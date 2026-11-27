„С непрекъснатото развитие на новата продуктивна сила в Китай иновациите и научноизследователската и развойна дейност в страната се превърнаха в нова тенденция при инвестициите на чуждестранни предприятия в Китай. Китай ще продължи да усъвършенства политиките за подкрепа на чуждестранните изследователски и развойни центрове, ще насърчава чуждестранните предприятия да повишават степента на локализация на производствените и доставните вериги и ще създава условия за тяхното по-задълбочено навлизане на китайския пазар“, заяви още Хъ Ядун.
Иновациите и научноизследователската дейност се превърнаха в нова тенденция при инвестициите на чуждестранни предприятия в Китай
/Поглед.ино/ На редовната пресконференция на Министерството на търговията на Китай на 26 ноември говорителят Хъ Ядун заяви, че през първите 10 месеца на тази година реалното използване на чуждестранни инвестиции в производството на въздухоплавателни средства и оборудване, услугите по внедряване на научно-технически постижения и производството на компютри и офис оборудване е нараснало съответно с 128,8 %, 73,3 % и 48,8 %.
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