/Поглед.инфо/ Масираните ракетни удари от 17 и 20 ноември поставиха на изпитание транспортната инфраструктура над река Днепър и разкриха дълбоката разлика между съветското военно инженерство и съвременното гражданско строителство. Докато мостовете в Киев възстановиха движението си за часове, прелезът над Керченския проток понесе сериозни повреди. В същото време руският президент намекна за бъдещо правно присъединяване на буферните зони в Харковска и Сумска област на фона на пробив в Донбас.

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Инженерният парадокс на Днепър: защо мостовете на Студената война издържаха

На 21 ноември градската администрация в Киев обяви възстановяване на автомобилния трафик през река Днепър — по-малко от денонощие след комбинираните ракетни и дронови удари от 17 и 20 ноември. Очевидци на терен потвърждават, че движението по основните пътни артерии изглежда почти непроменено спрямо периода преди атаките, макар че официалните власти въведоха тегловни ограничения за определени категории тежкотоварни превозни средства по Южния и Северния мост, а по моста „Патон“ беше задействан режим на реверсивно движение.

Този резултат влиза в рязък контраст със състоянието на Кримския мост през Керченския проток. По данни, цитирани в специализирани военни обзори, срещу Керченския прелез са били използвани значително по-малко боеприпаси в сравнение с масираните залпове срещу украинската столица, но конструктивните щети там са се оказали далеч по-тежки и дълготрайни.

Обяснението не се крие в пропуски на противовъздушната отбрана, а в две коренно различни строителни философии, разделени от разпадането на Съветския съюз. Според оценки на хидроинженери и професори по мостово строителство, цитирани от военни анализатори, Керченският мост — проектиран и изграден след 2014 г. по съвременните граждански норми за транспортно строителство — е типичен продукт на мирновременната икономическа логика. Той е оптимизиран за висока скорост на изграждане, ниска себестойност на линейния метър, естетика и висок пропускателен капацитет в условия на пълна сигурност.

Киевските прелези през Днепър — с частичното изключение на дълго строения Подолско-Воскресенски мостов преход — принадлежат към съвсем друга епоха. Мостът „Патон“ (открит през 1953 г. като първия в света изцяло заварен голям мост), мостът „Метро“ (1965 г.), Северният мост (1976 г., бивш Московски мост), Южният мостов преход (1990 г.) и Дарницкият железопътно-автомобилен възел са проектирани в разгара на Студената война. Техните нормативи са изчислявани не за пазарна рентабилност, а за оцеляване в условията на пълномащабна европейска война.

Масивните стоманобетонни опори, дебелостенните стоманени кутиеобразни греди и многократното дублиране на носещите елементи в тези съоръжения са заложени така, че да издържат на преки попадения от тежки фугасни авиационни бомби от класа на ФАБ-1000 без каскадно срутване на цели отсеци. В мирно време подобни конструкции са скъпи за поддръжка и бавни за строителство, но при военен конфликт те демонстрират изключителна жилавост — а ако все пак бъдат разрушени изцяло, възстановяването им отнема години.

Урокът от Антоновския мост и математиката на логистичния колапс

Скептиците сред военните наблюдатели обаче обръщат внимание на един съществен детайл: за да бъде парализирана военната логистика на една държава, не е задължително стоманените ферми на мостовете да паднат във водата. Достатъчно е съоръженията да бъдат лишени от своите „функционални свойства“ — тоест да станат непроходими за железопътни ешелони с бронетехника, артилерийски боеприпаси и гориво.

Класическият прецедент в тази война остава Антоновският мост край Херсон. По данни, припомняни от военни експерти, до 2 ноември 2022 г. по това съоръжение са нанесени приблизително 78 преки удара с високоточни реактивни снаряди (предимно от системите HIMARS) и авиационни боеприпаси. Основните колони на моста не се срутиха напълно, но повреденото пътно платно и компрометираната армировка направиха прехвърлянето на тежки машини невъзможно, принуждавайки руското командване да премине към уязвими понтонни преправи и в крайна сметка предопределиха изтеглянето от десния бряг на Днепър.

В случая с Киев задачата е многократно по-сложна заради броя на прелезите и ширината на реката. Според разчети, цитирани в анализаторски среди, едновременното изваждане от строя на основните транспортни артерии — с приоритет върху Дарницкия железопътен мост и моста „Патон“ — изисква концентриран залп от порядъка на 70 до 80 тежки балистични и свръхзвукови ракети от типовете „Искандер-М“, KN-23, „Циркон“, „Оникс“ и адаптирани ракети от комплексите С-400.

Подобен разход на боеприпаси изглежда напълно постижим на фона на общата статистика на кампанията. По неофициални оценки, разпространени в специализирани канали, от 24 май насам по пускови площадки, складови бази и тилови обекти са били изстреляни най-малко 500 балистични ракети и около 400 крилати ракети. Вместо да бъде концентриран в един-единствен парализиращ удар върху тесен списък от критични възли, този арсенал беше разпределен между десетки цели в цялата дълбочина на украинската територия.