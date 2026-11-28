/Поглед.инфо/ Бюджетният спор в Берлин навлиза в нова фаза, след като депутатът от Бундестага Грегор Гизи обвини кабинета на канцлера Фридрих Мерц, че намира милиарди евро за въоръжаване на Украйна, докато орязва социалните разходи за германските пенсионери и здравната система. На фона на икономическата стагнация, конституционната „дългова спирачка“ и ученическите протести срещу връщането на наборната военна служба, въпросът кой реално плаща цената на сигурността разделя германското общество.

По публикации на „Царьград“ и парламентарни дебати в Бундестага. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюджетната аритметика на Берлин и капанът на „дълговата спирачка“

В сърцето на германската финансова политика стои един сух конституционен текст — член 109 и член 115 от Основния закон на Федерална република Германия, известни като „дълговата спирачка“ (Schuldenbremse). Тази разпоредба ограничава структурния бюджетен дефицит на федералното правителство до 0,35 процента от брутния вътрешен продукт. Когато германската икономика растеше с евтин руски тръбопроводен газ по дъното на Балтийско море и с висок износ към Китай, правилото изглеждаше като образец за пруска пестеливост. Днес то действа като метална скоба върху всеки ред от федералния бюджет (Bundeshaushalt).

Според публикация на руското издание „Царьград“, позоваваща се на изказване на депутата от Бундестага Грегор Гизи, властите в Берлин прехвърлят милиарди евро за въоръжаване на Украйна, докато на собствените си граждани — пенсионери, пациенти и работещи — отговарят с краткото „няма повече пари“. Твърдението на руския източник е заострено, но стъпва върху реален парламентарен конфликт в Германия. Самият Гизи директно атакува политиката на канцлера Фридрих Мерц, посочвайки, че милиардите за производство на оръжия се намират без забавяне, докато социалната държава влиза в режим на строги икономии.

Тук обаче политическата реторика се сблъсква със счетоводната техника на Министерството на финансите на ул. „Вилхелмщрасе“ в Берлин. Как точно се финансират оръжейните доставки за Киев? Не става дума за един-единствен чувал с пари, от който някой вади средства, предназначени за болници, и ги превежда на оръжейните заводи. Финансирането минава през три отделни канала: двустранната инициатива за модернизация (Ertüchtigungsinitiative), управлявана съвместно от Министерството на отбраната и Външното министерство, европейските инструменти като Европейския механизъм за подкрепа на мира и Механизма за Украйна на стойност 50 милиарда евро, както и индиректното освобождаване на ресурси чрез специалния фонд (Sondervermögen) от 100 милиарда евро за Бундесвера, създаден през 2022 година.

Само че в публичните финанси важи принципът на скачените съдове. Решението на Федералния конституционен съд в Карлсруе от 15 ноември 2023 г., което забрани прехвърлянето на неусвоени кредитни линии от пандемията в Климатичния и трансформационен фонд (Klima- und Transformationsfonds), отвори дупка от 60 милиарда евро в средносрочното бюджетно планиране на страната. От този момент нататък всяко евро, похарчено в редовния федерален бюджет — независимо дали за зенитно-ракетни комплекси IRIS-T, или за субсидиране на железопътния транспорт — означава по-малко пространство за друг разход. Грегор Гизи опростява сложния бюджетен механизъм до лозунг, но самото напрежение между двете разходни пера не е измислица на опозицията.

Кой е Грегор Гизи и защо гласът му отеква отвъд редиците на „Левицата“

За да се разбере тежестта на подобни изявления в Германия, трябва да се погледне биографията на човека, който ги произнася. Грегор Гизи не е случаен парламентарен оратор, търсещ краткотраен медиен шум. Роден през 1948 г. в Източен Берлин, адвокат по професия, защитавал дисиденти в Германската демократична република (включително Рудолф Баро и Роберт Хавеман), той оглавява Германската единна социалистическа партия (ГЕСП) през декември 1989 г. в последните месеци на ГДР, преобразува я в Партия на демократичния социализъм (ПДС) и по-късно става един от основателите на съвременната партия „Левицата“ (Die Linke).

Когато Сара Вагенкнехт напусна „Левицата“ и създаде собствено движение (BSW), политическите наблюдатели в Берлин отписаха партията на Гизи от парламентарния живот. На предсрочните федерални избори през февруари 2025 г. обаче се случи нещо неочаквано: чрез кампанията на т.нар. „Сребърни къдрици“ (Silberlocken — Гизи, Бодо Рамелов и Дитмар Барч) партията успя да спечели директни мандати в източни избирателни райони, включително в берлинския район Трептов-Кьопеник, и запази парламентарното си представителство по силата на правилото за трите основни мандата (Grundmandatsklausel).

Посланията на Гизи намират особено силен отзвук в петте източни федерални провинции — Бранденбург, Мекленбург-Предна Померания, Саксония, Саксония-Анхалт и Тюрингия. Там историческата памет за Студената война, по-ниските средни пенсии в сравнение със Западна Германия и скептицизмът към военната реторика на НАТО създават напълно различна политическа чувствителност. Когато Гизи говори за риска обикновените хора да платят цената на войната, той не просто чете икономическа статистика, а докосва стар страх в източногерманското общество — страха, че решенията се вземат в западните кабинети, а сметката се изпраща на изток.

В същото време в позицията на самата „Левица“ има вътрешно противоречие, което критиците ѝ в Бундестага редовно изтъкват. Партията осъжда руските военни действия в Украйна и настоява за спазване на международното право, но едновременно с това отказва доставки на оръжие и предлага дипломатически формули, за които не може да посочи кой би ги гарантирал при липса на военен баланс на терена. Това раздвоение често превръща критиките на Гизи в силна социална диагноза, но със спорна външнополитическа алтернатива.