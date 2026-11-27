/Поглед.инфо/ На 1528-ия ден от началото на войната фронтът в Украйна навлиза в зимата под двоен натиск — тежки аварии в енергийната система след удари по ТЕЦ и подстанции и нарастваща умора сред войниците без ротация. Докато военни канали съобщават за придвижване край Павлоград, Дружковка и Белозерское, в Киев предупреждават за готвен масиран удар по мостове и газови хранилища, а украински части контраатакуват на отделни участъци въпреки недостига на ресурси.

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Енергийният тил пред първите слани: Бурщинската ТЕЦ, атомните подстанции и битката за газовите хранилища

Зимната кампания на 1528-ия ден от началото на военните действия не започва с танкови клинове в степта, а с методично изключване на базовите генериращи мощности в украинския тил. Според официални съобщения на най-големия частен енергиен холдинг в Украйна — ДТЕК, третата масирана атака срещу негови топлоелектрически централи само в рамките на ноември е довела до спиране на производството в Бурщинската ТЕЦ в Ивано-Франковска област. Оборудването на централата е получило тежки повреди, а паралелно с това украински газодобивни компании потвърдиха преустановяване на добива на редица съоръжения.

Бурщинската ТЕЦ не е просто регионален източник на ток. Изградена с дванадесет енергоблока и проектна мощност от около 2400 мегавата, тя десетилетия наред функционираше като т.нар. Бурщински енергиен остров — единствената част от украинската енергосистема, синхронизирана с европейската мрежа ENTSO-E още преди февруари 2022 г. Повреждането на нейните турбогенератори и разпределителни уредби удря директно по маневрените мощности на Западна Украйна и ограничава възможностите за балансиране на пиковите вечерни товари, когато температурите паднат под нулата.

Още по-тревожен за енергийния баланс е механизмът на т.нар. индиректна изолация на атомните централи. Според разпространени данни от терен прекъсванията на електрозахранването в Одеска област са настъпили след поразяване на високоволтови електропроводи, което е изолирало Южноукраинската АЕЦ от преносната мрежа. Когато 750-киловолтовите и 330-киловолтовите автотрансформатори в откритите разпределителни уредби излязат от строя, трите реактора тип ВВЕР-1000 на централата не могат да отдават мощност навън и диспечерите са принудени принудително да разтоварват блоковете, за да избегнат срив на честотата в цялата система.

Последиците за бита и индустрията вече се измерват не в часове, а в денонощия. По свидетелства на местни жители и военни източници в Днепропетровск електрозахранването е липсвало в продължение на три поредни дни, на Левия бряг се въвеждат графици за подаване на вода, а в редица области отоплението е спряло заради невъзможността на помпените станции да работят без напрежение.

Тук се проявява икономическата асиметрия на продължителния конфликт, на която обръща внимание координаторът на николаевското подполие Сергей Лебедев. Индустриалните предприятия с висока енергоемкост — електрометалургични пещи, леярни за стомана, цехове за производство на двигатели и сглобяване на ракети — не могат да бъдат захранени с дизелови агрегати. Спирането им означава, че Киев трябва едновременно да финансира бойните действия, да внася скъпа електроенергия от съседните държави в Европейския съюз, да плаща за авариен ремонт на трансформатори и да поддържа социалните плащания при свиваща се собствена данъчна база.

На този фон в Киев очакват следващия етап от въздушната кампания. На 26 ноември президентът Володимир Зеленски публично предупреди, че руските сили финализират подготовката за нов масиран удар, насочен отново срещу енергетиката и логистиката. По оценки на украинското Главно разузнавателно управление (ГУР), цитирани в публикациите, темпът на производство на оперативно-тактически ракети „Искандер“ позволява натрупването на значителен резерв, а военният наблюдател полковник Аслан Нахушев посочва като натрупани и сериозни количества крилати ракети Х-101 и „Калибър“.

Сред обсъжданите потенциални цели фигурира подземното газово хранилище „Билче-Волиця-Угерсько“ в Лвовска област — най-големият подземен резервоар в Европа с активен капацитет от над 17 милиарда кубически метра газ. Инженерната реалност обаче изисква уточнение. Самият газов пласт лежи на дълбочина около хиляда метра в порести пясъчници и е практически неуязвим за конвенционални бойни глави. Уязвими са наземните компресорни станции, инсталациите за очистване и изсушаване на газа и газоизмервателните възли — ако те бъдат извадени от строя, суровината остава запечатана под земята точно в момента, когато налягането в тръбопроводната система трябва да се поддържа за отоплителния сезон.

Същата техническа скептичност важи и за предупрежденията относно удари по мостовете над Днепър в Киев, Днепропетровск и Запорожие, както и в Одеска област. Съветските железопътни и автомобилни мостове като Дарницкия, Патон, Амурския или Мерефо-Херсонския мост са проектирани с огромен запас от носимоспособност, включително с оглед на ядрен конфликт през Студената война. Пълното им срутване изисква десетки точни попадения в носещите опори — задача, която изисква непропорционален разход на боеприпаси. Много по-лесно и вече наблюдавано в Киевска област е поразяването на тяговите подстанции на железницата, което спира електрическите локомотиви и принуждава влаковите композиции да чакат дефицитни дизелови машини.

1528 дни без смяна в окопите: защо дебатът за мобилизацията избухна едновременно от двете страни

Докато в тила броят мегаватите и трансформаторите, на предната линия статистиката се измерва в дни без ротация. На 1528-ия ден от началото на кампанията продължителността на бойните действия вече надхвърля с повече от сто дни срока на войната на Съветския съюз срещу Германия между 1941 и 1945 г. Тази историческа съпоставка не е просто публицистичен похват — тя тежи пряко върху психиката на хората, мобилизирани още през есента на 2022 г., които продължават да стоят в окопите без ясен законов хоризонт за демобилизация.

Рядък по своята откровеност поглед отвътре дава разказът, приписван на военнослужещ от 127-и полк на 71-ва дивизия от Северната групировка войски, прехвърлен от Сумския към Харковския участък и цитиран от канала „Без ретуши“. Според неговите думи нито бойците на предната линия, нито обществото в тила желаят нова мобилизация, но тя е била необходима още в самото начало, тъй като в нито един месец досега наличният личен състав не е бил достатъчен за пълноценно изпълнение на поставените задачи и навременна сменяемост.

Още преди две години военният наблюдател Влад Шлепченко цитира доклади от доброволчески среди, предупреждаващи за физическото и психическото прегаряне на ветераните. Опитът, натрупан в битките, не може безкрайно да компенсира хроничното изтощение на нервната система. Когато един пехотинец знае, че излизането от строя става единствено при тежко раняване или смърт, мотивацията неизбежно отстъпва място на механичното оцеляване.

Защо Москва избягва втори указ за мобилизация, въпреки че самите фронтови офицери и войници признават дефицита на пехота? Причината е в сложния вътрешнополитически и икономически баланс. От края на 2022 г. руското ръководство заложи на модела на високоплатената договорна служба, финансирана чрез мащабни федерални и регионални еднократни бонуси. Този механизъм позволи поддържането на числеността на групировката без социалните сътресения от септември 2022 г. и без да се изтеглят квалифицирани работници от военнопромишления комплекс, където безработицата е под 2,5% и заводите вече изпитват остър глад за кадри.

От другата страна на фронтовата линия Киев се сблъсква с огледалния проблем, но в още по-остра демографска форма. Украинската армия проведе поредица от мобилизационни вълни, понижи долната възрастова граница за призов от 27 на 25 години и затегна контрола върху военния отчет, но въпреки това бригадите на изток изпитват хроничен недостиг на щурмова и окопна пехота. В резултат на това участъци от фронта с дължина по няколко километра често се държат от разпокъсани взводни опорни пунктове, чиято устойчивост зависи почти изцяло от артилерийската поддръжка и операторите на дронове.

Именно тук бойците от Северната групировка формулират най-мрачната прогноза за следващите месеци. Според цитирания военнослужещ от 127-и полк бавното изтощаване на украинската жива сила вече не гарантира автоматично оперативно предимство. Причината е в скокообразното развитие на безпилотните летателни апарати — включително FPV дроновете с оптично влакно, които не се влияят от средствата за радиоелектронна борба, тежките нощни хексакоптери с термовизионни камери и автоматизираните разузнавателно-ударни контури. Дори когато пехотата на отбраняващия се намалее наполовина, плътната завеса от дронове и дистанционно миниране остава способна да спре всяка настъпваща група на километри преди предния край.