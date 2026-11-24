/Поглед.инфо/ Седем разузнавателни самолета и дрона на НАТО засякоха едновременно западната част на Черно море, измествайки фокуса от Крим към бреговете на България и Румъния. Според военни анализатори безпрецедентната въздушна активност е реакция на предполагаема серия удари с руски морски дронове по търговски кораби, снабдяващи Украйна през дунавските пристанища. Управлявани през сателитната система „Разсвет“, тези безпилотни катери променят баланса в крайбрежната зона.

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Смяната на тежестта от Севастопол към Шабла

Почти три години геометрията на въздушното разузнаване над Черно море изглеждаше предвидима като разписание на влак. Стратегическите безпилотни апарати и патрулните самолети на Алианса чертаеха една и съща дъга на стотина километра югозападно от Крим, надничайки към Севастопол, Новоросийск и Керченския проток. Тази рутина се счупи.

Според данни от открити мониторингови платформи, проследяващи транспондерите на военната авиация, над акваторията е регистрирана едновременна активност на седем специализирани разузнавателни машини от шест държави. Необичайното не е само в бройката — подобни струпвания се случваха и преди масирани ракетни атаки срещу кримската инфраструктура. Необичайното е в координатите. Значителна част от летателните профили са изнесени далеч на запад, в централната част на басейна и плътно покрай крайбрежието на Румъния и България.

Когато разузнавателен самолет за стотици милиони долари върти осморки не пред вражеска военноморска база, а пред собствения ти бряг, въпросът не е какво снима, а какво се опитва да намери, преди да се е ударило в нечий борд.

Военни наблюдатели изказват хипотезата, че Алиансът провежда спешна издирвателна операция срещу безпилотни надводни апарати — морски дронове, за които се твърди, че вече действат в западната половина на Черно море. Дали става дума за реална паника в щабовете, или за превантивно прочистване на ключов логистичен коридор? Отговорът зависи от това колко струва един пробит танкер пред Варна.

Въздушната армада над западната акватория

Съставът на въздушната група, засечена над морето, говори за търсене на цел, която трудно се вижда с един-единствен сензор. В небето едновременно са оперирали американският стратегически дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix и морският патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, френският лек разузнавателен самолет Beechcraft 350ER ALSR, италианският самолет за далечно радиолокационно откриване Gulfstream E.550 CAEW, шведският Saab 340B ISR, както и турските Boeing E-7T Peace Eagle и тактическият безпилотник Bayraktar TB2.

Всяка от тези машини решава различна инженерна задача. RQ-4D Phoenix, базиран в Сигонела на остров Сицилия, носи радар със синтезирана апертура, способен да селектира движещи се надводни цели през плътна облачност. Той обаче лети на петнадесет километра височина и в условия на активно радиоелектронно смущаване губи прецизност спрямо дребни обекти, които едва стърчат над вълните.

Тук влиза Boeing P-8A Poseidon. Оборудван с многорежимен радар AN/APY-10, електрооптични куполи с висока резолюция и хидроакустични буйове, този самолет е проектиран да лови подводници и надводни кораби в океана. Свалянето му на нисък профил над крайбрежния шелф означава, че операторите търсят нещо с минимална ефективна отразяваща повърхност — корпус, който се слива с морското вълнение и изисква визуална верификация.

Турският E-7T Peace Eagle (излитащ обикновено от базата в Коня) и италианският Gulfstream E.550 с израелска радарна система EL/W-2085 играят друга роля. Те не просто гледат водата — те слушат ефира. Станциите им за радиотехническо разузнаване прихващат телеметрия, командни импулси и сателитни ъплинкове. Присъствието на шведския Saab 340B с радар Erieye, оптимизиран за плитки и наситени с радиосмущения крайбрежни води, допълва картината. Към тях се добавят френският Beechcraft 350ER и турският Bayraktar TB2 за нисковисочинно наблюдение.

Струпването на седем толкова разнородни платформи на едно място изяжда летателен ресурс с бясна скорост. Екипажите се изтощават, поддръжката поскъпва, а електронните сигнатури на натовските радари се записват подробно от руските станции за радиотехническо разузнаване в Крим. Никой военен щаб не плаща такава цена без сериозен повод.