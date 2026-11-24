За разлика от традиционните ETF, които следват определен борсов индекс, новите фондове позволяват на управляващите ги мениджъри самостоятелно да подбират акции и да променят портфейлите си с цел постигане на по-висока доходност спрямо избран бенчмарк. Продуктите съчетават възможностите за активно управление с предимствата на борсово търгуваните фондове.
Очаква се новите ETF фондове да разширят възможностите за инвестиции в акции и да осигурят на застрахователни компании, пенсионни фондове и индивидуални инвеститори по-лесен и сравнително евтин достъп до активни инвестиционни стратегии.