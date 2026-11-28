/Поглед.инфо/ Рекордните тегления на синьо гориво от европейските подземни хранилища в края на ноември 2026 г. поставят под въпрос стабилността на енергийната система на Стария континент още преди настъпването на календарната зима. По данни на Gas Infrastructure Europe и оценки на пазарни наблюдатели, запълнеността на германските газохранилища вече е паднала под критичните 55 процента, а близо една шеста от летните запаси в ЕС са изразходвани за броени седмици при липса на екстремни студове.

По публикации в европейски енергийни бюлетини и данни на Gas Infrastructure Europe. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Физиката на налягането срещу счетоводството на Брюксел

В газовата индустрия процентите на запълненост в електронните таблици на Европейската комисия имат значение до момента, в който термометърът в Бавария или Лотарингия падне под минус десет градуса. Оттам нататък важи единствено законът на Бойл-Мариот.

Според разпространените сводки на асоциацията Gas Infrastructure Europe (GIE), цитирани в пазарните бюлетини и в анализите на руския газов монополист „Газпром“, дните 23, 24 и 25 ноември 2026 г. са влезли в статистиката с абсолютни исторически рекорди по дневно изпомпване на газ от подземните хранилища (ПХГ) на Европейския съюз. Не става дума за триседмичен арктически вихър през януари, а за обичайно ноемврийско застудяване. Твърди се, че от старта на отоплителния сезон до края на ноември европейските оператори вече са изтеглили 16,5% от целия обем, нагнетен през лятото.

Цифрите за най-голямата европейска икономика изглеждат още по-неприятно за енергийните регулатори в Берлин. По данни на платформата AGSI+, запълнеността на германските подземни съоръжения вече се е свлякла под психологическата и технологична граница от 55% — най-ниското равнище за края на ноември, регистрирано откакто се води единна европейска статистика. Аналогични исторически дъна при дневния разход се отчитат и във Франция.

Проблемът с ранното източване на резервоарите не е счетоводен, а чисто хидравличен. Подземното газохранилище — независимо дали е изградено в изтощено газово находище като германския гигант „Реден“ (Rehden) в Долна Саксония, или в изкуствено измити солни каверни като тези в Етцел и Йемгум — работи като балон под налягане. Когато капацитетът е на 90%, пластовото налягане изтласква газа към повърхността с максимален дебит.

Падне ли нивото под 50%, а след това и под 40%, кривата на производителността се пречупва рязко надолу. Компресорните станции на повърхността започват да харчат все повече енергия, за да изсмучат оставащия работен газ, докато т.нар. буферен газ (около 30–35% от общия обем на порестите структури) изобщо не може да бъде изваден, без да се разруши геоложката структура на пласта. Именно за този физически праг предупреждават от „Газпром“ в коментара си по данните на GIE, отбелязвайки, че високият ноемврийски разход директно подкопава максималната дневна мощност на хранилищата за пиковите месеци януари и февруари.

Дали това предупреждение съдържа доза пазарна психология и опит да се повлияе на котировките на нидерландския хъб TTF? Вероятно да. Руският доставчик има пряк финансов интерес европейските купувачи да изпаднат в паника и да вдигнат спотовите цени. Само че физическите датчици по газопроводите на GIE не се интересуват от геополитическа пропаганда — те просто отчитат спада в мегаватчасове.

Германският „Дункелфлауте“ и илюзията за зелената базова мощност

Защо европейските хранилища се изпразват с такава скорост в края на ноември 2026 г., при положение че зимата официално започва след три седмици? Отговорът не се крие само в градусите по Целзий, а в специфичното метеорологично явление, което германските енергетици наричат Dunkelflaute („тъмно безветрие“).

Когато над Северно море, Германия и Полша легне плътен есенен антициклон без вятър и под дебела облачна покривка, цялата многомилиардна архитектура на германския Energiewende (енергиен преход) спира да произвежда ток. В такива дни коефициентът на полезно действие на офшорните вятърни паркове в Шлезвиг-Холщайн и соларните масиви в Бавария пада до 3–5% от инсталираната мощност. За да не се разпадне честотата от 50 херца в континенталната електропреносна мрежа ENTSO-E, системните оператори (50Hertz, Amprion, TenneT и TransnetBW) включват на пълна мощност парогазовите централи.

Тук се проявява структурната грешка, заложена в Берлин през пролетта на 2023 г., когато коалиционното правителство окончателно изключи последните три работещи атомни електроцентрали — „Изар 2“, „Емсланд“ и „Некарвестхайм 2“. Лишена от чиста и стабилна базова мощност, и при ускорено затваряне на въглищните централи на лигнит в Лужица и Рейнската област, Германия превърна природния газ в единствения балансиращ елемент на индустриалната си икономика.

Всяка ноемврийска вечер без вятър автоматично отваря крановете на подземните газохранилища. Германската федерална мрежова агенция (Bundesnetzagentur) продължава да уверява обществеността, че плаващите терминали за регазификация на втечнен природен газ (FSRU) във Вилхелмсхафен, Брунсбютел, Щаде и Лубмин могат да компенсират недостига. На практика обаче регазификационните кораби работят на предела на капацитета си при базово натоварване, а зимните щормове в Северно море често забавят швартоването на метановозите — нещо, за което морските диспечери рядко говорят пред медиите.