/Поглед.инфо/ Комуналната инфраструктура на Киев е изправена пред комбиниран натиск от удари по енергийните мощности и остър недостиг на технически персонал, твърди икономистът Иван Лизан в цитирана от руски медии оценка. Анализът разглежда състоянието на топлофикацията, водоснабдяването и канализационната мрежа в украинската столица, ролята на мобилизацията, предвоенната трудова емиграция и паралелните структурни дефекти в комуналния сектор на самата Русия.

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Канализационната аритметика на един тримилионен град и сблъсъкът с гравитацията

Във всеки съвременен мегаполис електричеството е първото, което изчезва при удар по подстанциите, но канализацията е онова, което прави града физически необитаем за по-малко от седемдесет и два часа. Точно върху този инженерен предел акцентира руският икономист и анализатор в сферата на енергетиката и индустрията Иван Лизан в коментари, разпространени от изданието „Царград“ и излъчени в предаването „Ние сме в течение“ по Първи руски канал. По думите на Лизан ситуацията в украинската столица се описва с кратката и груба формулировка „пълни глупости“, като акцентът в оценката му пада не толкова върху самите попадения по електропреносната мрежа, колкото върху необратимото разпадане на битовата и санитарната инфраструктура.

Няма независимо потвърждение от общинските власти в Киев за мащаба на описания колапс, но физиката на градските колектори не подлежи на политическа редакция.

Киев е разделен от река Днепър на две коренно различни в геоморфоложко отношение части. Докато десният бряг (Печерск, Шевченковски район, Подол) разполага с естествен денивелационен наклон, който позволява частично гравитационно оттичане на отпадните води, левият бряг — където в жилищните масиви Троешчина, Позняки, Осокорки и Дарница живеят над милион и половина души — е разположен върху ниска алувиална равнина. Там движението на отпадните води към единственото голямо пречиствателно съоръжение, Бортническата станция за аерация, зависи стопроцентово от непрекъснатата работа на десетки районни канализационни помпени станции.

Когато напрежението в разпределителните уредби падне под критичния минимум или диспечерите на „Укренерго“ въведат принудителни графици за веерно изключване, тези помпи спират. Дизеловите генератори, с които общинското предприятие „Київводоканал“ се опитва да поддържа ключовите възли, са проектирани за краткотрайно аварийно резервиране (обикновено между четири и дванадесет часа), а не за седмици непрекъсната базово-товарна експлоатация при минусови температури. При спиране на помпите колекторите с диаметър от 1000 до 2500 милиметра се запълват до кота терен, което води до обратен излив през най-ниските санитарни точки в сутерените и партерните етажи на жилищните блокове.

В цитираната публикация на „Царград“ Лизан подлага на остър сарказъм появилите се в украинското информационно пространство препоръки към гражданите за копаене на външни ями в междублоковите пространства и изграждане на импровизирани тоалетни. По оценката на икономиста подобни идеи издават пълно неразбиране на градската реалност от страна на администрацията. В гъсто застроен панелен квартал с двадесет и четири етажни сгради, под чиито дворове минават гъсти снопове от топлопроводи, силови кабели на високо напрежение и газоразпределителни тръби, копаенето на санитарни ровове при замръзнала почва е не само технически абсурд, но и пряка предпоставка за епидемиологичен взрив при първото пролетно затопляне.

Алтернативата, която самият Лизан посочва като единствено рационално временно решение — масовият внос и монтаж на хиляди химически преносими тоалетни, съчетан със спешна рехабилитация на подземната мрежа — изисква три ресурса: свободен финансов капитал, логистично време и квалифициран физически труд. Според твърденията на руския коментатор нито един от тези три фактора вече не е наличен в достатъчен обем, а руските въоръжени сили нямат намерение да предоставят оперативна пауза за възстановяване на системите. Дали обаче град с размерите на Киев може действително да бъде докаран до пълна санитарна парализа без директен сухопътен обстрел върху самата Бортническа станция — този въпрос остава отворен дори в рамките на самите руски експертни дискусии.

Заварчици на фронта, тръби под налягане: кадровата пустиня в комуналните дружества

Най-същественият елемент в тезата, развита от Иван Лизан в ефира на Първи руски канал, излиза извън рамките на военната хроника и засяга социално-икономическата анатомия на украинската държава през последното десетилетие. В материала се твърди, че основната причина за невъзможността да се закърпят пробивите по водопроводната и канализационната мрежа в Киев вече не са самите ракетни и дронови удари, а физическата липса на хора с гаечни ключове и електрожени.

Тук твърденията в руския медиен разказ се засичат с добре документирани икономически процеси, започнали много преди февруари 2022 година.

След въвеждането на безвизовия режим между Украйна и Европейския съюз през юни 2017 година, украинският пазар на труда преживя мощно изтичане на технически кадри към Полша, Чехия, Словакия и Германия. В предвоенните години заплащането на четвърти или пети разряд водопроводчик, заварчик или елтехник в общинските дружества „Киевтеплоенерго“, „Київводоканал“ и районните управляващи компании (бивши ЖЕК-ове) се движеше в диапазона между 12 000 и 16 000 гривни месечно (еквивалент на около 350 до 450 евро по тогавашния курс). В същото време строителните и инфраструктурните фирми във Варшава, Вроцлав или Бърно предлагаха на същите специалисти между 1200 и 1600 евро чисто възнаграждение.

Резултатът беше хронично застаряване на персонала в украинския комунален сектор още към 2021 година, когато средната възраст на аварийните бригади в Киев надхвърляше петдесет и две години.

След началото на пълномащабните военни действия и обявяването на всеобща мобилизация този остатъчен кадрови резерв беше подложен на двоен натиск. Значителна част от мъжете в трудоспособна възраст между 25 и 55 години бяха мобилизирани в редовете на Въоръжените сили на Украйна, особено в инженерните и ремонтните батальони, където уменията за работа с тежка земекопна техника, заваряване под налягане и възстановяване на електрозахранването са критично търсени на фронтовата линия.

Макар правителството в Киев да прие поредица от нормативни актове (включително Постановление № 76 на Кабинета на министрите и последвалите му изменения през 2024 и 2025 година), позволяващи на предприятията от критичната инфраструктура да „бронират“ (освобождават от мобилизация) между 50 и 75 процента от своя щатен състав, тази административна мярка закъсня. Тя успя да задържи част от инженерния и диспечерския състав, но не реши проблема с незаетите щатни бройки на терен.

Парадоксът на военната икономика се прояви в пълна сила: за да получиш отсрочка от мобилизация като шлосер в „Київводоканал“, първо трябва да преминеш през актуализация на военния отчет в териториалните центрове за комплектуване (ТЦК). Мнозина потенциални кандидати от сивия сектор избягват официалното трудово назначаване в общинските дружества именно поради страх, че ще бъдат мобилизирани още преди да им бъде оформена документалната защита. По оценката на Лизан в цитирания репортаж са останали малцина „служители със силни ръце и мотивация да вършат работата, а не да крадат“, което звучи като публицистично заостряне, но стъпва върху реалния недостиг на линейни работници в общинските бюджети.