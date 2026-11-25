/Поглед.инфо/ Компютърни симулации, изготвени от изследователи от Университета на Кантабрия и публикувани в списание Science Advances, разглеждат как климатичните колебания и разпространението на съвременните хора са повлияли на оцеляването на неандерталците в праисторическа Европа. Според модела студът и промените в животинския свят сами по себе си рядко водят до пълен крах на популацията, но нарастването на групите на нашия вид променя баланса на ресурси и териториален достъп. Изводите остават предмет на проверка, тъй като симулацията възстановява минали процеси по косвени данни, а не чрез пряко наблюдение на събитията.

В продължение на десетилетия темата за изчезването на неандерталците от Европа и Западна Азия около преди четиридесет хиляди години се върти около няколко стандартни обяснения, всяко от които звучи убедително само докато не го сблъскаш с теренните ограничения. Едни автори залагат на резките климатични сривове, други сочат преката конкуренция за дивеч и растителна храна с навлизащия Хомо сапиенс, а трети споменават патогени и епидемии, за които в каменния запис няма пряк протокол. Всяка от тези версии има свои привърженици и свои пробойни в теорията, защото останките в пещерите и откритите находища рядко дават пълна картина за това колко души реално са обитавали даден водосборен басейн или планински проход в конкретен сезон. Когато липсват живи свидетели и пълни хроники, спорът лесно се превръща в повторение на едни и същи тези, облечени в различни думи.

Как е изградена симулацията за праисторическа Европа

Екипът на Марко Видал-Кордаско от Университета на Кантабрия подхожда към въпроса чрез изчислителен модел, обхващащ периода между петдесет и пет хиляди и двадесет и седем хиляди години назад. Вместо да разчита само на общи разсъждения за сурова природа, моделът събира данни за минали климатични условия и за популациите на едри и средни животни, за да прецени колко храна е била достъпна за хоминините в различните участъци на континента. Самата идея да се свърже хранителната база с числеността и движението на групите е логична на хартия, но веднага изправя изследователя пред сериозен методологичен въпрос: доколко един компютърен сценарий, построен върху реконструирани климатични редове и екологични допускания, отразява реалните трудности на терена, където една лоша зима или промяна в миграцията на стадата може да обезлюди цяла долина.

Изследователите са провели хиляди компютърни експерименти, като са променяли началните параметри, климатичните колебания, размера на популациите и появата на съвременните хора. Този подход позволява да се сравни поведението на модела в два режима: при изолирано влияние на средата и при включване на нарастващите групи на нашия вид. Според получените резултати, когато в симулацията действат само климатичните промени, намаляването на хранителните запаси действително води до локални сривове и изчезване на отделни групи в определени райони, но в огромната част от проиграните сценарии неандерталците успяват да удържат позициите си. Това изглежда логично, но има един физически и исторически проблем: компютърният модел работи с вероятности и правила, заложени от авторите, докато реалният живот в ледниковите и преходните фази на плейстоцена е зависел от конкретни микроклиматични джобове, достъп до гориво и кремък, както и от ежедневната логистика на придвижване.