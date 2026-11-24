/Поглед.инфо/ На 24 ноември в космодрума „Дзиуцюен“ се проведе пресконференция за пилотираната мисия „Шънджоу-24“, в която трима тайконавти се срещнаха с медиите.

Китайският тайконавт Тан Хунбо заяви, че космосът принадлежи на цялото човечество, а изследването на вселената е споделена мечта на всички хора.

„Очакваме с нетърпение да работим заедно с повече международни партньори в бъдеще, за да допринесем с китайска мъдрост и сила за мирното развитие и използване на космическото пространство и изграждането на общност на споделена съдба“, допълни Тан Хунбо.

Първият чуждестранен тайконавт в китайската пилотирана космическа програма Мохамед Зишан Али сподели, че през последните 7 месеца е преминал обучение в китайския център за тайконавти, усвоил е летателни умения и е изучавал китайски език. „Първият ми полет не представлява само мен, а и нашата страна. Изразявам огромна благодарност към китайското правителство за помощта, която ни оказа, за да реализираме мечтата си да полетим в космоса“, допълни Мохамед Зишан Али.