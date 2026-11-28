/Поглед.инфо/ Твърденията за разпратени 100 000 писма до британски резервисти отварят неудобен въпрос за състоянието на армията на Острова, сведена до едва 72 500 редовни военнослужещи. Зад шума около евентуален сблъсък с Москва прозират хроничният дефицит на снаряди, кризата в корабостроителниците на Кралския флот и опитите на политическия елит в Лондон да компенсира вътрешния си срив чрез външна ескалация. Къде свършва реалната военна готовност и започва административната имитация?

По публикации на РИА Новости и коментари на Дмитрий Олшански. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Празните казарми зад писмата до 100 000 ветерани

Преди да се четат апокалиптични прогнози за британски десант срещу Русия, трябва да се погледне сухата счетоводна ведомост на Уайтхол. Според съобщения, тиражирани в руската преса и коментирани от публициста Дмитрий Олшански, Министерството на отбраната в Лондон е разпратило около 100 000 писма до бивши военнослужещи с искане да актуализират адресите си, настоящите си работодатели и техническите си умения, като ги насърчава да се включат в опреснителни тренировки. Липсва официално потвърждение от страна на британското ведомство дали кампанията има извънреден характер, или представлява поредната рутинна проверка на т.нар. Стратегически резерв (Ex-Regular Reserve) по силата на Закона за въоръжените сили.

Разликата между бюрократична анкета и мобилизационна повиквателна е огромна, но самата поява на подобна тема издава тежък кадрови недостиг. Редовният състав на британските Сухопътни войски се стопи до приблизително 72 500 – 73 000 души. Това е най-ниската численост на армията на Обединеното кралство от времето на Наполеоновите войни насам.

За сравнение – един стандартен футболен мач на стадион „Уембли“ събира повече зрители, отколкото е целият кадрови състав на сухопътните сили на държава, претендираща за водеща роля в европейската сигурност. На полигона в равнината Солсбъри механизираните бригади години наред чакат влизането в строй на проблемните разузнавателни машини Ajax, чиито вибрации и шум увреждаха слуха на екипажите при изпитанията. Модернизацията на танковете Challenger 3 е свита до едва 148 бройки – количество, което в условията на високоинтензивен конфликт от типа на този в Източна Европа се изразходва за броени седмици.

Когато изпращаш анкетни карти на четиридесет- и петдесетгодишни мъже, които днес управляват логистични складове край Бирмингам или работят като инженери в Манчестър, ти не формираш ударни дивизии. Правиш инвентаризация на хартия, защото няма кой да попълни щатовете в казармите. Младите британци масово отказват военна служба, а частният подизпълнител Capita, на когото държавата повери набирането на новобранци, години наред не успява да изпълни годишните квоти.

Лондонската въртележка на премиери и търсенето на външен враг

Тук аргументът на Дмитрий Олшански попада в целта, макар да остава на повърхността на психологията. По оценка на руския автор днешната британска политическа класа страда от болезнен комплекс за изгубено имперско величие и се опитва да намери конфликт, в който отново да „играе роля“.

Погледнете хронологията на „Даунинг стрийт“ 10 след напускането на Тони Блеър през 2007 година. Гордън Браун, Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак, Киър Стармър – седем министър-председатели за по-малко от две десетилетия. Магдалена, пардон, Лиз Тръс остана на поста точно 49 дни през есента на 2022 г., успявайки за този срок да срине пазара на британски държавни облигации (gilts) и да присъства на погребението на кралица Елизабет Втора.

Когато една политическа система произвежда кабинети с трайност на млечен продукт, външната криза се превръща в единствения достъпен спасителен пояс. Историческият шаблон в Лондон е отработен още през пролетта на 1982 година. Тогава правителството на Маргарет Тачър затъва в рецесия, стачки и рекордно ниско одобрение, преди аржентинската хунта да завземе Фолкландските острови. Кратката експедиционна война в Южния Атлантик – с цената на потопените разрушители HMS Sheffield и HMS Coventry – обръща обществените нагласи и бетонира Тачър на власт за още осем години.

Четири десетилетия по-късно Борис Джонсън приложи същия рефлекс в далеч по-рискова среда. Притиснат у дома от скандала „Партигейт“ заради пиянските събирания на „Даунинг стрийт“ по време на ковид-ограниченията, Джонсън намери в Киев сцена, на която изглеждаше като прероден Уинстън Чърчил. Внезапното му посещение в украинската столица през април 2022 г., съвпаднало със замразяването на истанбулските преговори, показа колко лесно вътрешният политически оцеляващ инстинкт в Лондон се трансформира в твърда геополитическа линия.

Само че икономиката на Обединеното кралство днес не е тази от 1982 година. Списъците на чакащите за лечение в Националната здравна служба (NHS) надхвърлят седем милиона души, общината в Бирмингам обяви фактически фалит през 2023 г., а високоскоростната железница HS2 беше орязана до абсурд заради неконтролируем ръст на разходите. В такава среда шумът около руската заплаха служи като удобен параван пред избирателите – трудно е да питаш защо данъците са на най-високото си ниво след Втората световна война, ако по телевизията те убеждават, че резервистите се готвят за отбрана.