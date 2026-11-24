/Поглед.инфо/ Нова статия на Дмитрий Медведев в академично издание премества фокуса от политическата реторика към строгото правно задължение за използване на ядрени оръжия при заплаха за суверенитета. Паралелно с това руски анализатори признават горчивата истина: след ударите по „Енгелс“ и Кремъл западните столици вече не вярват на думи, а липсата на ответни удари по центровете за вземане на решения в Киев превръща „червените линии“ в празен звук.

По публикации на „Свободная пресса“ и „Московски журнал за международно право“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Кризата на доверието в ядреното възпиране

Най-сериозният проблем пред съвременната руска външна политика не е липсата на бойни глави или носители, а прогресивната девалвация на собствените ѝ предупреждения. Когато една ядрена суперсила чертае линии в пясъка в продължение на четири години, а отсрещната страна ги прекрачва методично, без да последва обещаната катастрофа, механизмът на възпирането спира да функционира. Точно тази диагноза прозира зад наглед рутинната академична публикация на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев и последвалия остър коментар на водещия изследовател от Центъра за изследвания на сигурността към Руската академия на науките Константин Блохин.

В западните столици отдавна са престанали да четат изявленията на Медведев в социалните мрежи като директен сигнал от Кремъл, възприемайки ги по-скоро като вътрешнополитически пиар за мобилизация на патриотичния електорат. Затова този път текстът е пласиран в „Московски журнал за международно право“ – издание с тежка юридическа тежест, предназначено за дипломати, юристи по международно право и анализатори от разузнавателните общности. Смяната на трибуната е опит да се придаде институционална тежест на теза, която звучи почти като оправдание за досегашното бездействие.

Според публикацията Медведев въвежда разграничение между правото и правното задължение на държавния глава да натисне червения бутон. Той твърди, че при материализиране на определени сценарии, заложени в „Основите на държавната политика на Руската федерация в областта на ядреното възпиране“, Върховният главнокомандващ няма избор. Само че между сухия юридически текст и реалната военна практика зее пропаст, която Константин Блохин описва без обичайния за руските държавни медии оптимизъм.

Правото на удар срещу психологията на безнаказаността

Западните елити не се съмняват в решимостта на Пхенян или Техеран, но се съмняват в политическата воля на Москва, посочва Блохин. Това признание удря право в сърцевината на руската стратегия. Логиката на Вашингтон, Лондон и Брюксел е проста и цинична: щом руската армия не нанася удари по сградата на президентската администрация на улица „Банкова“ в Киев, по Върховната рада или по мостовете през река Днепър, докато там се разхождат западни лидери, значи Москва се страхува от ескалация.

Хронологията на оръжейните доставки за Украйна от февруари 2022 година до днес потвърждава тази психологическа ерозия. Всичко започна с преносимите противотанкови комплекси „Джавелин“ и „Енлоу“, които трябваше да бъдат таванът на западната помощ. Когато не последва нищо извън рамките на конвенционалния сблъсък на терен, се появиха буксируемите гаубици М777, после реактивните системи за залпов огън „Хаймарс“, танковете „Леопард“ и „Ейбрамс“, системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, крилатите ракети „Сторм Шадоу“ и „Скалп“, изтребителите Ф-16, а в информационното пространство вече се обсъждат и крилатите ракети с голям обсег „Томахоук“.

Всяка стъпка нагоре по ескалационната стълба беше съпроводена от предупреждения от Москва, че това превръща страните от НАТО в преки участници в конфликта. Резултатът на терен обаче оставаше непроменен. Дори ударите с безпилотни летателни апарати по стратегическата авиобаза „Енгелс“ в Саратовска област, където са базирани носителите на ядрено оръжие Ту-160 и Ту-95МС, както и атаката с дронове директно по купола на Сенатския дворец в Кремъл, не доведоха до симетричен или асиметричен отговор от мащаб, който да стресне западните щабове.

И тук възниква неудобният въпрос, който в Москва предпочитат да заобикалят: дали сдържаността на Кремъл е проява на висша държавническа отговорност, или е резултат от вътрешна икономическа и политическа уязвимост на руския управляващ елит, чиито активи, семейства и търговски интереси десетилетия наред бяха вплетени в западната финансова система? Когато Блохин отбелязва с горчива ирония, че „само да имаше изкуствен интелект, с всичко записано в алгоритмите му“, но вместо това всичко е въпрос на интерпретация от страна на елита, той всъщност посочва човешкия фактор като най-слабото звено в руската ядрена триада.

Превантивният удар през задната врата на доктрината

В своята статия Дмитрий Медведев прави интересен юридически пирует. Той признава, че действащата редакция на руската ядрена доктрина – дори след актуализацията ѝ през есента на 2024 година, когато прагът беше снижен и беше включена агресията от неядрена държава с подкрепата на ядрена сила – формално не съдържа директен текст за превантивно използване на ядрено оръжие. Въпреки това заместник-председателят на Съвета за сигурност извежда тезата, че подобна възможност съществува по подразбиране.

Според неговата аргументация две хипотези автоматично преместват въпроса за превантивния ядрен удар в практическата плоскост:

Явно или тайно прехвърляне на ядрени оръжия или технологии за тяхното създаване от западни държави на властите в Киев. Масирано използване на неядрени аерокосмически средства за нападение срещу територията на Русия, което може да доведе до критични бедствия и неприемливи щети.

Втората точка е особено показателна. Тя прехвърля акцента от ядреното оръжие към високоточните конвенционални системи, рояците от далекобойни дронове и хиперзвуковите ракети, които Запада разработва по програмата „Бърз глобален удар“. Москва вижда, че технологичното развитие позволява на противника да нанесе парализиращ удар по руските командни пунктове и ядрени сили, без изобщо да използва ядрени бойни глави. Затова Медведев се опитва да затвори тази вратичка юридически, обявявайки, че масираната конвенционална въздушна атака е достатъчно основание за превантивен ядрен отговор.