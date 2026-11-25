/Поглед.инфо/ На 1735-ия ден от конфликта бойните действия съчетават локални настъпления в Харковска, Донецка и Запорожка област с тежки удари по енергетиката и логистиката в Киев, Одеса, Днепропетровск и Мерефа. Според публикации и западни карти се отчита придвижване край Святогорск, Барвиновка и Рай-Александровка, докато в САЩ Джаред Кушнер говори за възможен рестарт между Москва и Европа. Всички оперативни твърдения остават предмет на проверка и не могат да бъдат независимо потвърдени изцяло.

По публикации на Радомир Маркус и открити медийни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Най-опасният извод от ноември 2026 г. не е на картата на окопите, а в признанието, че войната се превръща в дългосрочен режим на изтощение без ясен край. Когато един конфликт наближи пет години, промяната рядко идва от внезапен срив на едната страна. По-често тя се натрупва през дребни, но системни промени: прекъснат ток в жилищни квартали, ударен влак с техника край железопътен възел, променен тон на американски посредници и все по-остър вътрешен въпрос кой ще носи отговорност, когато оръжията утихнат.

В изходния материал, публикуван от Радомир Маркус на 25 ноември 2026 г., са събрани резки, почти телеграфни оценки за хода на бойните действия и настроенията в тила. Част от тези твърдения се позовават на руски източници, други на западни карти за наблюдение, а трети на украински медии и интервюта. Без независима проверка на място всяка цифра за унищожена техника, загубени позиции или промяна в настроението на населението трябва да се чете през призмата на информационната война.

Къде всъщност тежи натискът по фронтовата линия

Според изходната публикация руските сили поддържат натиск по няколко направления едновременно, като се споменават Харковска област, Донецката народна република, границата между Запорожка и Днепропетровска област, както и Сумското направление. Твърди се, че подразделения на групировката „Изток“, по-конкретно 5-та отделна танкова бригада на 36-та армия, са овладели Барвиновка в Запорожка област и са разчистили над 450 сгради в район от над 16 квадратни километра. Подобни детайлни сводки обикновено отразяват официални отчети на воюваща страна и не подлежат на самостоятелно потвърждение от независим наблюдател.

По-интересен сигнал идва от позоваването на западни мониторингови карти, според които към 24 ноември 2026 г. участъци край Святогорск и Новофьодьоровка са обозначени в червено, а край Криворожя се разширява тясната ивица на несигурен контрол. Секторът около Славянск, Северск и река Северски Донец отдавна е тежък воден и горски лабиринт. Там дори малки промени на терена променят артилерийската наблюдаемост и снабдяването на съседни опорни пунктове.

Река Жеребец в Харковско-Луганското пограничие и долното течение на Днепър при Херсон илюстрират друг модел. Там няма стремителни маневрени пробиви, а упорита работа на артилерия, разузнавателни и ударни безпилотни летателни апарати, опити за пресичане на логистични линии и борба за недопускане на инженерно укрепване. Когато реката дели бреговете, всяка лодка, мост или пункт за управление на дронове се превръща в мишена, а фронтовата линия изглежда почти неподвижна за наблюдателя отстрани.

Защо тогава на едно място се говори за прочистване на село или напредване в горски масив, а на друго за застой? В съвременната война на изтощение тактическият успех често означава не дълбок пробив в оперативния тил, а заемане на височина, прекъсване на път или принуждаване на противника да изразходва недостигащи боеприпаси и резерви.

Енергийната мрежа и железопътната логистика като основна мишена

Според публикацията снощи в Киев и още 12 области е обявявана въздушна тревога, регистрирани са взривове в Голосеевски район на столицата, а при удари с безпилотни летателни апарати са възникнали сериозни прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска и Одеска област. Отделно се посочва удар по влак с военна техника в района на Мерефа, което цели да затрудни доставките към Харковското и Купянското направление.

Одеса и Днепър имат ключово значение извън чисто военната статистика. Одеса е морски вход и логистичен възел за черноморската търговия и доставки, а Днепър е важен индустриален и транспортен център по средното течение на голямата река. Когато електропреносната мрежа бъде подложена на системен натиск в началото на зимата, проблемът не е само в липсата на осветление. Спират помпи за топлофикация и водоснабдяване, нарушава се работата на малки предприятия и сервизи, а разходите за автономно захранване с генератори растат рязко.

В същия контекст в текста се споменава и среща на Комисията за стратегическо развитие на горивно-енергийния сектор, на която Владимир Путин предупреждава за неизбежни ответни действия. Взаимният натиск върху енергийната и транспортната инфраструктура превърна зимата от сезонен фон в пряк инструмент за политически и икономически натиск.

И все пак ударите по енергетиката имат и обратен ефект, за който рядко се говори в кратките сводки. Прекъснатият ток и студът рядко карат една система да капитулира сама по себе си, но те правят живота по-скъп, по-тежък и по-непредвидим за милиони хора. Дали това води до политическа отстъпчивост или до закоравяване на позициите, зависи от това как управляващите успяват да поддържат базовите услуги.

Икономиката на противовъздушната отбрана и недостигът на средства

Един от най-показателните детайли в изходния текст е твърдението, че Володимир Зеленски е поискал от Съединените щати, освен ракети за комплексите „Пейтриът“, и 800 000 ракети за борба с дронове от типа „Геран“. Според публикацията това е предизвикало изненада сред натовски генерали. Дали точната цифра от 800 000 единици отговаря на реална заявка или е преувеличение в медийния разказ, не може да бъде проверено по независими документи, но самата пропорция разкрива същността на проблема.

Масовото използване на относително евтини ударни безпилотни апарати и реактивни дронове промени математиката на противовъздушната отбрана. Скъпа зенитна ракета, предназначена за самолет или крилата ракета, е икономически неизгодна за сваляне на масов дрон, особено когато дроновете летят на вълни. В същото време производството на стотици хиляди специализирани прехващачи изисква огромни промишлени мощности, електроника, взривни вещества и време, което отбранителните заводи в Европа и Северна Америка не могат да разгърнат за седмици.

Подобна асиметрия обяснява защо в текста се споменават и изтребителите F-16 като инструмент за прикритие на въздушното пространство. Самолетът е платформа с висока стойност и сложна поддръжка, а не евтин масов прехващач срещу рояци дронове. Когато противовъздушната отбрана трябва да пази десетки градове, подстанции и железопътни възли едновременно, всяка празнина в покритието се усеща веднага.