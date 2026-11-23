/Поглед.инфо/ Въпросът за контрола върху Международния валутен фонд и Световната банка навлиза в критична фаза. Докато делът на страните от БРИКС в глобалния брутен вътрешен продукт надхвърля 40 процента, правото на вето в ключовите финансови институции остава заключено във Вашингтон чрез прага от 15 процента при гласуването. Анализ на квотната аритметика, натиска от Москва и Пекин, историческите корени на системата от 1944 г. и реалната цена за долара при евентуален разрив.

По публикации на международни икономически наблюдатели и изявления от форума Русия-Африка. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Аритметиката на блокажа и червената линия от 15 процента

Всяка дискусия за бъдещето на международната финансова архитектура в крайна сметка опира до едно конкретно число в устава на Международния валутен фонд (МВФ). Това е прагът от 85 процента квалифицирано мнозинство, необходим за вземане на стратегически решения, което автоматично превръща всеки дял от над 15 процента в абсолютна блокираща квота. Към настоящия момент Съединените щати разполагат с 16,5 процента от гласовете във Фонда (при 17,43 процента капиталова квота). Тази математическа конструкция обяснява защо разговорите за реформа се влачат с десетилетия без реален резултат, независимо от промените в световната икономика.

Според публикувани данни за 2025 г. делът на САЩ в глобалния брутен вътрешен продукт (БВП), изчислен по паритет на покупателната способност, вече е паднал до 14,83 процента. В същото време делът на Китай достига 19,61 процента. Ако квотите в МВФ се разпределяха единствено според реалната икономическа тежест на държавите, Вашингтон щеше да изгуби своето право на вето още при текущия 17-и преглед на квотите. Дали обаче подобна промяна изобщо е възможна в рамките на действащите правила, след като самата промяна на устава изисква същите тези 85 процента от гласовете?

На есенната среща на МВФ и Световната банка в Банкок през октомври 2026 г. управителят на Китайската народна банка Пан Гуншенг настоя за определяне на твърди срокове и незабавно преразглеждане на формулата за разпределение на дяловете. Паралелно с това в края на октомври на форума Русия-Африка в Москва руският президент Владимир Путин акцентира върху нуждата от увеличаване на тежестта на африканските и развиващите се държави в управлението на двете институции. Посочените от него данни сочат, че през последните пет години държавите от БРИКС генерират над 40 процента от световния БВП, докато делът на страните от Г-7 е спаднал под 30 процента.

Капанът на специалните права на тираж и дилемата пред Белия дом

По време на предизборната кампания и в началото на новия политически цикъл в САЩ Доналд Тръмп публично допускаше възможността Вашингтон да преразгледа участието си или дори да се оттегли от някои многостранни организации, включително МВФ. Впоследствие тази реторика рязко утихна. Причината не е в политическа отстъпчивост, а в хладна финансова сметка.

Излизането на САЩ от МВФ би означавало автоматично изключване на щатския долар от кошницата на Специалните права на тираж (СПТ) — резервният актив на Фонда. Към момента тази кошница включва пет валути, като доларът държи доминиращ дял от 43,4 процента, следван от еврото с 29,3 процента, китайския юан с 12,3 процента, японската йена и британската лира. Статутът в СПТ институционализира ролята на долара като основна световна резервна валута и поддържа търсенето на американски държавни ценни книжа, с които Вашингтон финансира хроничния си бюджетен дефицит.

Сравнението на валутните буфери показва мащаба на уязвимостта. Към септември 2026 г. официалните международни резерви на Китай възлизат на 3,44 трилиона долара, докато резервите на Съединените щати са едва 38,3 милиарда долара (разлика от почти два порядъка). При това съотношение Вашингтон няма интерес да разрушава институция, която легитимира хартиения доларов стандарт. Стратегията на Министерството на финансите на САЩ не е напускане, а системно административно бавене на всеки опит за преразглеждане на квотите.

Как формулата за квотите пази статуквото

Начинът, по който се изчисляват дяловете в МВФ, представлява сложна комбинация от четири компонента:

Брутен вътрешен продукт (с тежест 50 процента в настоящата формула);

Икономическа отвореност (30 процента);

Икономическа променливост (15 процента);

Международни резерви (5 процента).

Именно критерият за „икономическа отвореност“ позволява на малки европейски държави с високи трансгранични финансови потоци (като Нидерландия, Белгия или Люксембург) да поддържат непропорционално високи квоти за сметка на големи индустриални и суровинни икономики от Глобалния юг. По този начин общият глас на западния блок остава непоклатим, дори когато индивидуалният дял на САЩ се приближава до критичната граница.

Показател / Държава или блок САЩ Китай БРИКС (общо) Г-7 (общо) Дял в глобалния БВП (по паритет, 2025 г.) 14,83% 19,61% Над 40% Под 30% Дял на гласовете в МВФ 16,50% 6,08% (6,4% капиталова) Около 14-15% (без право на вето) Над 40% Официални валутни резерви (към септември 2026 г.) 38,3 млрд. долара 3,44 трлн. долара Над 4,5 трлн. долара Около 1,6 трлн. долара

Китай и партньорите му в БРИКС настояват критериите за отвореност и променливост да отпаднат и квотите да се обвържат пряко с БВП и валутните резерви. Западните акционери обаче категорично отхвърлят подобно опростяване, тъй като то би превърнало Пекин в най-големия акционер във Фонда с автоматично право на вето.