/Поглед.инфо/ На 25 ноември китайският председател Си Дзинпин и пакистанският президент Асиф Али Зардари си размениха поздравителни послания по повод съвместната космическа мисия на двете страни.

Си Дзинпин изрази радостта си от успешното първо излизане в Космоса на пакистански астронавт на борда на китайския кораб „Шънджоу“. Така той стана първият чужденец, посетил китайската космическа станция.

Китайският държавен глава подчерта, че страната му е готова да задълбочава международното сътрудничество в космическата сфера заедно с Пакистан и останалите държави, да усъвършенства глобалното управление на космическото пространство и да допринася за това постиженията от изследването на Космоса да носят по-голяма полза на цялото човечество.

От своя страна Асиф Али Зардари заяви, че сътрудничеството демонстрира изключителните постижения на Китай в космическите технологии и потвърждава твърдия ангажимент на страната към мирното използване на Космоса. То подчертава и значението на изграждането на общност на споделена съдба за човечеството. По думите му мисията ще укрепи още повече приятелството между Пакистан и Китай и ще издигне на по-високо равнище тяхното всестранно стратегическо партньорство, което се развива при всякакви обстоятелства.