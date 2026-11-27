/Поглед.инфо/ Пентагонът провали деветия си пореден финансов одит при военен бюджет от един трилион долара, а официален доклад на Сметната палата на САЩ разкри липсата на над 17 000 резервни части за изтребителите F-35 на стойност до 2,5 милиарда долара. Докато компоненти за милиони се осчетоводяват по един цент, шест оръжейни корпорации поглъщат две трети от поръчките, а милиарди държавни заеми потекоха към стартъпи, свързани със синовете на Доналд Тръмп.

По публикации в американски медии, официални одитни доклади на Конгреса на САЩ и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

През ноември 2026 година финансовата сметка на американската военна машина премина психологическата граница от един трилион долара годишно – и в същата седмица Министерството на отбраната на САЩ официално призна, че не може да докаже как е похарчило тези пари. Девети пореден провален одит. От 2018 година насам, когато Конгресът най-сетне наложи задължителни годишни проверки на Пентагона, нито един министър на отбраната – нито при демократите, нито при републиканците – не е успял да представи счетоводен баланс, който да издържи проверката на независимите одитори.

Тази есен Департаментът на военновъздушните сили дори реши да не публикува самостоятелния си финансов отчет за фискалната 2026 година, след като отново получи отрицателно становище. Формулировката на Службата на главния инспектор е суха и унищожителна: липсват достатъчно надеждни одитни доказателства, въз основа на които да се даде мнение за достоверността на отчетите. Министърът на отбраната Пийт Хегсет побърза да заяви, че ведомството му ще се постарае да изчисти счетоводството си до 2028 година – точно навреме за края на настоящия президентски мандат и началото на следващата предизборна кампания.

Счетоводната черна дупка на F-35 и частите по един цент

Ако някой търси конкретния механизъм, по който милиарди потъват безследно, достатъчно е да отвори доклад GAO-27-108713 на Службата за отчетност на правителството на САЩ (GAO), публикуван на 9 ноември 2026 година. Документът разглежда най-скъпата оръжейна програма в човешката история – многоцелевия изтребител F-35 Lightning II, чиято обща цена за целия жизнен цикъл вече надхвърля 1,9 трилиона долара.

Само резервните части за тези самолети наброяват около 26 милиона единици на обща стойност приблизително 31 милиарда долара, разпръснати в повече от 700 склада и ремонтни бази по света, управлявани от държавата или от частни корпорации. Според одиторите към март 2026 година от инвентарната система на програмата просто са изчезнали над 17 000 компонента, намиращи се в процес на ремонт. Официалната им балансова оценка е 1,3 милиарда долара, но тъй като за огромна част от тях липсват първични данни за цената на придобиване, реалната стойност на липсите според длъжностни лица от GAO може да достига 2,5 милиарда долара.

Техническото обяснение, което Пентагонът повтаря от години, звучи като банална бюрократична неразбория. Съвместният програмен офис за F-35 (JPO) използва системата за корпоративна логистика ELMS, която не може да обменя автоматично данни със собствените софтуерни регистри на главния изпълнител Lockheed Martin и на производителя на двигателите Pratt & Whitney. Одиторите са сигнализирали за тази дигитална пропаст още през 2022 година. Четири години по-късно – към август 2026 година – интерфейсът между системите все още не съществува. Държавата получава данни от частните корпорации едва веднъж на тримесечие, което означава, че в момента на всяка проверка информацията вече е остаряла с повече от деветдесет дни.

Само че зад „несъвместимостта на софтуера“ прозират цифри, които трудно могат да се обяснят единствено с програмистка небрежност. При преглед на пакета от данни, подаден от изпълнителите през декември 2025 година, одиторите установяват, че едва 29 процента от записите за части съдържат серийни номера, а само 43 процента имат национални складови номера (NSN). Още по-показателно е друго откритие в доклада GAO-27-108713: в близо 6 процента от всички 26 милиона записа за резервни части стойността на придобиване е вписана като един американски цент (0,01 долара) или по-малко.

Може ли турбинна лопатка, радарно покритие или електронен модул за изтребител от пето поколение да струва един цент? Одиторите от Сметната палата дипломатично наричат това „вероятен индикатор за грешки в данните“. Бивши ревизори и критици на военните разходи във Вашингтон обаче виждат съвсем друго: когато един компонент е осчетоводен за стотинка, изчезването му от склада не задейства нито една червена лампа във финансовия контрол. Същият доклад на GAO напомня, че над един милион части на стойност над 85 милиона долара, изчезнали в периода между май 2018 и октомври 2022 година, остават неоткрити и до днес.

Парадоксът става пълен на фона на новата стратегия на Пентагона, наречена „Global Support Solution Reset“. Чрез нея Министерството на отбраната иска допълнителни 13,7 милиарда долара, за да попълни запасите от резервни части за F-35 до изискуемите нива. Как точно определяш колко нови части да купиш от Lockheed Martin, когато нямаш представа какви наличности стоят в собствените ти 700 склада? Отговорът е очевиден: купуваш наново.

А понякога липсващите части изплуват на най-неочакваните географски точки. През септември и октомври 2026 година агенция Блумбърг и редица специализирани издания разкриха скандален инцидент с компоненти от австралийски изтребител F-35A. В края на май 2026 година фанар на пилотската кабина и капак на оръжеен отсек – и двата покрити с радиопоглъщащ стелт материал – са били изпратени от Австралия към САЩ за ремонт. Поради закъснение спедиторската фирма DSV, наета от Lockheed Martin, и куриерският гигант UPS пренасочват пратката през Хонконг, където китайските власти задържат компонентите. Оказало се, че предупредителният имейл за забрана на транзит през Китай според американските правила за контрол над въоръженията (ITAR) е останал непрочетен в пощенска кутия на несъвместима компютърна система. Ако един кашон със стелт покритие може да стигне до Китай заради пропуснат имейл, какво остава за хилядите части, заведени в таблиците по един цент?

„Тайната вечеря“ от 1993 година и раждането на шестглавия монопол

За да се разбере защо Пентагонът не може да наложи дисциплина на собствените си доставчици, трябва да се върнем тридесет и три години назад – на една вечеря в Министерството на отбраната през юли 1993 година, останала в американската история под името „Тайната вечеря“. Тогава министърът на отбраната Лес Аспин и заместникът му Уилям Пери събират ръководителите на най-големите военни концерни и им съобщават нещо нечувано: Студената война е приключила, военните бюджети ще се свият, а правителството на Бил Клинтън няма да прилага антимонополното законодателство, ако компаниите решат да се сливат.

Резултатът надминава и най-смелите очаквания на Уолстрийт. До края на 90-те години 51 основни оръжейни производители в САЩ се стопяват чрез поглъщания до пет гиганта. Днес, въпреки че в регистрите на Пентагона фигурират около 30 000 фирми доставчици, приблизително две трети от всички средства за военни поръчки се концентрират в ръцете на едва шест корпорации: Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (бившата Raytheon), General Dynamics, Boeing и американското подразделение на британската BAE Systems.

В икономическата теория подобна структура се нарича двустранен олигопол – един купувач (държавата) срещу шест незаменими продавачи. На практика държавата губи всякаква пазарна сила. Когато Lockheed Martin е единственият производител на F-35, а Pratt & Whitney – единственият доставчик на двигателя F135, чиновникът в Пентагона не може да откаже плащане, нито да наложи реална глоба при забавяне или счетоводен хаос. Ако спре договорите, самолетите остават на земята.

Националната асоциация на отбранителната промишленост (NDIA) – организация на самия бранш – постави за първи път оценка „неуспешно“ на състоянието на американската отбранителна индустрия в доклада си от февруари 2022 година. В изданието на същия доклад „Vital Signs“ от април 2026 година картината изглежда още по-мрачна за по-малките играчи: 66 процента от анкетираните фирми посочват тромавите и непрозрачни процедури за обществени поръчки като главен проблем, а делът на компаниите, които се оплакват от непосилната административна тежест на държавните регулации, е скочил двойно само за една година – от 23 на 50 процента.

Малките и средните технологични производители имат само два изхода: или да фалират, или да бъдат погълнати и сведени до подизпълнители от трето и четвърто ниво (Tier 3 и Tier 4). Именно там, в долните етажи на веригата за доставки, държавният одит практически изчезва. Докладът на Службата за индустриална политика (INDPOL) към Пентагона отдавна предупреждава, че свръхконцентрацията убива конкуренцията, удължава сроковете и надува цените. Но индустриалните гиганти са превърнали този дефект в бизнес модел.

Класически пример за начина, по който работи тази схема, е корпорацията TransDigm Group, разследвана многократно от Комисията по надзор на Камарата на представителите и от Главния инспектор на Пентагона. Моделът на компанията е прост: изкупува десетки по-малки производители на специализирани резервни части, за които няма алтернативен доставчик, и веднага вдига цените за Пентагона с 25 до над 200 процента годишно. Одит на Министерството на отбраната установи свръхпечалби върху 105 конкретни резервни части, достигащи до абсурдните 3850,6 процента над себестойността – като фирмата системно отказва да предостави данни за производствените си разходи, позовавайки се на вратички в закона за „търговските стоки“.