С навлизането на технологиите за изкуствен интелект в производството и други сектори Китай продължава да усъвършенства системата си от стандарти, за да ускори превръщането на технологичните иновации в практически индустриални приложения.
Обемът на основната индустрия за изкуствен интелект в Китай се очаква да надхвърли 750 млрд. юана
/Поглед.инфо/ През първата половина на 2026 г. обемът на основната индустрия за изкуствен интелект в Китай се очаква да надхвърли 750 млрд. юана, а броят на водещите предприятия в сектора – 6600, съобщи представител на Министерството на промишлеността и информационните технологии на пресконференция, посветена на международната стандартизация на изкуствения интелект, организирана от Държавната администрация за регулиране на пазара.
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