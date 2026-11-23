/Поглед.инфо/ Нападението с безпилотни летателни апарати срещу руския товарен кораб „Спарта II“ в неутралните води на Финския залив предизвика остри разногласия относно точката на изстрелване. Докато властите в Хелзинки и Вилнюс категорично отричат съпричастност, руски военни анализатори изследват техническата невъзможност за прецизно насочване от хиляди километри разстояние, посочвайки към вероятни тайни оперативни точки по крайбрежието на Балтийско море.

По публикации на „Свободна преса“ и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Техническият парадокс на трите морски мили

Когато един търговски плавателен съд напусне пристанище Усть-Луга и измине едва три морски мили извън териториалните води на Руската федерация, времевият прозорец за неговото откриване, проследяване и поразяване с безпилотен летателен апарат се свива до броени часове. Именно този сух навигационен факт стои в основата на съмненията около официалната версия за атаката срещу руския кораб за насипни товари „Спарта II“ във Финския залив. Според публикуваните коментари на политолога Ростислав Ищенко, излизането на кораба от пристанищната акватория и навлизането му в международни води отнема максимум три до четири часа. При подобна динамика на придвижване, предварителното програмиране на автономен дрон от територията на Украйна, намираща се на около две хиляди километра разстояние, среща сериозно оперативно препятствие.

За да бъде поразен подвижен морски обект в точно определен квадрат, безпилотният апарат не може да разчита единствено на предварително въведени координати по инерциална навигация. Необходимо е операторът да работи в режим на пряко оптико-електронно насочване в реалния момент на захода към целта. Този технически детайл поставя под въпрос твърденията, че ударът е нанесен директно от украинска територия без междинна логистична или комуникационна опора в непосредствена близост до Балтийско море.

География на уязвимостта по оста Усть-Луга – Калининград

Корабът „Спарта II“ не е случаен плавателен съд в руската морска логистика. Той е част от транспортната артерия, която свързва континенталната част на Русия, и по-конкретно Ленинградска област, с изолирания Калининградски анклав. След въвеждането на сухопътните транзитни ограничения от страна на Литва през 2022 година и последвалото затягане на санкционния режим на Европейския съюз, морският маршрут през Финския залив и централната част на Балтийско море се превърна в единствената надеждна връзка за снабдяване на руския регион с товари с двойно предназначение, строителни материали и промишлено оборудване.

Инцидентът във Финския залив, съчетан със задействането на системите за противовъздушна отбрана по неидентифицирана въздушна цел в района на военноморската база Балтийск, очертава опит за разширяване на бойните действия върху морските комуникации. Военните наблюдатели отбелязват, че подобни действия целят да създадат атмосфера на несигурност за застрахователите и корабособствениците, което на практика би довело до ползуваща се с ефекта на морска блокада ситуация без официално обявяване на война.

Разминаването в руските експертни оценки

Вътре в самото руско информационно пространство липсва единомислие относно маршрута на атакуващите апарати. Аналитичният канал „Рибар“, ръководен от Михаил Звинчук, застъпва тезата, че безпилотниците действително са излетели от територията на Украйна. Според тази реконструкция на събитията, апаратите са преминали по трасе, пресичащо граничните зони с Беларус, навлезли са във въздушното пространство на балтийските държави и са достигнали Финския залив. Като ключов аргумент за възможността за управление на такава дистанция се посочва непрекъснатото покритие на сателитната комуникационна мрежа „Старлинк“ над акваторията на залива.

Коренно различна логика предлага медийният проект „Военна хроника“. Авторите там обръщат внимание на статистическата вероятност за прехващане: при прелет от две хиляди километра през множество региони на Руската федерация или прилежащи територии, рискът апаратът да бъде засечен от радиолокационните станции нараства експоненциално. В анализа се допуска алтернативен коридор от около шестстотин километра през територията на Полша и участък от литовската граница. Подобен маршрут обаче би бил невъзможен без съзнателното изключване на системите за ранно предупреждение и противовъздушна отбрана на държавите от Северноатлантическия договор, за да не се регистрира нарушението на въздушното пространство.

Официалната линия на Хелзинки и Вилнюс

Реакцията на европейските столици последва незабавно, демонстрирайки стремеж към пълно дистанциране от инцидента. Говорителят на Финландските отбранителни сили Аки-Маури Хухтинен заяви, че зад нападението стои Киев, мотивирайки това с търсенето на руски икономически и военни цели от страна на украинските сили. Президентът на Финландия Александър Стуб определи ситуацията като сериозна, подчертавайки в официалното си изявление координацията между външнополитическото ведомство, граничната охрана и съюзниците, без да навлиза в детайли относно траекторията на дроновете.

Подобна позиция зае и министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис, който категорично отрече Вилнюс някога да е разрешавал използването на националното си въздушно пространство за нанасяне на удари по цели на Руската федерация. Тези изявления обаче оставят открит въпроса как летателни апарати с размах на крилете от няколко метра могат да пресекат въздушното пространство на държави, в които след присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО бе изградена плътна зона за въздушно наблюдение, без да бъдат прихванати или поне официално документирани от дежурните изтребители на алианса.

Хипотезата за спящите клетки и граничния режим в Европейския съюз

Военният експерт Юрий Кнутов, директор на Музея на войските за противовъздушна отбрана, издига версията за използване на територията на Естония или Финландия като изходна точка за пуска. По негова оценка не е задължително да става дума за стационарна военна база в класическия смисъл на думата. Липсата на вътрешен граничен контрол в рамките на Шенгенското пространство позволява безпилотни летателни апарати в разглобен вид да бъдат транспортирани до крайбрежните райони под прикритието на обикновен търговски или граждански товар.

При този оперативен модел диверсионна група или оператори на украинските специални служби могат да пристигнат в предварително набелязан горски или крайбрежен участък, да сглобят апаратите, да извършат изстрелването в рамките на петнадесет минути и да напуснат позицията преди пристигането на местните полицейски или гранични патрули. Кнутов допуска, че подобни операции могат да се осъществяват по линия на тясно сътрудничество между специалните служби, при което политическото ръководство на съответната държава формално остава в неведение, за да разполага с правдоподобно отрицание пред международната общност.