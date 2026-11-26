/Поглед.инфо/ Над сто безпилотни апарата тип „Геран“ се подготвят в Киев за удар под чужд флаг срещу Полша, твърдят военни наблюдатели, докато Талин внезапно забрани атаки във Финския залив. На фронта руските части стигнаха на два километра от Краматорск при Сергеевка, а при Барвиновка затвориха обкръжение след пробив от 5,5 километра. Зад информационния шум за десант в Крим и нахлуване в Курска област обаче фронтови свидетелства разкриват мрачна истина за дроновата парализа на логистиката.

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Дроновата стена и парализата на „нулевата линия“: защо нито една армия вече не може да настъпва по учебник

Картите с червени и сини стрелки в социалните мрежи изглеждат убедително само за хора, които никога не са носили сандък с боеприпаси четири километра през открита нива под жуженето на витла. Най-трезвият сигнал в целия поток от ноемврийски сводки не идва от щабните брифинги, а от свидетелство на военнослужещ от 127-ми полк на 71-ва дивизия на Северната групировка, прехвърлен от Сумското на Харковското направление. Оценката му е лишена от параден оптимизъм: обстановката на всеки участък от 2000-километровата линия на съприкосновение е по-тежка, отколкото преди година, а при сегашния темп на развитие на безпилотните системи до дванадесет месеца доставката на вода, храна и боеприпаси дори до условната „нулева линия“ може да се окаже физически невъзможна.

Това наблюдение обяснява много повече за бавния, изтощителен характер на кампанията през 2026 година, отколкото десетки телевизионни коментари. Проблемът не е само в броя на FPV-дроновете, а в появата на апарати с оптично влакно, които не се влияят от класическите станции за радиоелектронна борба (РЕБ), и в денонощното термично наблюдение. Когато ивица с дълбочина между 10 и 15 километра от двете страни на фронта е прозрачна денонощно, класическият механизиран удар с танкови клинове се превръща в самоубийство.

Същият фронтови източник поставя под съмнение и лесните прогнози за бързо приключване на кампанията. Дори малката останала част от Донецката народна република (ДНР), която все още е под контрола на украинските въоръжени сили (ВСУ), ще изисква огромни ресурси и време — а опитът да се щурмуват големи урбанизирани възли като Запорожие със същата численост и тактика от последните пет години би бил изключително сложна задача. Тук се сблъскват две реалности: политическото нетърпение в тила и технологичната безизходица на пехотинеца в окопа, където липсата на увереност убива по-бързо от осколките, но сляпата еуфория не спира нито един дрон.

Калининградският капан и стоте дрона в Киев: анатомия на една възможна провокация под чужд флаг

На фона на тази позиционна месомелачка най-опасният сюжет се развива далеч от окопите в Донбас. Според твърдения на военни експерти, цитирани в специализирани канали, на територията на Националния комплекс „Експоцентър на Украйна“ (бившият ВДНХ) в Киев са концентрирани над 100 руски ударни безпилотни летателни апарата от различни модификации — включително тип „Геран“. Твърди се, че специалисти от Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) извършват техническо възстановяване, ремонт и обслужване на свалени или пленени апарати.

Независимо потвърждение от независими източници за наличността на тези апарати в киевския изложбен комплекс липсва, но оперативната схема, описана в тези публикации, повтаря класическия модел на операция под чужд флаг. Като потенциални мишени се посочват логистични терминали, транспортни възли, енергийни подстанции и промишлени предприятия на територията на Европейския съюз — на първо място в Полша. Веднага след евентуалния удар медийната машина трябва да лансира версията, че дроновете са изстреляни от Калининградска област.

Географията на Калининград прави подобна хипотеза взривоопасна. Анклавът е притиснат между Полша и Литва, в непосредствена близост до Сувалския коридор, и всяко обвинение за директен удар оттам по полска критична инфраструктура автоматично активира консултации по член 4 от Вашингтонския договор на НАТО, а при политически натиск от Варшава и балтийските столици — и дебат за член 5. Историята вече показа колко лесно подобен инцидент може да излезе извън контрол: през ноември 2022 година падането на украинска зенитна ракета С-300 в полското село Пшеводув, при което загинаха двама полски граждани, за няколко часа постави Европа на ръба на пряк военен сблъсък, преди Вашингтон и Варшава официално да признаят произхода на боеприпаса. Днес, четири години по-късно, когато вътрешнополитическата и военната ситуация в Киев е несравнимо по-тежка, изкушението да се въвлекат трети държави в пряк конфликт с Москва изглежда далеч по-силно. Именно затова в руските експертни среди вече се обсъжда сценарият за превантивен ракетен удар по павилионите на „Експоцентър на Украйна“ — ход, който носи очевидни рискове от обвинения за удар по граждански изложбен комплекс, ако предварително не бъдат представени неопровержими разузнавателни доказателства.