем партньор за производство и износ към европейските пазари, да участваме в научни и технологични проекти, да предлагаме качествена селскостопанска продукция и да развиваме транспортни и логистични връзки. Българските университети и научни институти могат да участват в съвместни разработки, а нашите предприятия – в международни производствени вериги. Нашето предимство е съчетанието от географско положение, европейска принадлежност, квалифицирани кадри, индустриални традиции и научен потенциал.Това може да бъде основа за партньорство, в което и двете страни печелят.

Европа и Китай – сътрудничество без противопоставяне

Като член на Европейския съюз България трябва да развива отношенията си с Китай в съответствие с европейските правила и общата политика на ЕС. Но това не означава, че икономическото сътрудничество трябва да бъде заменено с противопоставяне. Европа и Китай имат различия по редица въпроси, но имат и общи интереси – международна търговия, климат, енергийна сигурност, технологично развитие и стабилност на световната икономика. Диалогът и взаимното уважение са по-полезни от изолацията. България може да бъде активен участник в този процес, като защитава едновременно националния си интерес и европейската си принадлежност. Не е необходимо да избираме между Европа и Азия. Необходимо е да изграждаме мостове между тях.

Прозрачно и взаимноизгодно партньорство

Всяко дългосрочно партньорство трябва да се основава на доверие, прозрачност и ясни правила. Китайските инвестиции в България трябва да се оценяват според техния реален принос – работни места, технологии, местно производство, екологични стандарти и дългосрочна икономическа полза. Същите принципи трябва да важат и за инвестициите от всички останали държави. Необходимо е договорите да бъдат прозрачни, обществените поръчки – конкурентни, а националните и европейските интереси – защитени.Това не е пречка пред сътрудничеството, а напротив - ясните правила създават доверие и предвидимост за инвеститорите. Истинското стратегическо партньорство не се изгражда само чрез политически декларации, а чрез взаимно уважение и конкретни резултати. България се нуждае от дългосрочна национална стратегия за икономическо сътрудничество с Китай.Тази стратегия не трябва да се изчерпва с официални посещения и дипломатически декларации. Тя трябва да включва конкретни цели, срокове и измерими резултати:

• увеличаване на износа на български продукти за Китай;

• привличане на инвестиции в производство и технологии;

• създаване на индустриални и научни партньорства;

• развитие на транспортната свързаност;

• подкрепа за малките и средните предприятия;

• разширяване на образователния и културния обмен.

Необходимо е да се създадат постоянни механизми за сътрудничество между българските институции, китайските партньори, университетите, общините и бизнеса. Добре би било ако се активизира и регионалното сътрудничество. Има много български градове, побратимени с китайски - сред тях са Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и други, които имат потенциала да разширяват конкретните си икономически, образователни и културни проекти с китайски партньори. Така стратегическото партньорство ще достигне до местните общности и ще се превърне в реална политика за развитие.

Един по-справедлив свят започва с равноправни партньорства

Визията на председателя Си Дзинпин за общност на споделена съдба на човечеството поставя акцент и върху общата отговорност на държавите за бъдещето на света.За да има доверие в тази визия, тя трябва да се реализира чрез конкретни действия – развитие, мир, диалог, взаимна изгода и уважение към суверенитета на всички държави. За България това е особено важно, защото страната ни търси не покровители, а равноправни партньори. България не трябва да бъде само пазар за чужди стоки, но и да произвежда, да изнася, да развива технологии и да създава благосъстояние за собствените си граждани. България не иска да избира между Европа и Азия, а да бъде активна връзка между тях. И именно в тази посока има огромен потенциал за развитието на отношенията между нашите страни. Защото истинският успех на международното сътрудничество не се измерва само с обема на търговията или броя на подписаните споразумения. Той се измерва с това дали хората живеят по-добре, дали държавите се развиват и дали бъдещите поколения получават повече възможности. Многополюсният свят ще има смисъл, ако не създава нови зависимости, а повече равноправни партньорства. И България трябва да бъде активен участник в неговото изграждане.