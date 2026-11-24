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Ангел Коджаманов: Едно младо поколение срещу политическото блато на България!
/Поглед.инфо/ Кой ограби доверието на младите българи и превърна бъдещето им в заложник на политическото безвремие? Разговор на Георги Стамболиев с Ангел Каджаманов, новия председател на Младежката организация на АБВ, за политическата употреба на младостта, демографската катастрофа, западната пропаганда и Русия, която той видя със собствените си очи. Говорим за хазарта, наркотиците, екранната зависимост и опасността изкуственият интелект да прикрива неграмотността. Възможно ли е едно ново политическо поколение да възстанови разрушения диалог и да постави България над партийните интереси?
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