/Поглед.инфо/ Сводките от Запорожкия фронт чертаят картина на тежко изтощение, в която медийните победи се сблъскват с геометрията на терена. Докато каналите превръщат калните схватки в големи офанзиви, признания на украински военни блогъри за удари по Мала Токмачка издават, че руските екипи за дронове вече работят на прага на Орехов. Как бетонните панели на Степногорск и дефицитът на пехота променят баланса на юг и защо елитни части на ГУР се оказват в капана на позиционната война?

27.11.2026 14:38