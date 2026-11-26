/Поглед.инфо/ Американският икономист Джефри Сакс разказва за разговора си с Владимир Путин в Шънджън и за противоречията между публичните позиции на западните ръководители и действителните им оценки за членството на Украйна в НАТО. Зад неговите разкрития стои далеч по-мащабен исторически проблем – неспособността на европейската политическа класа да осмисли промените в световното съотношение на силите и да преодолее наследената от Студената война зависимост от американската стратегическа политика.

По интервю на проф. Джефри Сакс пред норвежкия политолог проф. Глен Дийсен, публикувано на 24 ноември 2026 г. в Greater Eurasia Podcast.

Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оригинално интервю: Glenn Diesen – Jeffrey Sachs & Vladimir Putin Discuss New European Security Order

Европейската политическа класа е изправена пред необходимостта да преосмисли собствената си историческа биография. Голяма част от нейните представители са получили политическото си образование, изградили са международните си контакти и са направили своите кариери във времето на практически неоспоримото американско превъзходство. За тях зависимостта от Вашингтон никога не е представлявала особено драматичен политически проблем, защото е била възприемана като естествено състояние на международните отношения. Американското лидерство е осигурявало относителна предвидимост, освобождавало е европейските правителства от редица тежки стратегически решения и им е позволявало да съсредоточат вниманието си върху икономическата интеграция, вътрешните политически конфликти и разпределението на обществените ресурси.

Възстановяването на Русия като самостоятелен стратегически фактор, икономическото преобразяване на Китай и постепенното изменение на американските международни приоритети поставят под съмнение не само тази политическа конструкция, но и професионалната компетентност на хората, които продължават да я защитават. От тях се изисква да признаят, че светът, за който са били подготвяни да вземат решения, вече в значителна степен принадлежи на миналото.

В разговора си с норвежкия политолог Глен Дийсен Джефри Сакс разкрива един твърде неприятен аспект на европейската дипломация. Според него редица високопоставени европейски и американски представители в лични разговори признават, че Украйна практически няма да стане член на НАТО и че обещанието за нейното присъединяване е било стратегическа грешка. Същите хора обаче, твърди американският професор, отказват да изразят тази позиция публично, позовавайки се на принципа на отворените врати на Северноатлантическия алианс.

Сакс не назовава имената на своите събеседници. Съдържанието на тези разговори не може да бъде независимо потвърдено. Той отказва да разкрие и думите на Владимир Путин по време на срещата им в Шънджън, придържайки се към възприетото от него правило да не огласява поверителни разговори с държавни ръководители.

Свидетелството му заслужава внимание и поради обстоятелството, че през 2008 г. възраженията срещу американското настояване за украинско членство в НАТО бяха част от официалния европейски политически дебат. Германия и Франция имаха сериозни резерви към предоставянето на план за членство на Украйна и Грузия. Осемнадесет години по-късно изразяването на сходна позиция в немалка част от европейските политически среди се възприема почти като нарушение на съюзническата дисциплина.

Какво се е променило през тези години в самата европейска политическа мисъл, за да стане недопустимо онова, което някога е било предмет на нормален дипломатически спор?

Историческата самозаблуда на победителите в Студената война

Разпадането на Съветския съюз завари американската политическа наука неподготвена за собствената ѝ победа. Десетилетия наред огромен интелектуален потенциал беше съсредоточен върху изучаването на съветската система, механизмите на стратегическото възпиране, военния баланс и възможностите за ограничаване на комунистическото влияние. След декември 1991 г. голяма част от този аналитичен апарат остана без предишния си предмет, но запази своите институции, финансови ресурси и позиции в американската държавна администрация. Вместо да се постави въпросът за историческата необходимост от преобразуване на международната система, започна преосмисляне на предназначението на съществуващите структури при презумпцията, че американското превъзходство трябва да бъде запазено за неопределено дълъг период.

В началото на 90-те години американската икономическа и военна мощ действително изглеждаше несъпоставима с възможностите на останалите държави. Русия преживяваше разрушителни стопански преобразувания, чиито последици Джефри Сакс познава и от личния си опит като икономически съветник в Източна Европа. Китай все още не беше достигнал мащаба на съвременната си индустриална мощ. Европейските държави се занимаваха с обединението на Германия, създаването на Европейския съюз и подготовката за въвеждането на общата европейска валута.

Във Вашингтон се оформи политическа представа за международните отношения, в която възможността за възстановяване на Русия или за възникването на друг независим център на световната икономика постепенно започна да се разглежда като заплаха за установения ред. Подобно разбиране съдържаше съществено противоречие. Американската политическа доктрина защитаваше универсалността на свободния пазар, но успешното икономическо развитие на държавите извън западния политически модел започна да поражда стратегическо безпокойство.

Китай предостави най-убедителното доказателство за несъстоятелността на американските очаквания. В продължение на десетилетия западни компании изграждаха производства на китайска територия, ръководени от съвсем рационални съображения за намаляване на разходите и увеличаване на печалбите. Китайската държава обаче използва притока на капитали за създаване на национални производствени вериги, технически университети, научноизследователски центрове, транспортна и енергийна инфраструктура. Нейните ръководители не проявиха намерение да предоставят политическото управление на страната като компенсация за получените инвестиции.

Американските финансови институции печелеха от този процес. Американските потребители получаваха сравнително евтини стоки. Китай придобиваше промишлени възможности, чието стратегическо значение във Вашингтон беше осъзнато със значително закъснение.

Възникна едно от големите противоречия на съвременния капитализъм – между интересите на международно действащия капитал и интересите на националната държава, която трябва да осигурява политическите и военните условия за неговото съществуване. За собственика на американска корпорация местоположението на завода е въпрос на рентабилност. За Пентагона и американската държавна администрация местоположението на същия завод може да има непосредствено значение за националната сигурност. Десетилетия наред тези противоречия оставаха в значителна степен прикрити от общия икономически растеж и огромните възможности, произтичащи от международната роля на долара.

В условията на стратегическо съперничество с Китай производствената база отново придобива политическо значение. Корабостроителните предприятия, металургичните мощности, производството на промишлени роботи, акумулатори и електронни компоненти се оказват далеч по-важни за оценката на националните възможности, отколкото предполагаха редица западни икономически теории от края на миналия век.

По оценките на Международния валутен фонд от октомври 2026 г. Китай заема първо място в света по брутен вътрешен продукт, изчислен по паритет на покупателната способност. Следват Съединените щати, Индия и Русия. При изчисляване по текущи валутни курсове американската икономика запазва първенството си. Сравнението между двата показателя разкрива различни измерения на икономическата мощ, които придобиват особено значение при продължително международно противопоставяне.

Джефри Сакс разглежда възхода на Китай като основно обстоятелство, променило международната система след разпадането на СССР. Неговата периодизация обаче предполага и по-широка историческа интерпретация. Американското господство през последното десетилетие на XX век беше резултат от твърде специфично съвпадение на обстоятелства. Русия беше в криза, Китай все още развиваше своите икономически възможности, Индия тепърва провеждаше мащабни стопански реформи. Превръщането на това временно съотношение на силите в универсална доктрина за бъдещето на човечеството беше интелектуално рисковано дори при тогавашните условия.

Европейските правителства възприеха американската представа за историческото развитие почти без собствена критическа преценка. За държави, които в продължение на векове са определяли характера на международните отношения, подобно поведение заслужава самостоятелно политико-философско изследване.

Европейската сигурност и политическата отговорност на НАТО

На 21 ноември 1990 г., когато в Париж беше приета Хартата за нова Европа, все още съществуваше Съветският съюз. Обединението на Германия беше осъществено само няколко седмици по-рано. Източноевропейските общества преживяваха дълбоки политически преобразувания, чиито икономически последици трудно можеха да бъдат предвидени.

За първи път след десетилетия военно противопоставяне държавите от двете страни на европейското разделение приеха политически документ, който допускаше възможността за изграждане на обща система за сигурност. Хартата не поставяше под съмнение суверенитета на отделните държави, нито изискваше идеологическо единомислие. Нейната историческа стойност се състоеше в признаването на взаимната обусловеност на националната сигурност. Сигурността на Германия не можеше да бъде разглеждана независимо от сигурността на Полша, както сигурността на Полша не можеше да бъде напълно отделена от отношенията ѝ с Русия.

През 1999 г. в Истанбул и през 2010 г. в Астана тези принципи получиха допълнително политическо потвърждение. В документите на ОССЕ съжителстват правото на всяка държава свободно да избира своите съюзи и задължението тя да не увеличава собствената си сигурност за сметка на други държави.

Противоречието между двете положения не е измислено от съвременната руска дипломация. То произтича от самата природа на международните отношения. Едно правителство може да смята разполагането на определена военна инфраструктура на собствената си територия за изцяло отбранителна мярка, докато съседната държава оценява същата инфраструктура като изменение на военния баланс в своя вреда. Международната сигурност предполага отчитане и на двете оценки. Иначе всеки участник започва да определя намеренията на останалите изключително въз основа на собствените си страхове.

В продължение на десетилетия Полша и балтийските държави търсеха американски гаранции поради своя исторически опит със съветската политика. Техните опасения не могат да бъдат отхвърлени с лека ръка. Руското общество също притежава историческа памет, формирана от няколко опустошителни войни, дошли от западната част на континента. От политическото ръководство на Европа се очакваше да намери механизъм за съвместяване на тези исторически натрупани страхове, вместо да обяви едните за легитимни, а другите за несъществуващи.

Американската външнополитическа доктрина предостави сравнително лесно разрешение на проблема. Страните, които се опасяваха от Русия, постепенно получаваха място в НАТО. Руските възражения срещу този процес бяха разглеждани преимуществено като остатък от имперското мислене на Москва. Отвъд въпроса доколко подобна оценка е била основателна в различните исторически периоди, остават практически измеримите последици от разширяването на една военна система към границите на друга ядрена държава.

В европейските дискусии тези последици често бяха подменяни с морални аргументи. Правото на украинското общество да избира своята международна ориентация започна да се представя като достатъчно основание за поемането на стратегически ангажименти, чиито военни последици никой не беше готов открито да обсъди.

Декларацията от срещата на НАТО в Букурещ през април 2008 г. съдържаше обещание за бъдещо членство на Украйна и Грузия. Двете държави не получиха нито конкретен срок, нито непосредствена покана за присъединяване. Между обещанието и действителните задължения на Алианса остана огромно политическо пространство, в което можеха да се развият различни и взаимно изключващи се очаквания.

Вашингтонският договор от 1949 г. не задължава НАТО да приема всяка европейска държава, изразила желание за членство. Член 10 предоставя на съществуващите членове възможността единодушно да отправят покана към друга европейска страна, ако смятат, че нейното присъединяване ще допринесе за сигурността в Северноатлантическата зона. Самото формулиране на текста предполага политическа оценка и свобода на решение.

Как тогава се появи разпространеното сред европейските политици убеждение, че изоставянето на перспективата за украинско членство представлява едва ли не нарушение на основополагащия договор на НАТО? Ако едно решение зависи от единодушното съгласие на държавите членки, защо липсата на подобно съгласие трябва да бъде възприемана като юридическо или морално провинение?

В разказа на Сакс за поверителните му разговори с европейски представители личи нещо повече от обикновена дипломатическа двусмисленост. Според него част от тези хора разбират невъзможността на поставената политическа цел, но отказват да поемат отговорността за нейното публично преосмисляне. Не разполагаме с достатъчно сведения, за да определим броя и влиянието им. Самото историческо развитие на спора обаче предоставя основания да се изследва разминаването между политическото обещание и готовността за неговото военно обезпечаване.

Може ли историята на XIX век да предложи решение на съвременния конфликт?

Виенският конгрес от 1814–1815 г. заема особено място в историческите разсъждения на Джефри Сакс. След продължителните Наполеонови войни европейските монархии се оказват пред необходимостта да възстановят политическата предвидимост на континента, без да разполага