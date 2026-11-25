/Поглед.инфо/ Генералният секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) Си Дзинпин призова за продължаване на усилията за усъвършенстване на вътрешнопартийната нормативна уредба и за по-добро съгласуване на партийните правила с държавното законодателство.

В указания, предадени на национално съвещание по въпросите на вътрешнопартийната нормативна уредба, проведено на 24 и 25 ноември в Пекин, Си Дзинпин посочва, че през последните пет години Централният комитет на ККП е постигнал значителен напредък в изграждането на система от правила за управление на партията.

Той подчертава, че управлението на ККП в съответствие с установените правила трябва да остане основен подход към ръководството и контрола върху партийните структури. В бъдеще усилията трябва да бъдат насочени към по-нататъшно повишаване на качеството на вътрешнопартийната нормативна уредба и към по-тясното ѝ съгласуване с държавните закони и нормативни актове.