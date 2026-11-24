В речта си Фу Цун призова за нормално движение на важни стоки от първата необходимост в Черно море и посочи, че Русия и Украйна са важни световни производители на зърнените продукти, а Русия е и важен доставчик на петрол и химически торове. Черно море е важен канал на транспорт на стоки от Русия и Украйна и играе важна роля в глобалните вериги за производство и доставка. Напоследък в Черно море се случиха няколко атаки срещу търговски кораби, а оборудвания на пристанищата на двете страни бяха нарушени, което пречи в износа на зърнени продукти и енергетика. Колебанията на глобалните цени на зърнените продукти и петрола носи тежък товар на развиващите се страни. Китай призова да се защити безопасността на цивилните търговски кораби и оборудванията на пристанищата, да се осигури нормалното движение на зърнените продукти, петрол и други важни средства за живота, и да се стимулира стабилността на глобалната икономика. Напоследък се случиха и атаки срещу руски кораби в различни морски територии, за което Китай изрази загриженост.