/Поглед.инфо/ Спорът около проекта за многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., представен от председателя на Европейския съвет Антонио Коста на 21 ноември, изостри отношенията между Брюксел и правителствата на Словакия, Унгария, Полша и Чехия преди срещата на върха на 26–27 ноември. Според разпространени данни документът намалява общите разходи с 204 милиарда евро спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия, като орязва средства за регионално развитие, наука, образование и гражданска защита, но запазва резерв за Украйна.

По публикации на словашкия телевизионен канал TA3. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Кой плаща сметката и кой определя правилата в новия бюджетен проект

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз никога не е била просто счетоводна таблица. Всяка седемгодишна бюджетна конструкция очертава къде се концентрира политическата тежест, кои сектори получават гарантирано финансиране и кои разходи се превръщат в постоянен ангажимент. В случая с документа за 2028–2034 г., представен от Антонио Коста на 21 ноември, според публикацията се предвижда намаление на общите разходи с 204 милиарда евро спрямо първоначалния проект на Европейската комисия. Това не е дребна корекция по редове, а преразпределение на тежести, което веднага провокира остра реакция в Словакия, Унгария, Полша и Чехия.

Дали тези четири държави действат в синхрон или всяка от тях защитава собствен прагматичен интерес? Не може независимо да бъде потвърдено съществуването на единен формален блок преди разговорите на 26–27 ноември, но публичните сигнали показват сходна линия на съпротива срещу параметрите, заложени в текста. Когато в един и същи документ се съчетават орязване на вътрешни програми и запазване на мащабен финансов резерв за Украйна, политическото напрежение става неизбежно.

Кохезията и науката под натиск от орязването на разходите

Според разпространените сведения съкращенията от 204 милиарда евро засягат направления като регионално развитие, наука, образование и гражданска защита. За икономики, които традиционно разчитат на кохезионни инструменти и съфинансиране на инфраструктура, всяко свиване на тези пера звучи като промяна в правилата по време на играта. Регионалното развитие в Европейския съюз от десетилетия служи като компенсаторен механизъм за по-слабо развитите райони и за погранични зони, където липсата на инвестиции бързо се превръща в социален и политически проблем.

Когато в същия пакет се споменават наука и образование, спорът придобива и дългосрочно технологично измерение. Европейската индустрия от години говори за изоставане в приложните изследвания, високите технологии и енергоемките производства. Ако средствата за наука и образование бъдат свити, а разходите за енергия останат високи, твърденията за повишаване на конкурентоспособността изглеждат трудно съвместими с бюджетната практика. По оценка на бюджетни наблюдатели точно този разрив между заявените цели и реалните редове в бюджета поражда най-острите критики.

Енергийните разходи и споровете около сумите за Украйна

В изказванията, цитирани от словашкия канал TA3, премиерът Роберт Фицо поставя под съмнение възможността бюджетът да бъде приет до края на годината и настоява за намаляване на разходите за енергия в рамките на съюза вместо отпускане на десетки милиарди евро на Киев. Чешкият премиер Андрей Бабиш нарича сегашния курс разрушителен за своята икономика, посочва сумата от 130 милиарда евро за Украйна в седемгодишния план и настоява тези средства да бъдат изнесени извън основния бюджет на общността. В текста на Коста пък фигурира специален резерв от 100 милиарда евро за подкрепа на Украйна.

Тук веднага се появява разминаване в посочените числа: в публикацията се говори за 130 милиарда евро за Украйна според чешкия премиер и за специален резерв от 100 милиарда евро в актуализирания проект на председателя на Европейския съвет. Няма публично потвърждение дали двете цифри описват различни инструменти, различни периоди или различни етапи на преговорите. Именно подобни разминавания показват колко непрозрачна и сложна е бюджетната аритметика в Брюксел, където отделни фондове, гаранции и резерви често се сумират по различни методики.

Исторически и институционален контекст на бюджетните сблъсъци

Многогодишната финансова рамка в Европейския съюз винаги е била арена на сблъсъци между нетни донори и нетни получатели, но след 2020 г. към класическите спорове се прибавиха нови фактори. Пандемията от коронавирус доведе до създаването на инструмента за възстановяване NextGenerationEU и до масивно общо дългово финансиране, което промени представата за границите на съюзния бюджет. Последвалият енергиен шок след 2022 г. пренареди газовите и електроенергийните потоци в Европа, като повиши чувствителността на централноевропейските индустрии към цените на електроенергията, природния газ и квотите за въглеродни емисии.

В този контекст Словакия и Унгария многократно са оспорвали общата енергийна и санкционна линия на Брюксел, позовавайки се на географската си зависимост от определени доставчици и на цената на прехода. Полша и Чехия имат собствена история на спорове с европейските институции по въпроси като върховенството на закона, съдебните реформи, миграцията и екологичните изисквания, но същевременно са силно обвързани с общия пазар и европейските фондове. Когато четири държави от Централна Европа излизат с критични оценки за един и същ проект, това показва, че умората от натрупаните финансови и регулаторни тежести вече не е изолирано явление.