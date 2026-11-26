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Про. Нако Стефанов: Европейската върхушка между позора и ядрения апокалипсис!
/Поглед.инфо/ Аз съм Владимир Трифонов и в студиото ни разговарям с проф. Нако Стефанов за опасния завой на Европа към милитаризация. Защо според него европейските елити залагат политическото си оцеляване на конфликта с Русия? Как сблъсъкът между финансовия и технологичния капитал пренарежда световната политика? Може ли съперничеството между САЩ и Китай да промени съдбата на Европа? Обсъждаме ядрената опасност, посланията от Шънджън и риска България да бъде въвлечена във войната. Ще успее ли страната ни в съдбовен час да остане зона на мира, или ще плаща цената на чужди геополитически амбиции?
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Луд за връзване! Козът на Тръмп или как едно „щуро“ предложение може да охлади мераците за война?
/Поглед.инфо/ Докато Брюксел, Лондон и Киев разчитат на промяна в американския Конгрес и чакат „демократичния Санта Клаус“ да им донесе желаната подкрепа, в Белия дом може би се готви съвсем различен сценарий. Вместо да се скрие в отбрана, Доналд Тръмп е способен на ход, който да постави опонентите му в шах и да принуди Европа сама да потърси пътя към дипломацията.26.11.2026 18:59
Константин Бондаренко: Най-страшният кошмар на Европа е помирението между Русия и Украйна!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част от разговора ми с украинския политолог и историк Константин Бондаренко поставяме въпроса, от който зависи бъдещето на Европа: кой има интерес войната да продължава? Защо мирните преговори буксуват, какво разделя Тръмп и европейските лидери и чии интереси обслужва превъоръжаването на континента? Бондаренко развива смразяващи сценарии за икономическа криза и голяма европейска война, предлага провокативен прочит на срещата в Шънджън и анализира битката за влияние в Кавказ и Централна Азия. Може ли Европа все още да избегне капана на собствената си политика?26.11.2026 18:30
Глобалният диалог „Силата на самореволюцията: всеобхватното и строго управление на ККП и поуките за света“ се проведе в редица азиатски държави
/Поглед.ино/Глобалният диалог „Силата на самореволюцията: всеобхватното и строго управление на Китайската комунистическа партия и поуките за света“, организиран съвместно от Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) към Китайската медийна група (КМГ), китайските посолства и консулства в чужбина, както и правителствени институции, аналитични центрове и медии от различни държави, се проведе наскоро в Лаос, Виетнам, Непал и Южна Корея.26.11.2026 17:54
Четвъртата световна конференция за материалите ще разгледа най-актуалните направления в световната наука
/Поглед.инфо/Четвъртата световна конференция за материалите ще се проведе от 24 до 27 януари в град Хайкоу, провинция Хайнан, Южен Китай. Тя ще събере учени и представители на индустрията от цял свят, за да обсъдят 45 нововъзникващи и авангардни области на науката и технологиите, съобщи организаторът на конференцията.26.11.2026 17:39
Фон дер Лайен обвърза преговорите с Москва със зимно примирие за енергетиката и морски коридор в Черно море
/Поглед.инфо/ Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постави две условия за започване на преговори с Русия: спиране на ударите по енергийната инфраструктура през зимата и споразумение за безопасно корабоплаване в Черно море към Украйна. Изявлението идва след срещата на върха в Брюксел на 13 ноември, когато лидерите на ЕС не излъчиха нито единен преговарящ, нито обща преговорна позиция, а утвърдиха технически екип за Абу Даби с Бьорн Зайберт, четири членки на ЕС и Великобритания.26.11.2026 17:00
Федералната комисия по комуникациите разреши на SpaceX до един милион спътника за центрове за данни в орбита
/Поглед.инфо/ Федералната комисия по комуникациите на САЩ одобри плановете на Илон Мъск и компанията SpaceX за изграждане на мрежа от центрове за данни в орбита, която според публикациите може да достигне до един милион апарата за период от петнадесет години. Ръководството на регулатора свърза стъпката с надпреварата за изкуствен интелект и икономическото лидерство на Вашингтон, а предложението срещна одобрение и от страна на президента Доналд Тръмп. Зад гръмките формулировки остават тежки въпроси за сроковете, разходите и реалната приложимост.26.11.2026 16:45
Лондон изпраща писма до около сто хиляди бивши военни за проверка на умения и готовност
/Поглед.инфо/ Британското министерство на отбраната е изпратило писма до около 100 000 членове на стратегическия резерв, за да провери контактите, професиите и уменията им, като ги кани за доброволно участие в учения, включително маневри на НАТО през пролетта и по-широки проверки през 2027 г. Според публикации на Telegraph мярката се свързва с опасения от евентуален конфликт с Русия до 2030 г. и с предупреждения на командването за възможни жертви, макар мащабът и реалната готовност да остават предмет на спорове.26.11.2026 16:30
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/Поглед.ино/ Китай може да играе важна роля за гарантиране на мирното използване на космическото пространство и за насърчаване на космическите изследвания и научните постижения в полза на всички държави, заяви на 25 ноември Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.26.11.2026 16:23