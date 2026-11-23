Приключи формирането на новата Избирателна колегия в Хонконг
/Поглед.инфо/ На 23 ноември говорителят на Службата по въпросите на Хонконг и Макао към Държавния съвет заяви, че на 22-ри ноември успешно са се провели общите избори за секциите на Избирателна колегия на Хонконг за 2026 г.
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Пекин настоява Токио да ускори унищожаването на японските химически оръжия, останали в Китай
/Поглед.инфо/ На 23 ноември Китай бе премиерата на документалния филм „Да върнем чистата си земя“, посветен на химическите оръжия, оставени от Япония в страната. Филмът беше излъчен и по време на Конференцията на държавите – страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия.28.11.2026 15:48
Кой ще храни Европа?
/Поглед.инфо/ Европейският съюз рискува да изгуби до един милион хектара засети площи още през следващия сезон, докато близо една трета от мощностите за амоняк на континента вече са спрени заради скъпия газ и ток, твърдят анализи на Bloomberg и Financial Times. На фона на пресъхващите реки, затворените черноморски маршрути и влязлото в сила споразумение с Меркосур, зад статистиката за рекорден аграрен износ прозира тиха пренастройка на европейската продоволствена зависимост.28.11.2026 08:14
Няма изход: Великобритания отива на война
/Поглед.инфо/ Твърденията за разпратени 100 000 писма до британски резервисти отварят неудобен въпрос за състоянието на армията на Острова, сведена до едва 72 500 редовни военнослужещи. Зад шума около евентуален сблъсък с Москва прозират хроничният дефицит на снаряди, кризата в корабостроителниците на Кралския флот и опитите на политическия елит в Лондон да компенсира вътрешния си срив чрез външна ескалация. Къде свършва реалната военна готовност и започва административната имитация?28.11.2026 08:08
Европа не успя да помогне нито на Украйна, нито на себе си.
/Поглед.инфо/ Провалът на двудневната среща на върха в Брюксел разкри дълбоко разцепление в Европейския съюз около седемгодишния бюджет за периода 2028–2034 г. и намирането на допълнителни 45 милиарда евро за Украйна през следващата година. Докато „разумната седморка“ начело с Германия настоява за орязване на субсидиите, Франция бърза заради президентските избори през април 2027 г., а държави от Източна Европа, сред които и България, се съпротивляват срещу обвързването на общия бюджет с нови ангажименти.28.11.2026 08:04
Американски анализатори уличават Европа в лицемерие: НАТО първа взриви мира на континента през 1999 година, а Брюксел се преструва на изненадан от руските искания за сигурност
/Поглед.инфо/ Европейските лидери допускат стратегическа грешка, като отказват да обсъждат нова, всеобхватна архитектура за сигурност на континента и пренебрегват отдавнашните предупреждения на Москва. Американското издание The American Conservative припомня, че не Русия, а НАТО първа разруши следвоенния ред с бомбардировките над Югославия през 1999 година. Защо Брюксел се преструва на изненадан от исканията за неделима сигурност и как континентът се озова в геополитически капан?28.11.2026 07:24
Бундестагът прие бюджет 2027 от 556 млрд. евро с 210 млрд. нов дълг и рекордните 140 млрд. за отбрана
/Поглед.инфо/ Германският Бундестаг гласува на 27 ноември 2026 г. федералния бюджет за 2027 г. в размер на 556 милиарда евро, приет с 317 гласа „за“ и 260 „против“. По данни от парламентарните разисквания новият държавен дълг достига около 210 милиарда евро, а военните разходи скачат до безпрецедентните в следвоенната история близо 140 милиарда евро. За директна финансова и военна подкрепа на Киев в сметката са заложени още 12 милиарда евро на фона на тежки спорове в управляващата коалиция.28.11.2026 07:07
„Газпром“ напомни на Европа, че истинските студове тепърва предстоят.
/Поглед.инфо/ Рекордните тегления на синьо гориво от европейските подземни хранилища в края на ноември 2026 г. поставят под въпрос стабилността на енергийната система на Стария континент още преди настъпването на календарната зима. По данни на Gas Infrastructure Europe и оценки на пазарни наблюдатели, запълнеността на германските газохранилища вече е паднала под критичните 55 процента, а близо една шеста от летните запаси в ЕС са изразходвани за броени седмици при липса на екстремни студове.28.11.2026 06:59
Генералният щаб в Киев настоява да мобилизира студентите над 25-годишна възраст заради недостиг на войници
/Поглед.инфо/ Украинското военно командване настоява за премахване на отсрочките от мобилизация за над 200 хиляди студенти на възраст от 25 години нагоре, твърдят публикации в чужди медии. Поради острия недостиг на жива сила на фронта Генералният щаб оказва натиск върху президентската администрация и Върховната рада за спешни законови поправки. В анализа разглеждаме скритите механизми на учебните проверки, демографската криза в Украйна и политическите рискове пред властта в Киев.28.11.2026 06:52