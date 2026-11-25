/Поглед.инфо/ Разговорите около петте сценария за европейската сигурност, описани от „Политико“, и думите на пратеника Джаред Кушнер за рестартиране на отношенията между Русия и Европа показват сблъсък на интереси, а не готовност за лесно споразумение. Докато Вашингтон преизчислява военните си запаси, спора с Китай и прехвърлянето на разходите към европейските съюзници, в самия Европейски съюз липсва единство дори за възстановяване на стари формати като ОССЕ или Съвета Русия–НАТО.

По публикации на „Политико“, списание „Ню Йорк“ и коментари на руски анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парите вървят през Брюксел, а сметките се правят във Вашингтон

Истинската новина зад обсъждането на петте сценария за европейската сигурност не е някакъв внезапен пробив в дипломацията. По-важното е, че според публикацията на „Политико“ и изказванията на пратеника Джаред Кушнер пред списание „Ню Йорк“ във Вашингтон отново се говори за рестартиране на отношенията между Русия и Европа като за по-голяма цел от обикновено прекратяване на огъня. Това обаче не означава автоматично сближаване. Напротив, когато двете страни говорят за „рестарт“, те влагат напълно различно съдържание в думата.

За американската администрация, според коментарите в материала, въпросът опира до разпределението на тежестта и темпото на външната политика. Твърди се, че при администрацията на Доналд Тръмп моделът на безвъзмездна помощ е изместен към продажба на оръжие на европейски държави, които след това го насочват към Украйна. Така американската отбранителна индустрия запазва поръчките си, но бюджетният натиск и разходите падат върху европейските правителства. Кой печели повече от подобна схема, е въпрос на сметки, не на лозунги.

В същото време се посочва, че Вашингтон следи паралелно напрежението около Иран и стратегическото си съперничество с Китай. Военните складове не са бездънни, независимо от реториката на политиците. Когато ресурсите се разтягат между няколко точки на напрежение, стремежът към по-бързо уреждане на кризата в Източна Европа изглежда по-прагматичен, отколкото чисто идеологически. Дали това ще доведе до реален натиск върху съюзниците в Европа, или ще остане на ниво политически сигнали, засега не може независимо да бъде потвърдено.

Старите формати срещу новата реалност

Първите сценарии, изведени от „Политико“, засягат връщането или обновяването на съществуващи механизми, сред които се споменават Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Съветът Русия–НАТО. На хартия подобна идея звучи като позната рутина. На практика тези институции отдавна не изпълняват ролята, която им се приписваше при създаването им.

Съветът Русия–НАТО на практика не функционира пълноценно от 2014 година насам, след кризата в Украйна и присъединяването на Крим. Преди това, през деветдесетте години и началото на новия век, отношенията между Москва и Запада минаваха през различни рамки, включително Основополагащия акт от 1997 година и по-късно Съвета от 2002 година. Тези механизми не предотвратиха нито разширяването на алианса на изток, нито разпадането на доверието между страните.

ОССЕ пък остана широка площадка, в която участват десетки държави с противоречиви интереси, но решенията по сигурността в Европа отдавна се взимат на други места, най-вече в рамките на НАТО и институциите на Европейския съюз. В дипломацията, както и в строителството, латането на стара покривна конструкция рядко решава проблем, ако носещите стени са подкопани. Но защо тогава въобще се предлага връщане към стари формати? По оценка на част от коментиращите в материала, запазването на познати инструменти е по-удобно за западните столици, защото не изисква радикален отказ от досегашната им позиция.