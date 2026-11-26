/Поглед.инфо/ Поредната порция научнопопулярни приказки за „умни“ организми без мозък се сблъска с баналната физика на течностите и разходите за поддръжка на тъканите. Вместо тайнствен колективен разум при слузестата плесен Physarum polycephalum изследователи от университета Помпеу Фабра в Барселона разглеждат разпределението на потоците през тръбната мрежа като енергиен компромис между триене и строеж на канали. Проблемът е, че дори най-чистият модел на движение на течности не обяснява как клетката изобщо намира пътя в тъмното и влажното, преди да започне да реже излишните разклонения.

Всеки път, когато някой напише „интелигентност“ в кавички до името на едноклетъчен или многоядрен организъм, човек си спомня колко евтино се продава сензацията на читателя, който иска да види съзнание там, където има само проток на течности и клетъчна маса. Слузестите плесени, или миксомицетите, отдавна се разхождат из популярните текстове като някакви малки гении от влажната шума, способни едва ли не да проектират транспортни схеми. В действителност говорим за организми от групата на амебозоите, които не са нито животни, нито растения, нито гъби, макар в старите справочници и архиви дълго да са ги бутали при гъбите. На практика това е гигантска многоядрена клетка, която се плъзга бавно по влажни повърхности и търси храна и влага, без да има нервна система, неврони и каквато и да е идея за геометрия.

В основата на последния разговор стои публикация на изследователи от университета Помпеу Фабра в Барселона в списание Journal of the Royal Society Interface, която се връща към прочутия експеримент от двехилядната година. Тогава Тошиюки Накагаки и колегите му пускат екземпляр от Physarum polycephalum в лабиринт, слагат овесени ядки на две точки и наблюдават как клетката първо запълва пространството, а после оставя само основна връзка между източниците на храна, като прибира или оставя да загинат излишните разклонения. Подобни наблюдения по-късно бяха раздувани в медиите като доказателство за „изчислителни способности“ на живата материя, въпреки че в лабораторията става дума за механично свиване и разширяване на цитоплазмени тръбички, през които течността се тласка напред-назад.

Когато разгледаме нещата от гледна точка на суровия материален реализъм, картината губи своята романтична гладкост и заприличва на счетоводен баланс на разходите. Тялото на плесента не е безплатен склад за материал; поддържането на широка тръба изисква ресурс, а прокарването на течност през тясна тръба създава съпротивление и губи енергия. В моделите на пръстеновидни и разклонени мрежи с два пътя с различна дължина се вижда, че при по-дългия маршрут поддръжката и съпротивлението стават неизгодни в сравнение с по-късия път, при който потокът се концентрира и засилва, докато слабите клонове изтъняват и се изтеглят. Това звучи убедително на хартия, но тук има един сериозен биологичен и физически проблем: моделът работи едва след като мрежата вече е изградена и свързва точките, а не обяснява как тя изобщо е стигнала до там, нито защо в реалния експеримент понякога остават резервни връзки вместо един-единствен коридор.