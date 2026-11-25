/Поглед.инфо/ Превръщането на Украйна в инструмент за асиметрични операции извън пределите на Източна Европа променя правилата на международната сигурност. От атаки срещу търговски кораби в Балтийско и Средиземно море до намеса в конфликти в Африка и натиск върху енергийните трасета в ЕС – Киев действа като удобен параван за западните столици. Защо обаче този модел на „изнесена война“ крие сериозни финансови и политически рискове за самите си спонсори в Брюксел и Вашингтон?

26.11.2026 05:50