/Поглед.инфо/ Изтичането на договора СТАРТ-3 през февруари остави ядрените сили без взаимни инспекции, а на 19 ноември Дания ратифицира споразумение за нови американски бази в Гренландия. Паралелно с декларациите от срещата в Шънджън, Вашингтон ускорява изграждането на противоракетната система „Златен купол“, чиято цена според Бюджетната служба на Конгреса може да достигне 1,2 трилиона долара и да обезсмисли досегашния баланс на взаимно гарантираното унищожение.

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Сметката без кръчмаря в Пентагона

В Конгреса на Съединените щати в момента се разиграва класически бюрократичен театър, при който едната ръка подписва декларации за ядрена сдържаност в Китай, а другата гласува милиарди за арктически радари. Отиващият си състав на американския парламент, въпреки републиканското си мнозинство, блокира през ноември извънредното искане на Белия дом за 350 милиарда долара и оряза със 17 милиарда текущия бюджет за новата противоракетна програма „Златен купол“. Човек би си помислил, че в Капитолия изведнъж са прочели учебниците по икономика. Нищо подобно. Става дума за обичайното пазарене за контрол върху обществените поръчки, докато основните пари за наземните станции и софтуера тихомълком си минават през редовния бюджет за отбрана.

Белият дом твърди, че цялото начинание ще струва на данъкоплатците между 175 и 185 милиарда долара. Сметките на Бюджетната служба на Конгреса и на независими одитори обаче показват съвсем друга картина. Разгръщането на хиляди спътници в ниска околоземна орбита, които трябва да се подменят на всеки няколко години заради триенето в горните слоеве на атмосферата, ще глътне между 500 милиарда и 1,2 трилиона долара за две десетилетия. Това не е еднократна инвестиция в бетон и стомана, а бездънна яма за поддръжка.

Демократите в Конгреса вдигат шум не толкова заради страх от ядрена ескалация, колкото заради начина, по който се разпределят договорите. В кулоарите се говори за заобикаляне на стандартните търгове и за директно насочване на средства към близки до администрацията технологични компании като „Спейс Екс“, „Андурил“ и „Тру Аномали“. Дали тези фирми наистина могат да изградят непробиваем щит, или просто продават скъпи прототипи на държавата, остава отворен въпрос.

Арифметиката на прехвата и цената на примамките

От чисто инженерна гледна точка противоракетната отбрана прилича на опит да уцелиш куршум с друг куршум в тъмна стая, докато някой хвърля шепи пясък пред очите ти. Икономиката на този процес винаги е работила срещу защитаващия се. Изстрелването на един орбитален прехващач струва десетки милиони долари. Производството на допълнителна междуконтинентална ракета или наблъскването ѝ с десетки леки, евтини примамки от фолио и пластмаса струва стотинки на фона на отбранителния бюджет.

Според оценки на военни инженери, технологията за прихващане от Космоса в момента съществува единствено на чертожната дъска и в ранни лабораторни опити. Първите реални изпитания в орбита не се очакват преди 2028 година, а пълното разгръщане на системата е избутано чак след 2035 година. Дотогава светът ще живее в странно междинно състояние: отбранителен чадър реално няма, но политическите и военните последствия от неговото строителство вече са налице.

Дори при най-оптимистичните прогнози на Пентагона никой не може да гарантира стопроцентова ефективност срещу масиран залп. При ядрените бойни глави обаче деветдесет процента успеваемост означава пълна катастрофа, защото останалите десет процента са напълно достатъчни да изтрият десетки градове от картата. Защо тогава Вашингтон налива стотици милиарди в система, която физически не може да спре пълномащабна атака?

Слепотата след края на СТАРТ-3

Отговорът се крие в събитията от началото на годината. През февруари изтече срокът на договора СТАРТ-3, последният действащ документ, който слагаше таван на стратегическите ядрени арсенали на Съединените щати и Русия. На 19 ноември в китайския град Шънджън лидерите на Русия, САЩ и Китай подписаха поредната декларация, че ядрена война не бива да се води. Хубави думи, които не тежат и грам на везните в генералните щабове.

Повече от петдесет години глобалната стабилност се крепеше на формулата за взаимно гарантирано унищожение. Тя беше цинична, но предвидима. Всяка страна знаеше, че ако натисне бутона първа, ответният удар ще я заличи. За да работи тази логика, противниците си разменяха телеметрични данни от изпитанията, допускаха инспектори в ракетните си бази и брояха бойните глави на място.

Днес тези механизми са мъртви. Военните плановици във Вашингтон, Москва и Пекин вече нямат достоверна информация какво точно се случва в силозите и подводниците на отсрещната страна. Когато липсват данни, щабовете са длъжни по устав да залагат в изчисленията си най-лошия възможен сценарий. Всяка неясна сателитна снимка на строеж в пустинята или в тайгата автоматично се тълкува като подготовка за скрито увеличаване на ядрения арсенал.

Арктическият капан и ратификацията в Копенхаген

Точно в деня, в който в Шънджън се говореше за мир и сдържаност, датският парламент единодушно ратифицира споразумение със Съединените щати и автономното правителство на Гренландия. Документът дава зелена светлина на Пентагона да разшири военното си присъствие в Арктика и да построи две нови бази на ледения остров. Те ще допълнят съществуващата космическа база Питуфик в северозападната част на Гренландия.

Географията тук е безмилостна. Най-краткият път за междуконтиненталните балистични ракети между Евразия и Северна Америка минава директно през Северния полюс. Който контролира радарните станции и сензорите в Гренландия, вижда изстрелването в първите минути и може да изчисли траекторията на бойните глави. Новите обекти на острова са пряко подчинени на архитектурата на „Златен купол“.

За да функционира тази мрежа, през януари беше създадена Съвместна оперативна група „Злато“ към Северното командване на САЩ. През октомври нейните правомощия бяха разширени рязко. Задачата на тази структура е да върже чрез алгоритми за изкуствен интелект старите наземни прехващачи в Аляска и Калифорния, корабните системи „Иджис“ и комплексите „ТААД“ в обща бойна мрежа, която трябва да заработи в базов вариант около 2028–2029 година. Но прехвърлянето на взимането на решения към софтуерни алгоритми при полет на ракети, траещ двадесет минути, крие огромен риск от техническа грешка, при която софтуерът може да сбърка метеорологичен феномен или изстрелване на цивилен спътник с нападение.