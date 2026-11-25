/Поглед.инфо/ Съобщенията за батерии, които работят хилядолетия без презареждане, звучат като покана за лесна сензация, но физиката и инженерната логистика обикновено охлаждат ентусиазма още в лабораторията. Екип от Университета в Бристъл и Агенцията за атомна енергия на Обединеното кралство в кампуса в Кълъм представи диамантена батерия с въглерод-14, разчитаща на радиоактивен разпад и плазмено отлагане. В материала се твърди, че технологията може да захранва импланти, космически маркери и датчици в продължение на хиляди години, но при подобни твърдения винаги възниква неудобният въпрос за реалната плътност на мощността, цената на капсулирането и регулаторните пречки.

Обещанието за източник на енергия с хоризонт от хиляди години неизбежно привлича вниманието на всеки, който поне веднъж е следил как деградират литиево-йонните клетки след две зими и няколкостотин цикъла на заряд и разреждане. В представения случай става дума за съвместна работа между изследователи от Университета в Бристъл, където работи професорът по материалознание Том Скот, и специалисти от Агенцията за атомна енергия на Обединеното кралство, известна с абревиатурата UKAEA, на площадката в Кълъм, графство Оксфордшър. Самият избор на базата в Кълъм подсказва повече за технологичния произход на разработката, отколкото биха направили общите приказки за чиста енергия. Центърът там е свързан с изследвания в областта на термоядрения синтез и работа с радиоактивни изотопи, което означава, че апаратурата за плазмено отлагане на химически пари, използвана за отглеждане на синтетичен диамант, не е случайна лабораторна играчка, а част от по-широка инфраструктура за работа с материали при контролирани условия.

В основата на устройството стои изотопът въглерод-14, чийто период на полуразпад в справочниците се посочва като около пет хиляди и седемстотин години. За разлика от слънчевите панели, които разчитат на фотони от външен източник на светлина, тук принципът се описва като улавяне на електрони, отделяни при радиоактивния разпад на въглерод-14, в структурата на синтетичния диамант. Това звучи елегантно на хартия, но тук се появява първата пробойна в теорията на широките очаквания. Радиоактивният разпад не може да бъде ускорен или забавен по команда с копче или софтуерен профил, а количеството въглерод-14, което може да бъде безопасно вградено и капсулирано в малък обем, определя тавана на генерираната енергия. Когато говорим за микроватова мощност, това не е ток за прахосмукачка, електромобил или дори за екран с висока яркост; това е енергия за редки импулси, пасивни или полуактивни маяци, часовникови вериги или нискоконсумиращи сензори.

Къде свършва романтиката за вечния ток и започва сметката за реалния товар

Инженерите в подобни проекти рядко имат лукса да продават „вечност“ в чист вид, защото всеки ват и всеки милиампер имат своята цена в маса, обем, радиационна безопасност и термично поведение. Според цитираните изявления Сара Кларк, директор на цикъла на тритиево гориво в UKAEA, подчертава, че синтетичният диамант служи за безопасно капсулиране на малки количества въглерод-14 и за подаване на постоянна микроватова мощност. Това изглежда логично, но има един физически и материалознателен проблем, който винаги стои зад радиоизотопните източници: дори когато бета-частиците от въглерод-14 имат сравнително ниска енергия в сравнение с други радионуклиди, материалът на корпуса, дефектите в кристалната решетка и деградацията при продължително облъчване трябва да бъдат проверени в реални условия, а не само в оптимистични прогнози.

Подобни разработки често се сравняват с други алтернативни източници на енергия, които обещават автономност на труднодостъпни места. В по-ранни анализи за автономни сензорни мрежи и енергийно събиране от околната среда сме разглеждали какви са реалните граници на микрогенераторите в отдалечени райони, където поддръжката е невъзможна, но консумацията на комуникационните модули често надхвърля това, което микроизточникът може да отдаде непрекъснато. Същата логика важи и тук: батерия с живот хиляди години губи смисъл, ако електрониката около нея изисква по-висока пикова мощност, отколкото клетката може да натрупа и отдаде, освен ако не се използва буфер като кондензатор и редки интервали на работа.