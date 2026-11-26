/Поглед.инфо/ Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постави две условия за започване на преговори с Русия: спиране на ударите по енергийната инфраструктура през зимата и споразумение за безопасно корабоплаване в Черно море към Украйна. Изявлението идва след срещата на върха в Брюксел на 13 ноември, когато лидерите на ЕС не излъчиха нито единен преговарящ, нито обща преговорна позиция, а утвърдиха технически екип за Абу Даби с Бьорн Зайберт, четири членки на ЕС и Великобритания.

По публикации на ТАСС и други международни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

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Условията в Страсбург прикриват липсата на общ европейски мандат

Най-същественият извод от изявлението на Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент в Страсбург не е самият списък от две условия, а фактът, че Европейската комисия формулира преговорни изисквания, докато Европейският съвет все още не е постигнал вътрешно съгласие кой представлява Съюза на масата. Според публикацията на ТАСС ръководителят на ЕК е заявила готовност на Брюксел да започне разговори при две изисквания: зимно примирие за енергийната инфраструктура и договореност за сигурно преминаване на съдове в Черно море до украинските пристанища. В същото време според същата информация тя е посочила, че Европа ще участва в следващия кръг от преговорите за Украйна.

Тази заявка звучи категорично на трибуната в Страсбург, но зад нея стои институционално напрежение, което трудно се скрива с процедурни формули. На 13 ноември на срещата на върха в Брюксел държавните и правителствените ръководители не успяха нито да назначат преговарящ за Украйна, нито да утвърдят единна преговорна позиция на ЕС. Когато един политически съюз от 27 държави не може да излъчи единен мандат на най-високо ниво, всяко едностранно очертаване на условия от страна на Комисията изглежда едновременно като опит за задаване на темпо и като запълване на дипломатически вакуум. Дали Москва ще приеме тези две точки като реален предмет на преговори, или ще ги третира като едностранна постановка без предварително съгласуване с другата страна, засега няма официално потвърждение.

Защо зимата и Черно море влизат в дневния ред точно сега

Изборът на двете теми не е случаен и не е плод на абстрактна дипломатическа фантазия. През есента и началото на зимата енергийната инфраструктура и морските логистични маршрути определят не просто военната устойчивост, а и икономическата поносимост на конфликта за всички засегнати страни. Електропреносните мрежи, подстанциите, топлоцентралите и пристанищната логистика са точки, където техническите повреди се усещат веднага от населението, индустрията и търговските оператори. Който контролира или застрашава тези звена през студените месеци, придобива силен лост за натиск върху отсрещната страна.

В Черно море ситуацията е още по-чувствителна заради географията на басейна, затворения характер на акваторията и зависимостта на черноморските държави от сигурността на корабоплаването. От началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. морският транзит в Черно море премина през няколко етапа: от първоначалната блокада и минните опасности, през зърнената сделка от юли 2022 г. в Истанбул с участието на Турция и ООН, до нейния срив през лятото на 2023 г. и последвалите опити за осигуряване на коридори чрез смесени мерки за морска и брегова сигурност. Според публикации в чуждестранни издания в последните седмици напрежението около търговското корабоплаване в западната част на Черно море отново се изостри, а по оценка на анализатори сухопътните маршрути не могат напълно да заменят морския износ на зърно и други товари.

Ако погледнем чисто прагматично, зимното примирие за енергийните обекти и морският режим в Черно море са две мерки с различна природа. Първата засяга въздушните и ракетните удари по стационарна инфраструктура през отоплителния сезон, а втората засяга търговското корабоплаване и застрахователните, навигационните и военните рискове по морските трасета. В публикацията на ТАСС се говори за искания за „зимно примирие по отношение на енергийната инфраструктура“ и „сделка за безопасно преминаване на кораби в Черно море“. Колко реалистично е подобни договорки да заработят без всеобхватен механизъм за контрол и доверие? По оценка на редица военни наблюдатели частичните примирия по отделни сектори често се сблъскват с проблема с верификацията и взаимните обвинения в нарушения още в първите дни.

Абу Даби, седемчленният екип и големите столици без общ глас

Особено показателен елемент от картината е форматът, който лидерите на ЕС са потвърдили на 13 ноември вместо назначаването на единен преговарящ. Според публикацията на ТАСС ЕС може да бъде представен в техническите преговори от седемчленен екип, ръководен от началника на кабинета на фон дер Лайен, Бьорн Зайберт, който пътува до Абу Даби като група за подкрепа на Украйна. В състава влизат представители на Европейската комисия и Европейския съвет, четири държави членки – Германия, Франция, Италия и Полша – както и Обединеното кралство, което не е член на ЕС.

Тук веднага изпъкват два любопитни детайла. Първо, вместо единен политически представител с ясен мандат от всички 27 столици, Брюксел залага на техническа група за подкрепа, оглавявана от ключов сътрудник на председателя на ЕК. Второ, в този формат присъстват четири големи държави от Съюза и Великобритания, която след Брекзит е извън институционалната рамка на ЕС, но остава активен фактор в сигурността и отбраната. Как това се възприема от по-малките държави членки в Източна и Южна Европа, включително от държавите на самия Черноморски бряг като България и Румъния? Няма публично потвърждение, че всички столици са възприели този състав с еднакъв ентусиазъм, а според коментатори подобни формати често показват, че реалната тежест се концентрира в ограничен кръг столици и институционални центрове.

Освен това Абу Даби като площадка за контакти по украинското уреждане потвърждава една по-широка тенденция от последните години: ключовите дипломатически совалки все по-често се изместват извън традиционните европейски столици към посредници и центрове в Близкия изток и други региони, способни да поддържат канали с различни страни едновременно. Дали присъствието на технически екип на ЕС в Абу Даби означава пълноценно участие в решаването на параметрите на евентуална сделка, или само наблюдение и консултиране отстрани, не може независимо да бъде потвърдено само въз основа на обявения състав.