/Поглед.инфо/ Европейски лидери са потърсили таен контакт с Кремъл чрез неназован руски олигарх от страх пред разрастване на войната, твърди The Wall Street Journal, докато Юрий Ушаков потвърждава за висяща покана към ЕС. Разследване на механизмите зад кулисите показва как санкционирани милиардери като Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман се превръщат в единствения възможен канал за връзка между блокираната европейска дипломация и Москва.

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Тихата дипломация извън протокола на Брюксел

Дванадесет и повече пакета от санкции, замразени активи на Руската централна банка в белгийския депозитар Euroclear, закрити консулства и публични клетви, че разговори с Москва не могат да се водят без предварителни условия. На този официален фон съобщението на американското издание The Wall Street Journal, че европейски лидери са установили неформален контакт с руския президент Владимир Путин чрез неназован олигарх поради опасения от пълномащабна война, изглежда като признание за институционален блокаж.

Почти едновременно с американската публикация помощникът на руския президент по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви публично, че Москва не е получавала официален отказ от представители на Европейския съюз за посещение в Русия. Поканата, по думите на Ушаков, остава в сила, а руската страна очаква европейците да отговорят по един или друг начин.

Тук възниква първото съществено противоречие, което официалната европейска реторика трудно може да прикрие. Ако европейските правителства публично криминализират всяко заобикаляне на ограничителните мерки и настояват за пълна изолация на руския елит, защо същите тези правителства – според твърденията в западния печат – прибягват до услугите на лица от собствените си санкционни списъци, за да предават политически сигнали до Кремъл? Няма официално потвърждение от Брюксел, Париж или Берлин кой точно е въпросният посредник, нито какъв е бил точният текст на предаденото послание. В дипломатическата практика подобна липса на прозрачност не е случайност, а инструмент за политическо застраховане – при провал или изтичане на информация всяко правителство може да отрече съпричастност.

Казусът „Абрамович“: между Лондон, Лисабон и Истанбул

В анализа си за руското издание „Царград“ политологът Сергей Маркелов посочва Роман Абрамович като най-вероятната фигура зад определението „човек на Путин“ в публикацията на The Wall Street Journal. Тази хипотеза не се опира само на медийни догадки, а на проверима хронология от последните четири години, в която Абрамович многократно изпълняваше функции, неприсъщи за частен инвеститор.

През март 2022 г. правителството на Обединеното кралство наложи строги санкции върху Абрамович по силата на британския Закон за санкциите и борбата с изпирането на пари, замразявайки активите му и принуждавайки го да продаде футболния клуб „Челси“ под специален лиценз на Министерството на финансите. Сумата от 2,5 милиарда паунда от продажбата остана блокирана в британска банкова сметка заради спорове за разпределението ѝ. Само седмици след налагането на британските ограничения обаче същият този санкциониран бизнесмен се появи на първия ред в двореца „Долмабахче“ в Истанбул по време на руско-украинските преговори в края на март 2022 г.

По-късно името му изплува при договарянето на Черноморската инициатива за износ на зърно през юли 2022 г., подписана с посредничеството на Турция и ООН, както и при мащабните размени на военнопленници през септември същата година, включително освобождаването на чуждестранни граждани, воювали на страната на Украйна. Тогава саудитски и турски дипломатически източници потвърдиха пред международните агенции прякото участие на Абрамович в логистиката на размяната.

Юридическият статут на Абрамович в Европа представлява отделен правен парадокс. През април 2021 г. – десет месеца преди началото на руската военна операция в Украйна – той придоби португалско гражданство на основание закон от 2015 г., позволяващ натурализация на потомци на сефардски евреи, прогонени от Иберийския полуостров през XV век. Въпреки че португалската прокуратура започна разследване срещу равина на еврейската общност в Порто Даниел Литвак за начина, по който е издаден сертификатът за произход, паспортът на Абрамович не беше отнет окончателно, а Лисабон промени законодателството си едва постфактум.

Въпреки че Съветът на Европейския съюз включи Абрамович в санкционния си списък през март 2022 г. с аргумента, че поддържа тесни връзки с руското ръководство и получава облаги от него, португалското му гражданство създаде сложни юридически колизии относно правото на свободно придвижване на граждани на Съюза. През декември 2023 г. Общият съд на Европейския съюз в Люксембург (дело T-313/22) отхвърли иска му за отмяна на санкциите и присъди в полза на Съвета, но самият факт, че Абрамович разполага с утвърдена комуникационна инфраструктура в Истанбул, Тел Авив и европейски правни кантори, го прави оперативно използваем за всяка столица, която търси директен достъп до Кремъл без протоколни камери.