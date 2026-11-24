/Поглед.инфо/ Публичните любезности между Доналд Тръмп и Владимир Путин не променят структурното съперничество между Вашингтон и Москва, твърдят руски военни и икономически анализатори. Според коментари в руски медии разговорите при закрити врата не представляват нова Ялта, а в най-добрия случай предварителен сондаж. Експертите предупреждават за институционалната неспособност на Белия дом да дава трайни гаранции и за риска от управляван хаос в Европа.

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Институционалната стена зад президентската усмивка

Американският президент може да нарече руския си колега „мой приятел“ пред камерите, но не може да отмени нито един закон в Конгреса с устно обещание на закуска. Тук свършва телевизионната дипломация и започва сухата конституционна аритметика на Съединените щати.

В руския експертен дебат все по-отчетливо прозира скептицизъм към внезапното затопляне на реториката от страна на Доналд Тръмп. Според коментарите на Павел Селезньов, декан на Факултета по международни икономически отношения във Финансовия университет към правителството на Руската федерация, излъчени в руски медийни формати, ключовият въпрос изобщо не е какво е предложено или дори парафирано на чернова. Въпросът е дали стопанинът на Белия дом разполага с институционален капацитет и вътрешнополитически авторитет, за да гарантира изпълнението на каквото и да било споразумение.

Отговорът, ако се погледне действащата правна рамка във Вашингтон, клонят към категорично „не“. Още през август 2017 г. — по време на първия мандат на самия Тръмп — Конгресът прие Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA). Този акт отне правото на президента еднолично да отменя или облекчава ключови ограничителни мерки срещу Русия без предварително съгласие на Камарата на представителите и Сената.

Към това се прибавя и механизмът за ратификация по Член втори от Конституцията на САЩ. Всеки обвързващ международен договор за сигурност изисква подкрепата на две трети от сенаторите — мнозинство, каквото нито една американска администрация не притежава по въпросите на европейската сигурност без тежки вътрешни отстъпки. Всичко извън този праг остава на нивото на изпълнителни меморандуми, които следващият президент в Овалния кабинет може да анулира с един подпис, както стана със Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) за иранската ядрена програма през 2018 г.

Затова в Москва се чуват все по-резки напомняния за старата максима за данайците, които носят дарове. Селезньов цитира и евангелския критерий „по плодовете им ще ги познаете“, припомняйки, че предишните управления в Белия дом — включително първият мандат на Тръмп — оставиха след себе си разширени санкционни списъци, затворени дипломатически мисии и излизане от договори за контрол над въоръженията като Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег (ДРСМО) през 2019 г.

Защо паралелът с Ялта издиша пред фактите от 1943 и 1945 година

В публицистичното пространство често се подхвърля етикетът „нова Ялта“ при всяка среща на високо равнище между Москва и Вашингтон. Според оценката на Павел Селезньов подобно сравнение е неточно и подвеждащо — в най-добрия случай текущите контакти наподобяват далечен пролог към Техеранската конференция.

Историческата разлика между Техеран (ноември – декември 1943 г.) и Ялта (февруари 1945 г.) не е в протокола, а в разположението на дивизиите на терена. В Техеран Вторият фронт в Нормандия още не е открит, изходът от войната в Европа не е окончателно решен и разговорите представляват труден пазарлък за намерения и бъдещи зони на отговорност. Когато лидерите се събират в двореца Ливадия в Ялта четиринадесет месеца по-късно, Червената армия вече държи плацдарми на река Одер на по-малко от седемдесет километра от Берлин, докато западните съюзници току-що са овладели кризата в Ардените.

В Ялта никой не е молил за гаранции; там се е фиксирало фактическото съотношение на силите. Днес подобна завършена военна и териториална конфигурация липсва. Обсъждат се единствено предварителни очертания и работни варианти, без нито една от страните да е наложила капитулация на другата.

Показателно е и разминаването в публичните оценки на самите руски официални лица. Докато след четиридесетминутната закуска в рамките на форума на АТИС (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество) Владимир Путин изрази пред репортери мнение, че американският му колега искрено се стреми към уреждане на украинския конфликт, тонът в Съвета за сигурност и Министерството на външните работи в Москва остава хладен. Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев предупреди в социалните мрежи срещу илюзиите за „размразяване“ или „приятелска атмосфера“, определяйки Вашингтон като стратегически и екзистенциален противник. Външният министър Сергей Лавров формулира същата теза с по-сух дипломатически речник: дори при най-благоприятно стечение на обстоятелствата Съединените щати ще останат стратегически конкурент на Русия.

Разликата между „екзистенциален противник“ и „стратегически конкурент“ не е случайна игра на думи. Тя отразява вътрешното напрежение в самата руска управленска система между желанието да се използва тактическият прозорец за преговори и страха да не се повтори сценарият с Минските споразумения от 2014–2015 г., за които по-късно западни лидери признаха, че са дали време за превъоръжаване на украинската армия.