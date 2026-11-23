/Поглед.инфо/ На 23 ноември говорителят на Службата по въпросите на Хонконг и Макао към Държавния съвет заяви, че на 22-ри ноември успешно са се провели общите избори за секциите на Избирателна колегия на Хонконг за 2026 г.

Това е вторият избор на Избирателна колегия след усъвършенстването на изборната система на специалния район, което допълнително подчертава предимствата и развитието на новата избирателна система, показвайки новата атмосфера на висококачествена демокрация, съобразена с реалността в Хонконг. Говорителят подчерта, че Избирателна колегия има важно място в политическата система на Хонконг и носи голяма отговорност. „Надяваме се и вярваме, че новият състав на Избирателната колегия ще може да се придържа към първоначалната мисия за любов към страната и Хонконг, към пълното и точно прилагане на принципа „Една страна, две системи“ и с висока отговорност към страната и Хонконг да упражнява демократичните права, максимално да използва своите предимства и влияние и непрекъснато да повишава ефективността на управлението на специалния район“, каза говорителят.