Китай призова да се осигури нормалното движение на стоки от първата необходимост в Черно море
/Поглед.инфо/ На 23 ноември китайският постоянен представител в ООН Фу Цун произнесе реч на срещата на високо равнище в Съвета за сигурност - „Защитата на ключовата енергийна инфраструктура и линия на живота на глобалната доставка на зърнени продукт в Черно море“.
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Китайската централна банка ще проведе операция по средносрочно кредитиране за поддържане на ликвидността
/Поглед.инфо/ Народната банка на Китай ще предостави 800 млрд. юана (около 119,21 млрд. долара) чрез механизма за средносрочно кредитиране (medium-term lending facility; MLF), за да поддържа достатъчна ликвидност в банковата система.25.11.2026 15:31
Седемнадесет години пазарлъци в Пентагона превърнаха Полша от купувач на американско желязо в полигон за взривни вещества и малки реактори
/Поглед.инфо/ На 20 ноември в Пентагона представители на САЩ и Полша подписаха споразумение за съвместни изследвания, разработки и изпитания на нови оръжия, подготвяно близо седемнадесет години. Документът прехвърля акцента от простото купуване на готова техника към изграждането на общи лаборатории и заводи за боеприпаси, дронове и модулни ядрени реактори на полска земя. В същия момент Варшава спря финансовите си вноски за украински оръжия и влезе в остър сблъсък с Париж за еврофондовете.25.11.2026 15:30
Китай е сред водещите държави по патентни заявки за 6G технологии
/Поглед.инфо/ Китай е сред водещите държави в света по брой патентни заявки за 6G технологии и вече е разработил над 300 ключови технологични решения в тази област. Това беше съобщено на Световната конференция за развитие на 6G през 2026 г.25.11.2026 15:29
По анализи на икономически наблюдатели: Доналд Тръмп поиска пълна отмяна на законовия таван на държавния дълг при задължения от 40,7 трилиона долара
/Поглед.инфо/ Държавният дълг на Съединените щати достигна 40,7 трилиона долара, а заложеният през лятото на миналата година законов праг от 41,1 трилиона се очаква да бъде изчерпан през януари или февруари 2027 година. Вместо да настоява за съкращаване на разходите, президентът Доналд Тръмп изненадващо призова за пълно премахване на дълговия таван, позовавайки се на сенатора от Демократическата партия Елизабет Уорън. Зад този завой стои проектът за военен бюджет от 1,5 трилиона долара и спорът с Федералния резерв за лихвите.25.11.2026 15:15
Иракският петрол възстанови почти напълно износа си през Ормуз, докато монархиите от Залива търпят загуби
/Поглед.инфо/ Въпреки официалните закани за пълна морска блокада на Ормузкия проток, данните за морския трафик показват неочаквано възстановяване на петролните доставки. Докато монархиите от Персийския залив търпят финансови загуби след провала на преговорите с Техеран, износът на Ирак достига 3,4 милиона барела дневно. Как държавната компания СОМО, западните петролни концерни и иранските сили успяха да намерят общ език край бреговете на Оман и каква е ролята на Вашингтон в тази схема?25.11.2026 15:00
Страхът се завърна в Германия, но не и разумът.
/Поглед.инфо/ Спадът на обществената подкрепа в Германия за военната помощ за Украйна и колебливите сигнали от Берлин за възможен диалог с Москва очертават нова политическа реалност в Европа. Според коментар на Дмитрий Бавирин в руската агенция РИА Новости, позоваващ се на анкета на Forsa, страховете от геополитическа изолация и икономическо изтощение принуждават германските лидери да коригират курса си, макар реалният завой да остава блокиран от натрупаните институционални ангажименти.25.11.2026 08:56
Търговията между Русия и Китай достигна 243 милиарда долара за десет месеца на 2026 г. при 523 милиарда долара стокообмен между Пекин и Вашингтон
/Поглед.инфо/ Двустранната търговия между Русия и Китай достигна 243 милиарда долара за десет месеца на 2026 г. и върви към предсрочно преминаване на прага от 300 милиарда долара. Зад рекордния руски износ на петрол, втечнен газ, соя, свинско месо и живи раци обаче стоят сериозни митнически разминавания, тесни места по Транссибирската магистрала, санкционен натиск върху разплащанията и нарастваща технологична зависимост на Москва от ценовия диктат на Пекин.25.11.2026 08:40
Главната новина от нощта и сутринта на 25 ноември: Дългоочакваното решение на Путин. Руският генерал обяви важен момент за СВО.
/Поглед.инфо/ Тримесечен хоризонт за приключване на конфликта в Украйна и непотвърдени планове за разрушаване на мостовете по река Днепър очертават противоречивата картина около руската стратегия в края на ноември. Докато военни коментатори обвързват преговорите в Шънджън и предстоящата среща на Г-20 в Маями с бърз военен изход, бавните щабни процедури след удара по Кримския мост и данъчното затягане вътре в Русия показват далеч по-сложна и нееднозначна динамика на събитията.25.11.2026 08:33