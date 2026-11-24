/Поглед.инфо/ Вашингтон постави условие, което преобръща досегашната западна дипломация: гаранции за сигурност на Киев ще има само ако те изключват военен сблъсък между САЩ и Русия и стъпят върху нова общоевропейска рамка. Докато в Берлин и Лондон обсъждат разполагане на западни войски, в Париж вече пресмятат последиците от удар по френските ядрени централи. Как сметките на екипа на Доналд Тръмп сблъскват американския прагматизъм с европейските илюзии?

По публикации на РИА Новости и международни осведомителни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сделката на Кушнер и краят на безусловния американски чадър

В дипломацията най-опасните изречения никога не се произнасят на официални пресконференции с предварително раздадени папки. Според публикация на руската агенция РИА Новости от 24 ноември 2026 г., подписана от коментатора Кирил Стрелников, специалният президентски пратеник на САЩ Джаред Кушнер е формулирал условие, което взривява досегашната логика на Северноатлантическия алианс. По твърдения на автора Доналд Тръмп би одобрил гаранции за сигурност за Украйна единствено ако те намаляват вероятността от възобновяване на бойните действия и напълно изключват риска Съединените щати да бъдат въвлечени в пряк военен сблъсък с Русия.

Официално потвърждение от Държавния департамент или от Съвета за национална сигурност в Белия дом за подобна директна формулировка към момента липсва. Но самата поява на тази теза в публичното пространство — независимо дали като изтичане на информация, или като премерен сондаж на обкръжението на Тръмп — пренарежда цялата шахматна дъска в Европа.

Досегашната западна линия, изкована по време на управлението на Джо Байдън и закрепвана чрез двустранни десетгодишни споразумения (включително договора между Вашингтон и Киев от юни 2024 г.), почиваше върху обратния принцип: първо се налива оръжие и се изграждат възпиращи механизми около Украйна, а въпросът за отношенията с Москва се отлага за неопределено бъдеще. Сега формулата се обръща с хастара навън.

Ако се вярва на изнесените в руския печат сведения, Вашингтон поставя каруцата там, където ѝ е мястото — след коня. Гаранции за Киев може да има само като производна величина от нова обща европейска архитектура за сигурност, договорена с участието на Москва.

Тук веднага възниква неудобният въпрос: доколко самият Тръмп владее административната машина във Вашингтон, за да наложи подобен завой? В Сената на САЩ, в Пентагона и в управителните съвети на оръжейните гиганти „Локхийд Мартин“, „Рейтиън“ и „Нортроп Груман“ мисълта за трайно споразумение с Русия предизвиква студени тръпки по чисто счетоводни причини. Всяка криза на източния фланг на НАТО означава нови поръчки за зенитни комплекси „Пейтриът“, изтребители Ф-35 и артилерийски снаряди, плащани с европейски бюджетни пари.

Забравените папки от декември 2021 година

За да се разбере защо свързването на украинските гаранции с общоевропейската сигурност предизвиква паника в Брюксел и Берлин, трябва да се върнем пет години назад. На 17 декември 2021 г. руското Министерство на външните работи публикува два проекта за договори — единият със Съединените щати, а другият с държавите членки на НАТО.

В онези текстове Москва поиска правно обвързващи гаранции за отказ от по-нататъшно разширяване на алианса на изток, изтегляне на ударните въоръжения и чуждестранните контингенти до границите от 1997 г. (годината на подписване на Основополагащия акт Русия — НАТО) и връщане към принципа за неделимост на сигурността, записан в Истанбулската харта на ОССЕ от 1999 г. Тогава администрацията в Белия дом и генералният секретар Йенс Столтенберг отхвърлиха предложенията с административно високомерие, позовавайки се на политиката на „отворените врати“.

Пет години по-късно, след стотици хиляди жертви, разрушена енергийна система на Украйна (от Триполската и Змиевската топлоелектрическа централа до подстанциите на 750 киловолта) и изчерпани западни арсенали, същият въпрос се връща през парадния вход на Белия дом. Само че този път го внася не руски заместник-министър, а зетят и доверен пратеник на американския президент.

Иронията е пълна — онова, което през януари 2022 г. в Брюксел наричаха „неприемлив ултиматум“, през ноември 2026 г. се оказва единственото условие, при което Вашингтон изобщо е склонен да сложи подписа си под някакъв документ за следвоенна Украйна. Разбира се, в руския прочит на събитията това изглежда като пълна капитулация на досегашната западна стратегия, но между намеренията на един президентски пратеник и подписан междудържавен договор зее пропаст от юридически и политически мини.