/Поглед.инфо/ Правителството в Хелзинки внесе в парламента законови поправки, с които финландските резервисти вече могат да бъдат изпращани на военни учения в чужбина без тяхното писмено съгласие, а срокът за опреснителна подготовка скача до 200 дни. Решението идва в момент, когато подкрепата за партията на премиера Петери Орпо се срина до исторически минимум от 15,6%, икономиката тъпче на място с 0,2% ръст, а одиторите предупреждават за скрити и непосилни разходи по членството в НАТО.

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Крахът на електоралното доверие и административният рефлекс на Хелзинки

Когато едно правителство падне до 15,6% обществена подкрепа, то обикновено започва да раздава социални помощи или да търси компромиси със синдикатите. В Хелзинки обаче кабинетът на Петери Орпо избра обратния ход, като внесе в парламента (Едускунта) поправки в Закона за военната повинност, които директно отнемат правото на финландските резервисти да отказват участие в задгранични военни маневри. Според ноемврийското социологическо проучване на вестник „Хелзингин Саномат“ управляващата Национална коалиция (Kokoomus) е записала най-ниския си резултат от 1991 година насам, когато изобщо започва редовното измерване на партийните нагласи в страната. Опозиционната Социалдемократическа партия (СДП) вече води убедително с 23,0%, а коалиционният партньор „Истинските финландци“ (Perussuomalaiset) диша във врата на премиера с 15,4%.

Цифрите от анкетите обясняват защо законопроектът минава без предварително обществено обсъждане. Около две трети от финландските граждани заявяват открито недоволство от драстичните бюджетни съкращения, наложени от кабинета, а почти половината определят работата на правителството като слаба. В такава политическа среда всяко публично допитване по въпросите на отбраната би се превърнало в референдум срещу самия Орпо. Затова властта предпочита административното налагане на новите правила, прикрито зад формулировки за оперативна съвместимост и регионална сигурност. Дали обаче подобен силов подход няма да взриви отвътре самата система на наборната армия, върху която се крепи финландската държавност от края на Втората световна война насам?

Премахването на доброволността и новата география на финландския резерв

До момента финландското законодателство пазеше една ясна граница, наследена от епохата на студения неутралитет и линията Паасикиви-Кеконен. Наборната служба и последващите опреснителни лагери бяха строго обвързани със защитата на собствената територия, а всяко изпращане на резервист извън пределите на страната изискваше неговото изрично писмено съгласие. С новия текст, внесен в парламента, това условие отпада. Резервистите вече ще подлежат на принудително командироване в чужбина, макар и с географско ограничение до съседните региони: акваторията и крайбрежието на Балтийско море, територията на Швеция и територията на Норвегия.

Формалната уговорка в закона гласи, че тези учения трябва да бъдат пряко свързани с отбраната на Финландия. На практика обаче подобна формулировка е толкова разтеглива, че позволява включването на финландски батальони във всякакви маневри на Северния фланг на НАТО, от арктическите полигони в норвежката провинция Финмарк до островите в Балтийско море като Готланд. Министърът на отбраната Анти Хаканен представи промяната като чисто техническо облекчение. По неговите думи събирането на индивидуални писмени декларации от хиляди запасняци при непрекъснато растящия брой съвместни учения създавало непосилна бюрократична тежест за администрацията.

Аргументът с канцеларската умора звучи почти цинично на фона на другата ключова промяна в законопроекта. Максималната обща продължителност на опреснителното обучение за редниците от запаса се увеличава от досегашните 80 или 150 дни (в зависимост от специализацията и назначението) на 200 дни за всички категории. Това означава близо седем месеца откъсване от цивилния живот, работата и семейството за хора, които вече са отбили редовната си военна служба. Превръщането на териториалния защитник в мобилен регионален войник променя фундамента на обществения договор във Финландия, без някой да е питал самите граждани дали приемат новите условия.