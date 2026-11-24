/Поглед.инфо/ Три ключови фигури от западната и международната политика, Мохамед Ел Барадей, Бърни Сандърс и Антъни Блинкен, публично поставиха под съмнение смисъла, законността и крайния резултат от американската военна кампания срещу Иран. Докато сметката за горива в САЩ набъбва със 135 милиарда долара, бившият държавен секретар признава провала на плановете за смяна на режима в Техеран и заговаря за финансови отстъпки в Ормузкия проток. Как географията и икономиката притискат Белия дом до стената?

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Признанието за провала и сметката на бензиностанцията

Когато един бивш държавен секретар на Съединените щати нарече действаща военна кампания "много лош избор" и признае, че опитът за смяна на властта в Техеран не се развива по план, това не е проява на внезапен пацифизъм. В изказването си от 14 ноември Антъни Блинкен всъщност фиксира счетоводния и стратегически баланс на един конфликт, който навлиза в опасна безизходица. Твърди се, че администрацията на Доналд Тръмп е влязла в сблъсъка с разчета за бързо пречупване на иранската държавна машина чрез въздушно превъзходство. Сметките обаче не излизат, а фактурата вече се плаща на колонките за бензин в Охайо и Пенсилвания.

Според оценки, цитирани в репортаж на телевизия Си Ен Ен от октомври, американските потребители и бизнес вече са похарчили около 135 милиарда долара допълнително за бензин и дизелово гориво заради сътресенията в енергийните доставки. Тези суми не могат да бъдат скрити зад брифинги на Пентагона. Докато иранската икономика десетилетия наред е тренирана да оцелява в режим на обсада, инфлационни скокове и валутни сривове, американският избирател реагира остро на всеки цент върху цената на галона. И тук се появява сенатор Бърни Сандърс.

В интервю за Си Би Ес Сандърс директно атакува правната основа на действията на Белия дом, определяйки войната като незаконна и противоконституционна. Законът за военните правомощия от 1973 година ясно изисква одобрение от Конгреса за продължителни бойни действия, но изпълнителната власт във Вашингтон отдавна заобикаля тази норма чрез формулировки за "ограничени удари" и "самоотбрана". Разликата сега е, че сенаторът обвърза конституционния спор директно с портфейла на домакинствата и поиска спиране на парите и преговори. Дали обаче гласът на прогресивното крило в Сената има реална тежест, или просто подготвя почвата за предстоящите изборни битки, остава отворен въпрос.

Географията на планините Загрос срещу крилатите ракети

Антъни Блинкен посочва физически параметри, които във Вашингтон често се пренебрегват в полза на технологичния оптимизъм. Иран заема площ от 1,648 милиона квадратни километра (приблизително четири пъти колкото щата Калифорния), а населението му приближава 90 милиона души. Това не е Ирак от 2003 година с неговите равнини между Тигър и Ефрат, нито Либия от 2011 година, където крайбрежните градове бяха лесна мишена за палубната авиация.

Военнопромишленият комплекс на Ислямската република (включително заводите за балистични ракети със среден обсег и безпилотни апарати) е вкопан на десетки метри под скалните масиви на планините Загрос и Алборз. Дори тежките противобункерни боеприпаси от типа Джи Би Ю-57, хвърляни от стратегически бомбардировачи Би-2, имат физически граници на проникване през стоманобетон и гранит. Блинкен признава очевидния факт, че само с удари от въздуха този потенциал не може да бъде изтрит. В същото време сухопътно нахлуване в страна с подобен релеф и демографска плътност би означавало мобилизация на стотици хиляди американски войници и загуби, пред които Виетнам би изглеждал като локален инцидент.

Тук се появява и най-опасният симптом за всяка армия: размиването на крайната цел. Ако първоначалният замисъл за политически преврат в Техеран е пропаднал, какво точно се смята за успех днес? Разрушаването на няколко рафинерии, повреждането на пристанищна инфраструктура в Бендер Абас или забавянето на ядрените изследвания с няколко месеца? Без ясен критерий за победа военната машина продължава да работи по инерция, изразходвайки скъпи зенитни ракети за прехващане на евтини дронове.

Скритата такса в Ормузкия проток и принципът на реципрочността

Най-интересният детайл в анализа на бившия държавен секретар засяга морския трафик. Преди началото на преките сблъсъци преминаването през Ормузкия проток функционираше по установени правила, въпреки периодичните задържания на танкери. Днес протокът, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ, е зона на постоянен риск. Застрахователните премии за корабособствениците скачат до нива, които правят превозите нерентабилни, дори без пълна физическа блокада.

Блинкен прави забележителна уговорка: всяко бъдещо споразумение ще изисква Вашингтон да даде нещо на Техеран. Той дори споменава хипотетичен механизъм за плащане или компенсация за корабоплаването, който формално няма да носи етикета "мито". Подобно изказване предизвика остри реакции сред ястребите във Вашингтон, които виждат в това легитимиране на иранския контрол върху теснината между Оман и Иран. Но географията не се променя от резолюции. Иран притежава над хиляда километра брегова линия по северния бряг на Персийския залив и Оманския залив, осеяна с мобилни брегови ракетни комплекси, мини и бързоходни катери на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

За Техеран сигурността на корабоплаването никога не е била отделен технически въпрос. В иранската доктрина тя е пряко вързана с правото на самия Иран да изнася своя петрол без банкови блокади. Ако Белият дом иска спокойствие за танкерите на Саудитска Арабия, Кувейт и Катар, ще трябва да приеме формула на взаимни задължения. Дали обаче Конгресът във Вашингтон би ратифицирал споразумение, което прилича на плащане на рекет за свободно плаване? И би ли се доверил Техеран на американски подпис, след като през май 2018 година САЩ едностранно напуснаха Съвместния всеобхватен план за действие (ядрената сделка от 2015 година)?