/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на американския президент Джаред Кушнър определи конфликта в Украйна като посредническа война, финансирана и въоръжавана от европейските държави. В интервю за ръководителя на германския медиен концерн Axel Springer Матиас Дьопфнер той посочи, че липсата на единно ръководство в Европа и отсъствието на мирен план от страна на ЕС-3 и Киев са оставили Брюксел извън преговорите в Абу Даби, а исканията за просто примирие не дават гаранции срещу нов сблъсък.

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Дипломатическият пробив, който остави Брюксел пред затворена врата

Отсъствието на европейски представители на масата за преговори между Съединените щати, Русия и Украйна в Абу Даби не е протоколен пропуск, нито временна логистична спънка. Това е институционалното оформление на нова йерархия в западната политика, при която Вашингтон отнема на европейските столици правото на вето върху изхода от конфликта. Изказванията на специалния пратеник на американския президент Джаред Кушнър пред главния изпълнителен директор на германската медийна група Axel Springer Матиас Дьопфнер фиксират публично това, което от месеци се обсъжда при закрити врата в дипломатическите ведомства от двете страни на Атлантика.

Изборът на трибуна не е случаен. Axel Springer SE притежава издания като Die Welt, Bild и Politico — медийни инструменти, които през последните години формираха най-твърдата атлантическа линия в Берлин и Брюксел. Именно пред техния ръководител Кушнър формулира диагноза, която звучи като директно опровержение на европейската официална реторика: войната в Украйна на практика се е превърнала в конфликт чрез посредници, в който европейските държави осигуряват финансовия ресурс и оръжейните доставки за Киев срещу Москва.

По думите на пратеника коренът на кризата лежи в поредица от лоши решения и грешни преценки на множество политически лидери в продължение на години. Още по-рязко прозвуча оценката му за състоянието на самия Европейски съюз. Според Кушнър в европейските столици доминират неоснователни страхове, а основният структурен дефект на общността е пълната липса на единен център на отговорност. Когато в един геополитически блок няма никой, който реално да носи отговорност и да може да поеме обвързващ ангажимент, този блок престава да бъде субект на преговорите и се превръща в обект на чужди договорености.

Илюзията за „ЕС-3“ и институционалната парализа на европейската сигурност

В анализа си Кушнър изрично посочи липсата на какъвто и да е работещ мирен план от страна на така наречения формат ЕС-3 — неофициалната конфигурация на водещите европейски сили Франция, Германия и Великобритания, понякога припокриваща се с Ваймарския триъгълник с участието на Полша — както и от страна на самите власти в Киев. Този вакуум на идеи не е плод на интелектуална леност, а на тежка институционална безизходица, в която европейските правителства сами се затвориха след февруари 2022 година.

Механизмът на европейското участие в конфликта беше изграден върху финансови и военни инструменти, лишени от дипломатически изход. През Европейския инструмент за мир (European Peace Facility) бяха пренасочени милиарди евро за компенсация на оръжейните доставки. Бяха сключени десетки двустранни споразумения за сигурност с Киев, а на терен влязоха тежки западни системи — от германските танкове Leopard 2 и зенитните комплекси Patriot до крилатите ракети с голям обсег Storm Shadow и SCALP-EG. В Берлин месеци наред се водеше вътрешнополитическа битка около евентуалното предаване на ракетите Taurus, докато икономиката на еврозоната понасяше ударите от скъпите енергоносители и загубата на руските суровинни пазари.

Тази стратегия превърна европейските правителства в пряка страна по военен конфликт на изтощение, без да им осигури военен капацитет за решителен обрат. Според политически наблюдатели именно тук се крие причината Брюксел да бъде държан настрана от разговорите в Обединените арабски емирства. Кушнър пренесе директно оценката на руския президент Владимир Путин, според когото европейските столици демонстрират открито провокативно поведение и се стремят към стратегическо поражение на Русия. В такава конфигурация присъствието на европейски пратеници в Абу Даби би означавало не търсене на компромис, а блокиране на всяка формула, която не предвижда пълна капитулация на Москва.

Тук обаче възниква въпрос, който остава без еднозначен отговор. Дали европейските лидери наистина отказват мирния процес от ирационална войнственост, както се твърди в коментарите, или просто се страхуват от политическата цена на признанието, че тригодишната линия на безрезервна военна подкрепа не е довела до декларираните цели? В парламентите в Париж, Берлин и Варшава подобен завой би разрушил управляващите коалиции за броени седмици.