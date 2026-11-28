/Поглед.инфо/ Изграждането на подземни центрове за данни в Кемеровска област и Якутия може да се окаже не просто план за пространствено развитие, а стратегическа евакуация на руската изчислителна инфраструктура далеч от обсега на далекобойни дронове и европейските санкции. Зад идеята за евтино охлаждане и азиатски износ на мощности обаче се крият сериозни инженерни капани в шахтите на Кузбас, риск от размразяване на вечната замръзналост, дефицит на западен силиций и остър недостиг на кадри.

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Дигитална евакуация зад Урал

Близо четири пети от сървърните мощности на Руската федерация в момента са струпани в радиус от няколкостотин километра около Москва и Санкт Петербург. Тази география не е плод на стратегическо планиране, а на обикновена пазарна инерция от последните двадесет години — там са платежоспособните корпоративни клиенти, там минават дебелите оптични снопове към Европа, там живеят и системните администратори.

Днес обаче тази концентрация изглежда като открита мишена. На фона на ударите с далекобойни безпилотни апарати по рафинерии и енергийни подстанции дълбоко в европейската част на страната, идеята за заравяне на сървърите под земята в Сибир придобива съвсем различен смисъл от официално декларираното „пространствено развитие“.

По данни на пресслужбата на Кремъл президентът Владимир Путин вече е възложил на правителството да подготви и одобри до края на годината специализирана програма за изграждане на инфраструктура за съхранение и обработка на данни в Кемеровска област и Република Саха (Якутия), като незабавно започне нейното изпълнение. По-рано министърът на цифровото развитие Максут Шадаев публично заяви, че ведомството му предпочита разполагането на центрове за данни под земята на собствена територия, вместо наемането на капацитет в чужбина.

В ефира на телевизионния канал „Царград“ (предаването „Ние сме в течение“) експертът по информационни технологии и киберсигурност Павел Мясоедов коментира инициативата с познатия призив, че строителството трябва да започне веднага, защото „Москва не е построена за един ден“. Зад тези публични формулировки прозира класическата логика на индустриалната евакуация от 1941 г. — изнасяне на критичните мозъци на икономиката и държавното управление („Гособлако“, банковите регистри, изчислителните клъстери за изкуствен интелект) на четири до пет хиляди километра източно от фронтовата линия. Сигурността, както сам признава Мясоедов в разговора с водещата Елена Афонина, е от първостепенно значение, макар в телевизионния студио тя да бе опакована в разговор за регионален растеж.

Въглищният капан на Кузбас и енергийният излишък на Якутия

Защо в президентското поръчение фигурират точно Кемеровска област и Якутия, а не традиционните сибирски образователни центрове като Новосибирск или Томск? Отговорът не е в информатиката, а в суровинната и енергийната криза.

Кузбас (Кемеровска област) е изправен пред тежък структурен срив. След европейското ембарго върху руските въглища и срива на експортните цени в Азия, местните добивни компании се оказаха в капан — източната железопътна артерия (БАМ и Транссибирската магистрала) е хронично претоварена с контейнери и петролни продукти, а превозът на въглища към пристанищата в Далечния изток стана нерентабилен. Складовете в Кемерово преливат от непродадена суровина.

Когато не можеш да изнесеш въглищата по релси, единственият изход е да ги изгориш на място в местните топлоелектрически централи (като Беловската или Том-Усинската ГРЭС) и да продадеш произведените мегавати през жица на потребител, който не се нуждае от товарни вагони. Центровете за данни са идеалният „виртуален експорт“ на въглища — превръщаш нискокалорично гориво в изчислителни операции, които пътуват по оптичен кабел.

В Якутия уравнението е огледално, но води до същия резултат. Република Саха разполага с колосален енергиен потенциал — Вилюйската каскада от водноелектрически централи и гигантското Чаяндинско газово находище, но енергосистемата ѝ десетилетия наред беше изолирана от единната мрежа на страната. В регион с площ над три милиона квадратни километра и население под един милион души липсва голям индустриален консуматор, който да изкупува стабилно базови мощности. Сървърните ферми, работещи денонощно с равен товарен график, са мечтата на всеки енергиен диспечер в Якутск или Мирни.