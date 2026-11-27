/Поглед.инфо/ Докато в Шънджън лидерите на САЩ, Русия и Китай подписаха декларация срещу ядрената война, в руския медиен ефир прозвучаха коренно противоположни призиви. О.з. генерал-лейтенант Андрей Гурульов настоява за използване на нестратегически ядрени оръжия, удари по британската енергийна инфраструктура и потапяне на западни търговски кораби, ако мирът не бъде постигнат през следващите три зимни месеца преди срещата на Г-20 в Маями.

По публикации в международните медии, официални дипломатически комюникета и анализи на военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Противоречието в руското публично пространство през последните дни на ноември 2026 година е видимо с просто око, макар малцина в Москва да си правят труда да го обясняват. На 19 ноември в китайския технологичен център Шънджън президентите Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин сложиха подписите си под съвместна декларация за мир. В официалния текст на документа, разпространен от Белия дом и китайското външно министерство, черно на бяло е записано, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена. Само няколко дни по-късно, в студиото на руския телевизионен канал „Царград“, депутатът от Държавната дума и генерал-лейтенант от резерва Андрей Гурульов обяви, че Русия има пълното право да употреби ядрения си арсенал като обикновено средство за решаване на бойни задачи.

Как се съвместяват подписът на държавния глава под тристранния меморандум в Китай и призивите за нанасяне на десетки ядрени удари по електроцентрали и рафинерии във Великобритания? В телевизионния разговор с водещата Елена Афонина, коментиращ и статията на основателя на медийната група Константин Малофеев „Зимата на нашата победа“, очертаната времева рамка е пределно тясна — три зимни месеца. По оценка на участниците в дискусията, прозорецът за постигане на договореност се затваря окончателно след срещата на върха на Г-20, насрочена за 14 и 15 декември в комплекса „Тръмп Нешънъл Дорал“ в Маями. Ако дотогава не бъде подписано споразумение за Украйна, според тезата на Малофеев, мирният процес навлиза в задънена улица.

Дипломатическият възел между Абу Даби, Шънджън и Маями

За да се разбере нервността в подобни коментари, трябва да се проследи реалната хронология на преговорите през 2026 година, която остава встрани от телевизионните монолози. Преди лидерите да седнат на една маса в Шънджън, през настоящата година се проведоха три кръга тристранни срещи между делегации на Съединените щати, Украйна и Русия в Абу Даби — на 23–24 януари, 4–5 февруари и 10–11 ноември. В разговорите в Обединените арабски емирства участваха ключови фигури извън традиционните дипломатически протоколи: американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, украинските представители Рустем Умеров и Кирило Буданов, както и руските преговарящи Игор Костюков и Кирил Дмитриев.

Резултатът от ноемврийския рунд в Абу Даби обаче показа защо оптимизмът на Белия дом за бърза сделка преди срещата в Маями буксува. По информация от участници в процеса единственото реално съгласие на 10 и 11 ноември се е свело до поредна размяна на военнопленници. Териториалният възел остава непокътнат: Москва продължава да настоява за изтегляне на украинските сили от останалите около двадесет процента от територията на Донецка област, които не контролира, както и за признаване на новите граници в Херсонска и Запорожка област, докато въпросът за контрола над Запорожката атомна електроцентрала виси без решение.

Паралелно с това в Европа расте тревогата, че Вашингтон и Москва подготвят рамка за сигурност без участието на Европейския съюз. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се опита да успокои съюзниците по време на визита в Париж след разговорите в Абу Даби, уверявайки, че европейските интереси са на масата и че се обсъждат гаранции за Киев, близки по дух до член Пети от Северноатлантическия договор. В същото време италианският премиер Джорджа Мелони публично разкритикува хаотичния формат от отделни срещи и телефонни разговори, който раздробява европейската позиция, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на 24 ноември заяви, че Москва все още не разбира какъв точно принос биха могли да имат европейците в преговорния процес.

Именно в този процеп между проточилата се дипломация и наближаващия декемврийски форум във Флорида се появяват тезите на Константин Малофеев и Андрей Гурульов. Твърдението на Малофеев, че Маями е последният опит да се спре плъзгането към голям военен конфликт, обслужва конкретна вътрешнополитическа логика в Русия: да се представи евентуалното отсъствие на Владимир Путин от срещата на Г-20 като знак, че условията на Москва не са приети и че предстои рязка ескалация на бойните действия през зимата. Дали руският президент изобщо ще лети за Маями, към края на ноември остава официално непотвърдено.